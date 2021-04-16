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В Петербурге загорелось здание с деревянными поддонами и стружкой
В Петербурге загорелось здание с деревянными поддонами и стружкой
Поддоны и стружка горят на площади 300 квадратных метров в Кировском районе Петербурга, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T14:30
2021-04-16T14:30
2021-04-16T14:30
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр – РИА Новости. Поддоны и стружка горят на площади 300 квадратных метров в Кировском районе Петербурга, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.В 13.36 поступило сообщение о возгорании по адресу: Химический переулок, дом 8. "По предварительной информации, происходит горение деревянных поддонов и стружки на общей площади 300 квадратных метров", - отметили в ведомстве.Из-за угрозы распространения огня в 13.52 пожару присвоен ранг 1БИС. Сведения о пострадавших не поступали.К ликвидации пожара привлечены 4 единицы техники и 16 человек личного состава МЧС.
https://realty.ria.ru/20210416/manufaktura-1728568987.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, происшествия