https://ria.ru/20210416/prizyvy-1728652850.html

МИД назвал призывы США к России отказаться от эскалации лицемерными

МИД назвал призывы США к России отказаться от эскалации лицемерными

В Москве считают лицемерными призывы США к РФ отказаться от эскалации, говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном в пятницу в ответ на антироссийские санкции... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T20:06

2021-04-16T20:06

2021-04-16T20:06

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

в мире

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. В Москве считают лицемерными призывы США к РФ отказаться от эскалации, говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном в пятницу в ответ на антироссийские санкции Штатов.США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии. МИД РФ заявил, что санкционный курс Вашингтона не отвечает интересам народов двух стран.В пятницу Москва объявила об ответных мерах. В частности, американскому послу рекомендовано уехать в Вашингтон для консультаций. Кроме того, РФ зеркально высылает 10 американских дипломатов из России и вводит персональные санкции против восьми руководителей вашингтонской администрации, а также прекращает работу американских фондов и неправительственных организаций, которые вмешиваются в российскую внутреннюю политику. РФ также начинает процедуру денонсации соглашения о поездках дипломатов за пределы мест их базирования, а гражданам РФ или третьих стран отныне запретят устраиваться на работу в посольство или генконсульства США.

https://ria.ru/20210416/bayden-1728635943.html

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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире