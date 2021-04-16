https://ria.ru/20210416/potok-1728542758.html
Зеленский назвал "Северный поток — 2" вопросом войны
Зеленский назвал "Северный поток — 2" вопросом войны
Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что противодействие реализации проекта "Северный поток — 2" является вопросом войны, а не бизнеса... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T11:40
2021-04-16T11:40
2021-04-16T11:40
россия
nord stream 2 ag
северный поток — 2
евросоюз
владимир зеленский
сша
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728288385_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_a1d605e646486a625c31ea0e7cb16bca.jpg
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что противодействие реализации проекта "Северный поток — 2" является вопросом войны, а не бизнеса. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте главы государства.Он обвинил Россию в ведении энергетической войны против Украины и отметил, что, как и в любой в войне "кто-то точно проиграет".Он признал, что завершение строительства газопровода зависит от позиции США и стран ЕС.Зеленский также указал на то, что страны Евросоюза пока не сформировали единую позицию по проекту."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, Украина и ряд европейских стран. По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG по состоянию на 31 марта газопровод построен на 95%.Российская сторона неоднократно заявляла, что проект преследует исключительно экономические цели, а транзит топлива через Украину продолжится в соответствии с заключенными соглашениями. В Кремле отмечают, что партнеры России по строительству газопровода, в частности Германия, последовательны в намерении завершить его.
https://ria.ru/20210416/biden-1728501057.html
https://ria.ru/20210415/potok-1728403613.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728288385_0:0:2498:1873_1920x0_80_0_0_4f75b04cc1c84a8dd14da8a0ac5ce258.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, евросоюз, владимир зеленский, сша, украина, в мире