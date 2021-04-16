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В Петербурге загорелось здание с деревянными поддонами и стружкой

В Петербурге загорелось здание с деревянными поддонами и стружкой

Поддоны и стружка горят на площади 300 квадратных метров в Кировском районе Петербурга, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС. РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T14:30

2021-04-16T14:30

2021-04-16T14:30

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр – РИА Новости. Поддоны и стружка горят на площади 300 квадратных метров в Кировском районе Петербурга, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.В 13.36 поступило сообщение о возгорании по адресу: Химический переулок, дом 8. "По предварительной информации, происходит горение деревянных поддонов и стружки на общей площади 300 квадратных метров", - отметили в ведомстве.Из-за угрозы распространения огня в 13.52 пожару присвоен ранг 1БИС. Сведения о пострадавших не поступали.К ликвидации пожара привлечены 4 единицы техники и 16 человек личного состава МЧС.

https://realty.ria.ru/20210416/manufaktura-1728568987.html

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, происшествия