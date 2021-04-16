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Пушков заявил о попытке Байдена "поставить Россию на колени"
Пушков заявил о попытке Байдена "поставить Россию на колени"
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter речь президента США Джо Байдена об отношениях с Россией и предположил, что тот собирается проводить политику с РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T07:00
2021-04-16T07:00
донбасс
украина
россия
алексей пушков
джо байден
москва
сша
в мире
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter речь президента США Джо Байдена об отношениях с Россией и предположил, что тот собирается проводить политику с позиции силы.В своем выступлении американский лидер заявил, что намерен ответственно подходить к отношениям с Москвой и выразил уверенность, что обе стороны могут вместе заниматься глобальными проблемами.По мнению сенатора, Соединенные Штаты хотят в очередной раз "заговорить Россию мутными обещаниями".Он обратил внимание, что Байден обрисовал "прекрасные перспективы сотрудничества во имя лучшего будущего", однако до этого назвал Россию врагом и принял жесткие санкции против страны.Пушков заключил, что возможную позитивную повестку также перекрывает обещание президента США поддержать Украину по Донбассу и непризнание Крыма российской территорией.
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донбасс, украина, россия, алексей пушков, джо байден, москва, сша, в мире

Пушков заявил о попытке Байдена "поставить Россию на колени"

07:00 16.04.2021
 
© РИА Новости / Илья ПиталевАлексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter речь президента США Джо Байдена об отношениях с Россией и предположил, что тот собирается проводить политику с позиции силы.
В своем выступлении американский лидер заявил, что намерен ответственно подходить к отношениям с Москвой и выразил уверенность, что обе стороны могут вместе заниматься глобальными проблемами.
По мнению сенатора, Соединенные Штаты хотят в очередной раз "заговорить Россию мутными обещаниями".
"Напомню: в 2009, будучи вице-президентом США, Байден объяснил смысл "перезагрузки" с Москвой тем, чтобы подчинить Россию интересам США и даже "поставить ее на колени". Не вышло. И тогда пошло: Ливия, Сирия, кампания против Сочи-2014, Украина, холодная война. Байден не изменился", — считает Пушков.
Он обратил внимание, что Байден обрисовал "прекрасные перспективы сотрудничества во имя лучшего будущего", однако до этого назвал Россию врагом и принял жесткие санкции против страны.
Пушков заключил, что возможную позитивную повестку также перекрывает обещание президента США поддержать Украину по Донбассу и непризнание Крыма российской территорией.
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