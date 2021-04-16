https://ria.ru/20210416/polyaki-1728587403.html

"Как прикажет Большой брат". Поляки осудили высылку российских дипломатов

"Как прикажет Большой брат". Поляки осудили высылку российских дипломатов

Читатели польского интернет-портала Interia раскритиковали власти за высылку трех российских дипломатов после того, как США ввели новые санкции против Москвы. РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T14:42

2021-04-16T14:42

2021-04-16T14:42

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Читатели польского интернет-портала Interia раскритиковали власти за высылку трех российских дипломатов после того, как США ввели новые санкции против Москвы.Накануне МИД Польши объявил трех сотрудников посольства России персонами нон грата, объяснив это "нарушением указанными лицами условий дипломатического статуса и проведением мероприятий в ущерб стране".Один из читателей назвал Польшу "банановой республикой", которая управляется "американской агентурой". "Один звонок, и они сделают все, что прикажет Большой брат. Какой смысл ходить на выборы?", - написал он.Другой пользователь считает, что США пытаются заставить Польшу поддержать Украину в войне с Россией."Когда двое дерутся, третий этим пользуется. Американцы не хотят рисковать своими ценными солдатами", - отметил комментатор."Зачем выдворять этих россиян? Можно было бы хотя бы дать объяснение, а не говорить, что раз США так сделали, то и мы тоже", - задался вопросом другой.Многие комментаторы сошлись во мнении, что США будут нуждаться в Польше, пока она будет приобретать их оружие. Ранее США ввели новый пакет ограничительных мер против Москвы из-за "вмешательства в выборы 2020 года", "кибератак" и ситуации с Крымом. Также Белый дом выслал десять сотрудников посольства в Вашингтоне.В МИД России заявили, что санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран, и пообещали проработать ответные меры.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210416/britantsy-1728520742.html

https://ria.ru/20210416/sanktsii-1728562512.html

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россия, мид польши, сша, в мире