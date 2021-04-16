https://ria.ru/20210416/putin-1728561566.html
В Кремле анонсировали встречу Путина и Лукашенко 22 апреля
В Кремле анонсировали встречу Путина и Лукашенко 22 апреля
Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится 22 апреля, подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T13:02
2021-04-16T13:02
2021-04-16T17:13
россия
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится 22 апреля, подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.По его словам, лидеры двух стран встретятся во второй половине дня. На переговорах они обсудят развитие сотрудничества России и Белоруссии.Официальный представитель Кремля также подчеркнул, что союзнические отношения требуют активного диалога, в том числе и на высшем уровне.Накануне Путин и Лукашенко по телефону обсудили график предстоящих встреч. Как сообщил президент Белоруссии, после переговоров в российской столице пройдет форум в Подмосковье, затем — заседание союзного совета министров, а уже в сентябре-октябре — Высший Госсовет Союзного государства.Москва и Минск в 1996 году заключили соглашение об образовании сообщества двух стран, что положило начало процессу взаимной интеграции. В 1999 году стороны подписали Договор о создании Союзного государства — надгосударственного образования с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным и другими пространствами.
https://ria.ru/20210402/lukashenko-1603893420.html
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россия, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, москва, белоруссия, в мире
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости.
Встреча Владимира Путина
и Александра Лукашенко
состоится 22 апреля, подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
.
"Мы планируем, что президент Белоруссии
Лукашенко прибудет в Москву с рабочим визитом, это никак не связано с посланием Федеральному собранию", — сказал он журналистам.
По его словам, лидеры двух стран встретятся во второй половине дня. На переговорах они обсудят развитие сотрудничества России и Белоруссии.
Официальный представитель Кремля также подчеркнул, что союзнические отношения требуют активного диалога, в том числе и на высшем уровне.
Накануне Путин и Лукашенко по телефону обсудили график предстоящих встреч. Как сообщил президент Белоруссии, после переговоров в российской столице пройдет форум в Подмосковье, затем — заседание союзного совета министров, а уже в сентябре-октябре — Высший Госсовет Союзного государства.
Москва и Минск в 1996 году заключили соглашение об образовании сообщества двух стран, что положило начало процессу взаимной интеграции. В 1999 году стороны подписали Договор о создании Союзного государства — надгосударственного образования с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным и другими пространствами.