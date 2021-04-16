МИД назвал призывы США к России отказаться от эскалации лицемерными
"На этом фоне лицемерно звучат призывы из-за океана воздержаться от эскалации, а по сути согласиться с тем, что с нами пытаются разговаривать с позиции силы. Неоднократно предупреждали и доказывали на практике, что санкционное и иное давление не только бесперспективно, но и обернется пагубными последствиями для тех, кто решается на подобные провокации", - заявил МИД РФ.
США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии. МИД РФ заявил, что санкционный курс Вашингтона не отвечает интересам народов двух стран.
В пятницу Москва объявила об ответных мерах. В частности, американскому послу рекомендовано уехать в Вашингтон для консультаций. Кроме того, РФ зеркально высылает 10 американских дипломатов из России и вводит персональные санкции против восьми руководителей вашингтонской администрации, а также прекращает работу американских фондов и неправительственных организаций, которые вмешиваются в российскую внутреннюю политику. РФ также начинает процедуру денонсации соглашения о поездках дипломатов за пределы мест их базирования, а гражданам РФ или третьих стран отныне запретят устраиваться на работу в посольство или генконсульства США.