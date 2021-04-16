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Пушков заявил о попытке Байдена "поставить Россию на колени"
Пушков заявил о попытке Байдена "поставить Россию на колени"
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter речь президента США Джо Байдена об отношениях с Россией и предположил, что тот собирается проводить политику с РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T07:00
2021-04-16T07:00
2021-04-16T07:00
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алексей пушков
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter речь президента США Джо Байдена об отношениях с Россией и предположил, что тот собирается проводить политику с позиции силы.В своем выступлении американский лидер заявил, что намерен ответственно подходить к отношениям с Москвой и выразил уверенность, что обе стороны могут вместе заниматься глобальными проблемами.По мнению сенатора, Соединенные Штаты хотят в очередной раз "заговорить Россию мутными обещаниями".Он обратил внимание, что Байден обрисовал "прекрасные перспективы сотрудничества во имя лучшего будущего", однако до этого назвал Россию врагом и принял жесткие санкции против страны.Пушков заключил, что возможную позитивную повестку также перекрывает обещание президента США поддержать Украину по Донбассу и непризнание Крыма российской территорией.
https://ria.ru/20210415/chs-1728433586.html
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донбасс, украина, россия, алексей пушков, джо байден, москва, сша, в мире