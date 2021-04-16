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Песков рассказал, от чего зависит время возвращения посла в Вашингтон
Песков рассказал, от чего зависит время возвращения посла в Вашингтон
Возвращение посла России в США Анатолия Антонова будет зависеть от решения президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T13:28
2021-04-16T13:28
россия
анатолий антонов
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Возвращение посла России в США Анатолия Антонова будет зависеть от решения президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.На вопрос о том, есть ли конкретная дата встречи, представитель Кремля ответил отрицательно.Ранее президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что российский лидер Владимир Путин "заплатит" за якобы вмешательство в американские выборы. Кроме того, в нем Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина "убийцей". После этого посол РФ в США был приглашен в Москву для консультаций, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. Антонов в ходе консультаций в Москве провел встречи в МИД, Госдуме, Совфеде, а также с помощником президента РФ Юрием Ушаковым.
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россия, анатолий антонов, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире

Песков рассказал, от чего зависит время возвращения посла в Вашингтон

13:28 16.04.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов выходит из здания Совета Федерации
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов выходит из здания Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Возвращение посла России в США Анатолия Антонова будет зависеть от решения президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что посол активно работает и с министерством иностранных дел, и с нашими законодателями. У него нет дефицита в общении. По линии министерства иностранных дел все наиболее важные аспекты докладываются главе государства, время возвращения посла тоже будет зависеть опять же от решения главы государства", - сказал Песков в ответ на вопрос, как скажутся новые санкции в отношении России на возвращение Антонова в США, и планирует ли Путин с ним переговорить.
На вопрос о том, есть ли конкретная дата встречи, представитель Кремля ответил отрицательно.
Ранее президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что российский лидер Владимир Путин "заплатит" за якобы вмешательство в американские выборы. Кроме того, в нем Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина "убийцей". После этого посол РФ в США был приглашен в Москву для консультаций, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. Антонов в ходе консультаций в Москве провел встречи в МИД, Госдуме, Совфеде, а также с помощником президента РФ Юрием Ушаковым.
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
15 апреля, 19:23
Посол США назвал разговор в МИД России профессиональным и уважительным
 
РоссияАнатолий АнтоновДжо БайденДмитрий ПесковВладимир ПутинСШАВ мире
 
 
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