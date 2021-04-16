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Зеленский назвал "Северный поток — 2" вопросом войны
Зеленский назвал "Северный поток — 2" вопросом войны
Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что противодействие реализации проекта "Северный поток — 2" является вопросом войны, а не бизнеса... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T11:40
2021-04-16T11:40
россия
nord stream 2 ag
северный поток — 2
евросоюз
владимир зеленский
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что противодействие реализации проекта "Северный поток — 2" является вопросом войны, а не бизнеса. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте главы государства.Он обвинил Россию в ведении энергетической войны против Украины и отметил, что, как и в любой в войне "кто-то точно проиграет".Он признал, что завершение строительства газопровода зависит от позиции США и стран ЕС.Зеленский также указал на то, что страны Евросоюза пока не сформировали единую позицию по проекту."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, Украина и ряд европейских стран. По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG по состоянию на 31 марта газопровод построен на 95%.Российская сторона неоднократно заявляла, что проект преследует исключительно экономические цели, а транзит топлива через Украину продолжится в соответствии с заключенными соглашениями. В Кремле отмечают, что партнеры России по строительству газопровода, в частности Германия, последовательны в намерении завершить его.
https://ria.ru/20210416/biden-1728501057.html
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россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, евросоюз, владимир зеленский, сша, украина, в мире

Зеленский назвал "Северный поток — 2" вопросом войны

11:40 16.04.2021
 
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что противодействие реализации проекта "Северный поток — 2" является вопросом войны, а не бизнеса. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте главы государства.
Он обвинил Россию в ведении энергетической войны против Украины и отметил, что, как и в любой в войне "кто-то точно проиграет".
"Как и в любой войне, нельзя воевать, если нет единства. (...) Если "Северный поток —2" достроят, то проиграет не только Украина", — заявил Зеленский.
Он признал, что завершение строительства газопровода зависит от позиции США и стран ЕС.
Президент США Джо Байден во время брифинга в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
00:13
Байден заявил, что давно выступает против "Северного потока — 2"
Зеленский также указал на то, что страны Евросоюза пока не сформировали единую позицию по проекту.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, Украина и ряд европейских стран. По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG по состоянию на 31 марта газопровод построен на 95%.
Российская сторона неоднократно заявляла, что проект преследует исключительно экономические цели, а транзит топлива через Украину продолжится в соответствии с заключенными соглашениями. В Кремле отмечают, что партнеры России по строительству газопровода, в частности Германия, последовательны в намерении завершить его.
Склад труб для строительства газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
Вчера, 14:04
В Госдуме назвали сроки завершения строительства "Северного потока — 2"
 
РоссияNord Stream 2 AGСеверный поток — 2ЕвросоюзВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
 
 
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