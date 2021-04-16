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Минтруд назвал условия отказа от списка профессий, запрещенных для женщин
Минтруд назвал условия отказа от списка профессий, запрещенных для женщин
Отказаться от списка профессий, запрещенных для женщин, можно, если решение поддержат все социальные партнеры, а также если его примет Российская трехсторонняя... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T18:39
2021-04-16T18:39
россия
антон котяков
оксана пушкина
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
госдума рф
общество
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Отказаться от списка профессий, запрещенных для женщин, можно, если решение поддержат все социальные партнеры, а также если его примет Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, рассказали РИА Новости в Минтруде.Депутат Госдумы Оксана Пушкина в депутатском запросе на имя министра труда РФ Антона Котякова предлагает принять "кардинальное решение" и отказаться от списка запрещенных профессий для женщин, считая его анахронизмом, ущемляющим права женщин при выборе профессии.В Минтруде отметили, что получили запрос депутата. Он будет рассмотрен в установленные сроки.В министерстве также обратили внимание, что женщины уже сейчас могут работать даже по тем профессиям, которые включены в ограничительный перечень, если спецоценка рабочего места из перечня подтвердит безопасные условия труда на нем.Исключением являются отдельные работы, в том числе кессонные и водолазные работы, работа по тушению пожара и работа в колодцах.
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россия, антон котяков, оксана пушкина, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), госдума рф, общество

Минтруд назвал условия отказа от списка профессий, запрещенных для женщин

18:39 16.04.2021
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗдание Министерства труда и социальной защиты РФ
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Отказаться от списка профессий, запрещенных для женщин, можно, если решение поддержат все социальные партнеры, а также если его примет Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, рассказали РИА Новости в Минтруде.
Депутат Госдумы Оксана Пушкина в депутатском запросе на имя министра труда РФ Антона Котякова предлагает принять "кардинальное решение" и отказаться от списка запрещенных профессий для женщин, считая его анахронизмом, ущемляющим права женщин при выборе профессии.
В Минтруде отметили, что получили запрос депутата. Он будет рассмотрен в установленные сроки.
"Минтруд России готов обсуждать и дальнейшее изменение перечня. Необходимость такого документа сейчас зафиксирована как норма Трудового кодекса РФ. Отказ от перечня возможен только при условии поддержки этого решения всеми социальными партнерами - работодателями и профсоюзами, и положительного решения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений", - рассказали в Минтруде.
В министерстве также обратили внимание, что женщины уже сейчас могут работать даже по тем профессиям, которые включены в ограничительный перечень, если спецоценка рабочего места из перечня подтвердит безопасные условия труда на нем.
Исключением являются отдельные работы, в том числе кессонные и водолазные работы, работа по тушению пожара и работа в колодцах.
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РоссияАнтон КотяковОксана ПушкинаМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Госдума РФОбщество
 
 
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