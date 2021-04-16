https://ria.ru/20210416/putin-1728561566.html

В Кремле анонсировали встречу Путина и Лукашенко 22 апреля

В Кремле анонсировали встречу Путина и Лукашенко 22 апреля

Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится 22 апреля, подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T13:02

2021-04-16T13:02

2021-04-16T17:13

россия

александр лукашенко

дмитрий песков

владимир путин

москва

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577228469_0:495:2759:2047_1920x0_80_0_0_d6b5563ff2a747c2617df08db6e2c7c4.jpg

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится 22 апреля, подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.По его словам, лидеры двух стран встретятся во второй половине дня. На переговорах они обсудят развитие сотрудничества России и Белоруссии.Официальный представитель Кремля также подчеркнул, что союзнические отношения требуют активного диалога, в том числе и на высшем уровне.Накануне Путин и Лукашенко по телефону обсудили график предстоящих встреч. Как сообщил президент Белоруссии, после переговоров в российской столице пройдет форум в Подмосковье, затем — заседание союзного совета министров, а уже в сентябре-октябре — Высший Госсовет Союзного государства.Москва и Минск в 1996 году заключили соглашение об образовании сообщества двух стран, что положило начало процессу взаимной интеграции. В 1999 году стороны подписали Договор о создании Союзного государства — надгосударственного образования с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным и другими пространствами.

https://ria.ru/20210402/lukashenko-1603893420.html

https://ria.ru/20210416/integratsiya-1728558207.html

россия

москва

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, москва, белоруссия, в мире