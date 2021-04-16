Посол Британии Дебора Броннерт покинула МИД, отказавшись от комментариев
12:14 16.04.2021 (обновлено: 12:42 16.04.2021)
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПосол Великобритании Дебора Броннерт садится в автомобиль после посещения министерства иностранных дел РФ
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт покинула здание МИД РФ, отказавшись от комментариев, передаёт корреспондент РИА Новости.
Дипломат пробыла в российском внешнеполитическом ведомстве чуть меньше часа.
Ранее посольство Великобритании в РФ сообщило РИА Новости, что посещение послом МИД России в пятницу планировалось заранее.
МИД Великобритании накануне вызвал посла РФ в Лондоне Андрея Келина в связи с "враждебной линией поведения" России.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя вызов послов РФ в Польше и Великобритании, назвала это цепной реакцией стран НАТО в поддержку санкций США.
Ранее в четверг власти Великобритании и США заявили, что служба внешней разведки России стояла за кибератаками SolarWinds.
США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии. МИД РФ заявил, что санкционный курс Вашингтона не отвечает интересам народов двух стран и что ответ на санкции США вскоре будет проработан. Захарова отмечала, что обвинения США в причастности Москвы к массовой хакерской атаке на американские федеральные ведомства бездоказательны.