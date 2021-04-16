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В Москву возвращаются "дачные" пробки
В Москву возвращаются "дачные" пробки
"Дачные" пробки возвращаются в Москву, в последнюю неделю апреля число машин на дорогах возрастет до 3,3 миллиона в сутки, загруженность дорог в последнюю... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T07:12
2021-04-16T07:12
россия
центр организации дорожного движения (цодд)
дача
ленинградское шоссе (москва)
авто
москва
общество
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. "Дачные" пробки возвращаются в Москву, в последнюю неделю апреля число машин на дорогах возрастет до 3,3 миллиона в сутки, загруженность дорог в последнюю пятницу апреля может достичь 9 баллов, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения.В ЦОДД отметили, что с наступлением теплой погоды увеличивается поток автомобилей, выезжающих за город в последний рабочий день недели. Заторы на выездах из города начинают образовываться уже с 15.00.По данным ЦОДД, "дачные" пробки чаще всего образуются на Щелковском, Ярославском, Каширском, Варшавском и Ленинградском шоссе, на Липецкой улице, на Рязанском и Волгоградском проспектах, а также на шоссе Энтузиастов."Чтобы не терять время в пробках, просим водителей планировать свои поездки по пятницам заранее. Из города лучше выезжать до 15 часов, после окончания вечернего часа пик или утром в субботу. По центру в загруженные часы удобнее и быстрее передвигаться на городском транспорте, велосипедах или самокатах. Также не забывайте проверять исправность автомобиля и уровень топлива перед дальней поездкой за город", - добавили в пресс-службе центра.
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россия
ленинградское шоссе (москва)
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россия, центр организации дорожного движения (цодд), дача, ленинградское шоссе (москва), авто, москва, общество

В Москву возвращаются "дачные" пробки

07:12 16.04.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновАвтомобильное движение на МКАДе
Автомобильное движение на МКАДе - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. "Дачные" пробки возвращаются в Москву, в последнюю неделю апреля число машин на дорогах возрастет до 3,3 миллиона в сутки, загруженность дорог в последнюю пятницу апреля может достичь 9 баллов, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения.
"По прогнозу трафик-аналитиков ЦОДД, весь апрель загрузка в вечерние часы пик может достигать 8 баллов. Самые сложные дни ждут столичных водителей в последнюю неделю месяца, перед майскими выходными. По дорогам города ежедневно будет передвигаться в среднем до 3,3 миллиона автомобилей, а загруженность дорог в пятницу, 30 апреля, достигнет 9 баллов", - рассказали в пресс-службе.
В ЦОДД отметили, что с наступлением теплой погоды увеличивается поток автомобилей, выезжающих за город в последний рабочий день недели. Заторы на выездах из города начинают образовываться уже с 15.00.
По данным ЦОДД, "дачные" пробки чаще всего образуются на Щелковском, Ярославском, Каширском, Варшавском и Ленинградском шоссе, на Липецкой улице, на Рязанском и Волгоградском проспектах, а также на шоссе Энтузиастов.
"Чтобы не терять время в пробках, просим водителей планировать свои поездки по пятницам заранее. Из города лучше выезжать до 15 часов, после окончания вечернего часа пик или утром в субботу. По центру в загруженные часы удобнее и быстрее передвигаться на городском транспорте, велосипедах или самокатах. Также не забывайте проверять исправность автомобиля и уровень топлива перед дальней поездкой за город", - добавили в пресс-службе центра.
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РоссияЦентр организации дорожного движения (ЦОДД)ДачаЛенинградское шоссе (Москва)АвтоМоскваОбщество
 
 
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