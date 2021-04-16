Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210416/priroda-1728626232.html
В Госдуму внесен проект об изменениях границ природных заказников
В Госдуму внесен проект об изменениях границ природных заказников
Дума Ставропольского края внесла в Госдуму законопроект, которым устанавливаются основания и процедура изменения границ особо охраняемых природных территорий... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T17:34
2021-04-16T17:34
россия
госдума рф
ставропольский край
природа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585234978_0:113:3153:1887_1920x0_80_0_0_a7ce65faa101a3ed7d47b2a142d06f96.jpg
МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Дума Ставропольского края внесла в Госдуму законопроект, которым устанавливаются основания и процедура изменения границ особо охраняемых природных территорий регионального значения, речь идет о природных заказниках и памятниках природы, документ размещен в пятницу в электронной базе нижней палаты парламента.Изменения предлагаются в закон "Об особо охраняемых природных территориях".Авторы проекта отмечают, что ООПТ "как любой живой организм, постоянно претерпевают изменения, зависят как от состояния окружающей среды в целом, так и от природно-техногенных условий конкретного региона Российской Федерации". "Во многих случаях необходим пересмотр границ особо охраняемых природных территорий для более эффективной охраны природных комплексов и объектов. Вместе с тем законодательство Российской Федерации фактически не содержит норм, определяющих основания и процедуру изменения границ особо охраняемых природных территорий регионального значения", - следует из пояснительной записки.В связи с этим авторы проекта предлагают урегулировать положения законодательства РФ. Согласно проекту, границы государственных природных заказников и памятников природы регионального значения могут быть изменены в случае увеличения их площади, включения части заказника или памятника природы в состав ООПТ федерального значения, установления "необходимости частичного хозяйственного использования" части территории государственного природного заказника (или памятника природы) регионального значения. Границы могут меняться также в случае исключения из заказников или памятников природы участков, на которых расположены природные комплексы или объекты, "в отношении которых осуществление мер охраны в соответствии с законодательством РФ возможно без сохранения режима особой охраны". Еще одним основанием для изменения границ может быть размещение на части территории объектов рекреационной инфраструктуры.
https://ria.ru/20210403/zapovednik-1604008148.html
россия
ставропольский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585234978_243:0:2910:2000_1920x0_80_0_0_62758422f33fb2312c53f87ae93a0f61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, госдума рф, ставропольский край, природа

В Госдуму внесен проект об изменениях границ природных заказников

17:34 16.04.2021
 
© Фото : из личного архива Елены ЩипковойАлтачейский государственный природный заказник в Байкальском заповеднике
Алтачейский государственный природный заказник в Байкальском заповеднике - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© Фото : из личного архива Елены Щипковой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Дума Ставропольского края внесла в Госдуму законопроект, которым устанавливаются основания и процедура изменения границ особо охраняемых природных территорий регионального значения, речь идет о природных заказниках и памятниках природы, документ размещен в пятницу в электронной базе нижней палаты парламента.
Изменения предлагаются в закон "Об особо охраняемых природных территориях".
Дальневосточный леопард - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
3 апреля, 02:14Туризм
На "Земле леопарда" пройдет день открытых дверей
Авторы проекта отмечают, что ООПТ "как любой живой организм, постоянно претерпевают изменения, зависят как от состояния окружающей среды в целом, так и от природно-техногенных условий конкретного региона Российской Федерации". "Во многих случаях необходим пересмотр границ особо охраняемых природных территорий для более эффективной охраны природных комплексов и объектов. Вместе с тем законодательство Российской Федерации фактически не содержит норм, определяющих основания и процедуру изменения границ особо охраняемых природных территорий регионального значения", - следует из пояснительной записки.
В связи с этим авторы проекта предлагают урегулировать положения законодательства РФ. Согласно проекту, границы государственных природных заказников и памятников природы регионального значения могут быть изменены в случае увеличения их площади, включения части заказника или памятника природы в состав ООПТ федерального значения, установления "необходимости частичного хозяйственного использования" части территории государственного природного заказника (или памятника природы) регионального значения. Границы могут меняться также в случае исключения из заказников или памятников природы участков, на которых расположены природные комплексы или объекты, "в отношении которых осуществление мер охраны в соответствии с законодательством РФ возможно без сохранения режима особой охраны". Еще одним основанием для изменения границ может быть размещение на части территории объектов рекреационной инфраструктуры.
 
РоссияГосдума РФСтавропольский крайприрода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Врач рассказал о способах защиты от сезонной аллергии
04:04Российских туристов предложили вывозить из Турции за десять тысяч рублей
03:15Страховщик назвал признаки поддельного полиса ОСАГО
03:08Источник рассказал, когда начнутся испытания ударного дрона "Сириус"
02:45В ВСУ оценили свой потенциал в случае вооруженного конфликта с Россией
02:24В Нью-Йорке проходят протесты против полицейского насилия
02:15Юрист объяснил, почему чек после покупки лучше забрать с собой
02:10Депутат уточнил сроки достижения россиянами коллективного иммунитета
01:57Во Франции восемь человек умерли после вакцинации препаратом AstraZeneca
01:56Депутат Рады описал "гибель" Украины цитатой Тараса Шевченко
01:36Космонавты перешли с МКС в корабль "Союз МС-17" для возвращения на Землю
01:21Украинские военные не видят признаков подготовки России к "наступлению"
01:15Врач назвал признаки "развода" людей на ненужных анализах
01:15Зеленский заявил о необходимости вступления Украины в НАТО
01:10Госдеп заявил о праве ответа на контрсанкции России
00:50Байден назвал "национальным позором" ситуацию с контролем над оружием
23:29SpaceX будет доставлять астронавтов на Луну
23:24Пять сенаторов задекларировали недвижимость за рубежом
23:15Пожар на "Невской мануфактуре" потушили
23:10Вице-премьер Чехии отменил визит в Россию для обсуждения "Спутника V"
Лента новостейМолния