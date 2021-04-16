Минтруд назвал условия отказа от списка профессий, запрещенных для женщин
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Отказаться от списка профессий, запрещенных для женщин, можно, если решение поддержат все социальные партнеры, а также если его примет Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, рассказали РИА Новости в Минтруде.
Депутат Госдумы Оксана Пушкина в депутатском запросе на имя министра труда РФ Антона Котякова предлагает принять "кардинальное решение" и отказаться от списка запрещенных профессий для женщин, считая его анахронизмом, ущемляющим права женщин при выборе профессии.
В Минтруде отметили, что получили запрос депутата. Он будет рассмотрен в установленные сроки.
"Минтруд России готов обсуждать и дальнейшее изменение перечня. Необходимость такого документа сейчас зафиксирована как норма Трудового кодекса РФ. Отказ от перечня возможен только при условии поддержки этого решения всеми социальными партнерами - работодателями и профсоюзами, и положительного решения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений", - рассказали в Минтруде.
В министерстве также обратили внимание, что женщины уже сейчас могут работать даже по тем профессиям, которые включены в ограничительный перечень, если спецоценка рабочего места из перечня подтвердит безопасные условия труда на нем.
Исключением являются отдельные работы, в том числе кессонные и водолазные работы, работа по тушению пожара и работа в колодцах.