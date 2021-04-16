https://ria.ru/20210416/proekt-1728616674.html

В Госдуму внесли проект о новом порядке выдачи жилья сиротам

В Госдуму внесли проект о новом порядке выдачи жилья сиротам

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму проект, предлагающий исключать сирот из списка очередников на жилье, если они не информируют власти о своем местоположении раз в... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T16:49

2021-04-16T16:49

2021-04-16T17:20

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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму проект, предлагающий исключать сирот из списка очередников на жилье, если они не информируют власти о своем местоположении раз в полгода, документ размещен на сайте Госдумы в пятницу.При приобретении жилья для детей-сирот затруднительно заключить с ними договор ввиду отсутствия сведений о местонахождении граждан. Поэтому авторы законопроекта предложили наделить органы исполнительной власти субъектов РФ полномочиями по формированию единого реестра помещений, не предоставленных сиротам.Кроме того, проект закона подразумевает выдачу жилищных сертификатов на однократное получение за счет бюджета субъекта РФ жилого помещения в собственность для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

https://ria.ru/20210416/suitsid-1728456864.html

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2021

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