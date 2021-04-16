В Москву возвращаются "дачные" пробки
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. "Дачные" пробки возвращаются в Москву, в последнюю неделю апреля число машин на дорогах возрастет до 3,3 миллиона в сутки, загруженность дорог в последнюю пятницу апреля может достичь 9 баллов, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения.
"По прогнозу трафик-аналитиков ЦОДД, весь апрель загрузка в вечерние часы пик может достигать 8 баллов. Самые сложные дни ждут столичных водителей в последнюю неделю месяца, перед майскими выходными. По дорогам города ежедневно будет передвигаться в среднем до 3,3 миллиона автомобилей, а загруженность дорог в пятницу, 30 апреля, достигнет 9 баллов", - рассказали в пресс-службе.
В ЦОДД отметили, что с наступлением теплой погоды увеличивается поток автомобилей, выезжающих за город в последний рабочий день недели. Заторы на выездах из города начинают образовываться уже с 15.00.
По данным ЦОДД, "дачные" пробки чаще всего образуются на Щелковском, Ярославском, Каширском, Варшавском и Ленинградском шоссе, на Липецкой улице, на Рязанском и Волгоградском проспектах, а также на шоссе Энтузиастов.
"Чтобы не терять время в пробках, просим водителей планировать свои поездки по пятницам заранее. Из города лучше выезжать до 15 часов, после окончания вечернего часа пик или утром в субботу. По центру в загруженные часы удобнее и быстрее передвигаться на городском транспорте, велосипедах или самокатах. Также не забывайте проверять исправность автомобиля и уровень топлива перед дальней поездкой за город", - добавили в пресс-службе центра.
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