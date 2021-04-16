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Роспотребнадзор расследует, как пробирки с кровью оказались на дороге
Роспотребнадзор расследует, как пробирки с кровью оказались на дороге
Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Москве расследует факт обнаружения медицинских отходов в районе Гольяново, уже приняты меры по ограждению и РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T15:50
2021-04-16T15:50
россия
восточный административный округ (москва)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
происшествия
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Москве расследует факт обнаружения медицинских отходов в районе Гольяново, уже приняты меры по ограждению и дезинфекции территории, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.Ранее в СМИ появились сообщения об обнаруженных на дороге на востоке Москвы пробирках с человеческими биоматериалами.Приняты меры по ограждению прилегающей территории и вывозу медицинских отходов на специализированный полигон.
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россия
восточный административный округ (москва)
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россия, восточный административный округ (москва), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, происшествия

Роспотребнадзор расследует, как пробирки с кровью оказались на дороге

15:50 16.04.2021
 
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПробирки с образцами крови
Пробирки с образцами крови - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Москве расследует факт обнаружения медицинских отходов в районе Гольяново, уже приняты меры по ограждению и дезинфекции территории, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее в СМИ появились сообщения об обнаруженных на дороге на востоке Москвы пробирках с человеческими биоматериалами.
"Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по г. Москве в Восточном административном округе проводится расследование по факту обнаружения медицинских отходов в районе Гольяново",- говорится в сообщении.
Приняты меры по ограждению прилегающей территории и вывозу медицинских отходов на специализированный полигон.
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РоссияВосточный административный округ (Москва)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваПроисшествия
 
 
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