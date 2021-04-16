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Посол России в США прибыл в МИД на фоне новых санкций
Посол России в США прибыл в МИД на фоне новых санкций
Посол России в США Анатолий Антонов прибыл в МИД РФ на фоне новых американских санкций, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T13:29
2021-04-16T14:52
россия
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анатолий антонов
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов прибыл в МИД РФ на фоне новых американских санкций, передает корреспондент РИА Новости.Посол прошел пешком к главному зданию дипведомства, проследовал внутрь без комментариев.США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии. МИД РФ заявил, что санкционный курс Вашингтона не отвечает интересам народов двух стран, ответ на санкции США будет проработан.В Кремле в пятницу заявили, что санкционные пристрастия американских визави неприемлемы, добавив, что макростабильность в России в полной мере обеспечивается. Комментируя возможный ответ на санкции, в Кремле заявили, что принцип взаимности никто не отменял, но все будет зависеть от решения главы государства Владимира Путина.Антонов был приглашен в Москву для консультаций, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США после того, как президент Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что российский лидер "заплатит" за якобы вмешательство в американские выборы. Кроме того, в нем Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина "убийцей".Время возвращения посла РФ в Вашингтон будет зависеть от главы государства, заявили в пятницу в Кремле.
https://ria.ru/20210416/sammit-1728567308.html
https://ria.ru/20210416/sanktsii-1728562512.html
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), анатолий антонов, сша, в мире

Посол России в США прибыл в МИД на фоне новых санкций

13:29 16.04.2021 (обновлено: 14:52 16.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов перед расширенным заседанием комитета Совета Федерации по международным делам
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов перед расширенным заседанием комитета Совета Федерации по международным делам - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов прибыл в МИД РФ на фоне новых американских санкций, передает корреспондент РИА Новости.
Посол прошел пешком к главному зданию дипведомства, проследовал внутрь без комментариев.
США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии. МИД РФ заявил, что санкционный курс Вашингтона не отвечает интересам народов двух стран, ответ на санкции США будет проработан.
В Кремле в пятницу заявили, что санкционные пристрастия американских визави неприемлемы, добавив, что макростабильность в России в полной мере обеспечивается. Комментируя возможный ответ на санкции, в Кремле заявили, что принцип взаимности никто не отменял, но все будет зависеть от решения главы государства Владимира Путина.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
Вчера, 13:22
В Кремле ответили на вопрос о саммите России и США
Антонов был приглашен в Москву для консультаций, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США после того, как президент Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что российский лидер "заплатит" за якобы вмешательство в американские выборы. Кроме того, в нем Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина "убийцей".
Время возвращения посла РФ в Вашингтон будет зависеть от главы государства, заявили в пятницу в Кремле.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
Вчера, 13:06
В Кремле рассказали об ответе на санкции США
 
РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Анатолий АнтоновСШАВ мире
 
 
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