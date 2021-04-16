https://ria.ru/20210416/putin-1728599576.html

Путин предложил членам Совбеза обсудить военное строительство

Путин предложил членам Совбеза обсудить военное строительство

Президент России Владимир Путин предложил членам Совбеза РФ обсудить военное строительство. РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T15:30

2021-04-16T15:30

2021-04-16T15:30

россия

валерий герасимов

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил членам Совбеза РФ обсудить военное строительство."Мы сегодня поговорим с вами о военном строительстве, о строительстве военной организации государства, в частности, о планировании в этой чрезвычайно важной для России сфере", - сказал Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ.С докладом выступил начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов.

https://ria.ru/20210414/ukraina-1728242966.html

россия

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2021

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россия, валерий герасимов, владимир путин, безопасность