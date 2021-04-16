https://ria.ru/20210416/probirki-1728604984.html

Роспотребнадзор расследует, как пробирки с кровью оказались на дороге

Роспотребнадзор расследует, как пробирки с кровью оказались на дороге

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Москве расследует факт обнаружения медицинских отходов в районе Гольяново, уже приняты меры по ограждению и РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T15:50

2021-04-16T15:50

2021-04-16T15:50

россия

восточный административный округ (москва)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

происшествия

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Москве расследует факт обнаружения медицинских отходов в районе Гольяново, уже приняты меры по ограждению и дезинфекции территории, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.Ранее в СМИ появились сообщения об обнаруженных на дороге на востоке Москвы пробирках с человеческими биоматериалами.Приняты меры по ограждению прилегающей территории и вывозу медицинских отходов на специализированный полигон.

https://ria.ru/20201204/analiz-1587715251.html

россия

восточный административный округ (москва)

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, восточный административный округ (москва), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, происшествия