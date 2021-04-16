https://ria.ru/20210416/priroda-1728626232.html

В Госдуму внесен проект об изменениях границ природных заказников

В Госдуму внесен проект об изменениях границ природных заказников

Дума Ставропольского края внесла в Госдуму законопроект, которым устанавливаются основания и процедура изменения границ особо охраняемых природных территорий... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T17:34

2021-04-16T17:34

2021-04-16T17:34

россия

госдума рф

ставропольский край

природа

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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Дума Ставропольского края внесла в Госдуму законопроект, которым устанавливаются основания и процедура изменения границ особо охраняемых природных территорий регионального значения, речь идет о природных заказниках и памятниках природы, документ размещен в пятницу в электронной базе нижней палаты парламента.Изменения предлагаются в закон "Об особо охраняемых природных территориях".Авторы проекта отмечают, что ООПТ "как любой живой организм, постоянно претерпевают изменения, зависят как от состояния окружающей среды в целом, так и от природно-техногенных условий конкретного региона Российской Федерации". "Во многих случаях необходим пересмотр границ особо охраняемых природных территорий для более эффективной охраны природных комплексов и объектов. Вместе с тем законодательство Российской Федерации фактически не содержит норм, определяющих основания и процедуру изменения границ особо охраняемых природных территорий регионального значения", - следует из пояснительной записки.В связи с этим авторы проекта предлагают урегулировать положения законодательства РФ. Согласно проекту, границы государственных природных заказников и памятников природы регионального значения могут быть изменены в случае увеличения их площади, включения части заказника или памятника природы в состав ООПТ федерального значения, установления "необходимости частичного хозяйственного использования" части территории государственного природного заказника (или памятника природы) регионального значения. Границы могут меняться также в случае исключения из заказников или памятников природы участков, на которых расположены природные комплексы или объекты, "в отношении которых осуществление мер охраны в соответствии с законодательством РФ возможно без сохранения режима особой охраны". Еще одним основанием для изменения границ может быть размещение на части территории объектов рекреационной инфраструктуры.

https://ria.ru/20210403/zapovednik-1604008148.html

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россия, госдума рф, ставропольский край, природа