https://ria.ru/20210416/probirki-1728604984.html
Роспотребнадзор расследует, как пробирки с кровью оказались на дороге
Роспотребнадзор расследует, как пробирки с кровью оказались на дороге
Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Москве расследует факт обнаружения медицинских отходов в районе Гольяново, уже приняты меры по ограждению и РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T15:50
2021-04-16T15:50
2021-04-16T15:50
россия
восточный административный округ (москва)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
происшествия
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Москве расследует факт обнаружения медицинских отходов в районе Гольяново, уже приняты меры по ограждению и дезинфекции территории, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.Ранее в СМИ появились сообщения об обнаруженных на дороге на востоке Москвы пробирках с человеческими биоматериалами.Приняты меры по ограждению прилегающей территории и вывозу медицинских отходов на специализированный полигон.
https://ria.ru/20201204/analiz-1587715251.html
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internet-group@rian.ru
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россия, восточный административный округ (москва), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, происшествия