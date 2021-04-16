https://ria.ru/20210416/posol-1728535275.html

Посол Британии Броннерт прибыла в российский МИД

Посол Британии Броннерт прибыла в российский МИД

Посол Британии Дебора Броннерт прибыла в российский МИД на фоне вызова посла России Андрея Келина в Форин-офис, где его обвинили во "враждебной линии поведения... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T11:04

2021-04-16T11:04

2021-04-16T12:13

дебора броннерт

мария захарова

нато

москва

сша

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

великобритания

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Посол Британии Дебора Броннерт прибыла в российский МИД на фоне вызова посла России Андрея Келина в Форин-офис, где его обвинили во "враждебной линии поведения Москвы", передаёт корреспондент РИА Новости.МИД Великобритании накануне вызвал посла Келина в связи с "враждебной линией поведения" России.В британском посольстве РИА Новости сообщили, что посещение послом МИД России в пятницу планировалось заранее.Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя вызов российских послов в Польше и Великобритании, назвала это цепной реакцией стран НАТО в поддержку санкций США.Ранее в четверг власти Великобритании и США заявили, что служба внешней разведки России якобы стояла за кибератаками SolarWinds.США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны десять сотрудников российской дипмиссии.МИД заявил, что санкционный курс Вашингтона не отвечает интересам народов двух стран и что ответ на санкции США вскоре будет проработан. Захарова отмечала, что обвинения США в причастности Москвы к массовой хакерской атаке на американские федеральные ведомства бездоказательны.

https://ria.ru/20210409/sanktsii-1727408641.html

москва

сша

россия

великобритания

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2021

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дебора броннерт, мария захарова, нато, москва, сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), великобритания