https://ria.ru/20210416/pushkov-1728511226.html

Пушков заявил о попытке Байдена "поставить Россию на колени"

Пушков заявил о попытке Байдена "поставить Россию на колени"

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter речь президента США Джо Байдена об отношениях с Россией и предположил, что тот собирается проводить политику с РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T07:00

2021-04-16T07:00

2021-04-16T07:00

донбасс

украина

россия

алексей пушков

джо байден

москва

сша

в мире

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter речь президента США Джо Байдена об отношениях с Россией и предположил, что тот собирается проводить политику с позиции силы.В своем выступлении американский лидер заявил, что намерен ответственно подходить к отношениям с Москвой и выразил уверенность, что обе стороны могут вместе заниматься глобальными проблемами.По мнению сенатора, Соединенные Штаты хотят в очередной раз "заговорить Россию мутными обещаниями".Он обратил внимание, что Байден обрисовал "прекрасные перспективы сотрудничества во имя лучшего будущего", однако до этого назвал Россию врагом и принял жесткие санкции против страны.Пушков заключил, что возможную позитивную повестку также перекрывает обещание президента США поддержать Украину по Донбассу и непризнание Крыма российской территорией.

https://ria.ru/20210415/chs-1728433586.html

донбасс

украина

россия

москва

сша

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донбасс, украина, россия, алексей пушков, джо байден, москва, сша, в мире