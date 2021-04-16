https://ria.ru/20210416/posol-1728570089.html

Посол России в США прибыл в МИД на фоне новых санкций

Посол России в США прибыл в МИД на фоне новых санкций

Посол России в США Анатолий Антонов прибыл в МИД РФ на фоне новых американских санкций, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T13:29

2021-04-16T13:29

2021-04-16T14:52

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

анатолий антонов

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов прибыл в МИД РФ на фоне новых американских санкций, передает корреспондент РИА Новости.Посол прошел пешком к главному зданию дипведомства, проследовал внутрь без комментариев.США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии. МИД РФ заявил, что санкционный курс Вашингтона не отвечает интересам народов двух стран, ответ на санкции США будет проработан.В Кремле в пятницу заявили, что санкционные пристрастия американских визави неприемлемы, добавив, что макростабильность в России в полной мере обеспечивается. Комментируя возможный ответ на санкции, в Кремле заявили, что принцип взаимности никто не отменял, но все будет зависеть от решения главы государства Владимира Путина.Антонов был приглашен в Москву для консультаций, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США после того, как президент Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что российский лидер "заплатит" за якобы вмешательство в американские выборы. Кроме того, в нем Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина "убийцей".Время возвращения посла РФ в Вашингтон будет зависеть от главы государства, заявили в пятницу в Кремле.

https://ria.ru/20210416/sammit-1728567308.html

https://ria.ru/20210416/sanktsii-1728562512.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), анатолий антонов, сша, в мире