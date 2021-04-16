https://ria.ru/20210416/posol-1728569568.html

Песков рассказал, от чего зависит время возвращения посла в Вашингтон

Песков рассказал, от чего зависит время возвращения посла в Вашингтон

Возвращение посла России в США Анатолия Антонова будет зависеть от решения президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T13:28

2021-04-16T13:28

2021-04-16T13:28

россия

анатолий антонов

джо байден

дмитрий песков

владимир путин

сша

в мире

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Возвращение посла России в США Анатолия Антонова будет зависеть от решения президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.На вопрос о том, есть ли конкретная дата встречи, представитель Кремля ответил отрицательно.Ранее президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что российский лидер Владимир Путин "заплатит" за якобы вмешательство в американские выборы. Кроме того, в нем Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина "убийцей". После этого посол РФ в США был приглашен в Москву для консультаций, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. Антонов в ходе консультаций в Москве провел встречи в МИД, Госдуме, Совфеде, а также с помощником президента РФ Юрием Ушаковым.

https://ria.ru/20210415/posol-1728473412.html

россия

сша

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россия, анатолий антонов, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире