https://ria.ru/20210416/probki-1728511940.html

В Москву возвращаются "дачные" пробки

В Москву возвращаются "дачные" пробки

"Дачные" пробки возвращаются в Москву, в последнюю неделю апреля число машин на дорогах возрастет до 3,3 миллиона в сутки, загруженность дорог в последнюю... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T07:12

2021-04-16T07:12

2021-04-16T07:12

россия

центр организации дорожного движения (цодд)

дача

ленинградское шоссе (москва)

авто

москва

общество

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. "Дачные" пробки возвращаются в Москву, в последнюю неделю апреля число машин на дорогах возрастет до 3,3 миллиона в сутки, загруженность дорог в последнюю пятницу апреля может достичь 9 баллов, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения.В ЦОДД отметили, что с наступлением теплой погоды увеличивается поток автомобилей, выезжающих за город в последний рабочий день недели. Заторы на выездах из города начинают образовываться уже с 15.00.По данным ЦОДД, "дачные" пробки чаще всего образуются на Щелковском, Ярославском, Каширском, Варшавском и Ленинградском шоссе, на Липецкой улице, на Рязанском и Волгоградском проспектах, а также на шоссе Энтузиастов."Чтобы не терять время в пробках, просим водителей планировать свои поездки по пятницам заранее. Из города лучше выезжать до 15 часов, после окончания вечернего часа пик или утром в субботу. По центру в загруженные часы удобнее и быстрее передвигаться на городском транспорте, велосипедах или самокатах. Также не забывайте проверять исправность автомобиля и уровень топлива перед дальней поездкой за город", - добавили в пресс-службе центра.

https://ria.ru/20210415/zapret-1728331379.html

россия

ленинградское шоссе (москва)

москва

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россия, центр организации дорожного движения (цодд), дача, ленинградское шоссе (москва), авто, москва, общество