https://ria.ru/20210416/putin-1728599576.html
Путин предложил членам Совбеза обсудить военное строительство
Путин предложил членам Совбеза обсудить военное строительство
Президент России Владимир Путин предложил членам Совбеза РФ обсудить военное строительство. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T15:30
2021-04-16T15:30
2021-04-16T15:30
россия
валерий герасимов
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил членам Совбеза РФ обсудить военное строительство."Мы сегодня поговорим с вами о военном строительстве, о строительстве военной организации государства, в частности, о планировании в этой чрезвычайно важной для России сфере", - сказал Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ.С докладом выступил начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов.
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