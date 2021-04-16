Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210416/polyaki-1728587403.html
"Как прикажет Большой брат". Поляки осудили высылку российских дипломатов
"Как прикажет Большой брат". Поляки осудили высылку российских дипломатов
Читатели польского интернет-портала Interia раскритиковали власти за высылку трех российских дипломатов после того, как США ввели новые санкции против Москвы. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T14:42
2021-04-16T14:42
россия
мид польши
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/125784/88/1257848879_25:0:736:400_1920x0_80_0_0_81367056d1664deed38df420db466471.jpg
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Читатели польского интернет-портала Interia раскритиковали власти за высылку трех российских дипломатов после того, как США ввели новые санкции против Москвы.Накануне МИД Польши объявил трех сотрудников посольства России персонами нон грата, объяснив это "нарушением указанными лицами условий дипломатического статуса и проведением мероприятий в ущерб стране".Один из читателей назвал Польшу "банановой республикой", которая управляется "американской агентурой". "Один звонок, и они сделают все, что прикажет Большой брат. Какой смысл ходить на выборы?", - написал он.Другой пользователь считает, что США пытаются заставить Польшу поддержать Украину в войне с Россией."Когда двое дерутся, третий этим пользуется. Американцы не хотят рисковать своими ценными солдатами", - отметил комментатор."Зачем выдворять этих россиян? Можно было бы хотя бы дать объяснение, а не говорить, что раз США так сделали, то и мы тоже", - задался вопросом другой.Многие комментаторы сошлись во мнении, что США будут нуждаться в Польше, пока она будет приобретать их оружие. Ранее США ввели новый пакет ограничительных мер против Москвы из-за "вмешательства в выборы 2020 года", "кибератак" и ситуации с Крымом. Также Белый дом выслал десять сотрудников посольства в Вашингтоне.В МИД России заявили, что санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран, и пообещали проработать ответные меры.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210416/britantsy-1728520742.html
https://ria.ru/20210416/sanktsii-1728562512.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/125784/88/1257848879_114:0:647:400_1920x0_80_0_0_db72e47bca00dc673a8d2f22ffb8b11a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мид польши, сша, в мире

"Как прикажет Большой брат". Поляки осудили высылку российских дипломатов

14:42 16.04.2021
 
© Фото : Посольство России в ПольшеЗдание посольства России в Варшаве
Здание посольства России в Варшаве - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© Фото : Посольство России в Польше
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Читатели польского интернет-портала Interia раскритиковали власти за высылку трех российских дипломатов после того, как США ввели новые санкции против Москвы.
Накануне МИД Польши объявил трех сотрудников посольства России персонами нон грата, объяснив это "нарушением указанными лицами условий дипломатического статуса и проведением мероприятий в ущерб стране".
Один из читателей назвал Польшу "банановой республикой", которая управляется "американской агентурой".
"Один звонок, и они сделают все, что прикажет Большой брат. Какой смысл ходить на выборы?", - написал он.
Президент США Джо Байден во время выступления с речью, посвященной России, в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
09:19
"Путин тебя не боится!" Британцы осудили Байдена за санкции против России
Другой пользователь считает, что США пытаются заставить Польшу поддержать Украину в войне с Россией.
"Когда двое дерутся, третий этим пользуется. Американцы не хотят рисковать своими ценными солдатами", - отметил комментатор.
"Зачем выдворять этих россиян? Можно было бы хотя бы дать объяснение, а не говорить, что раз США так сделали, то и мы тоже", - задался вопросом другой.
Многие комментаторы сошлись во мнении, что США будут нуждаться в Польше, пока она будет приобретать их оружие.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
13:06
В Кремле рассказали об ответе на санкции США
Ранее США ввели новый пакет ограничительных мер против Москвы из-за "вмешательства в выборы 2020 года", "кибератак" и ситуации с Крымом. Также Белый дом выслал десять сотрудников посольства в Вашингтоне.
В МИД России заявили, что санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран, и пообещали проработать ответные меры.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>
 
РоссияМИД ПольшиСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Врач рассказал о способах защиты от сезонной аллергии
04:04Российских туристов предложили вывозить из Турции за десять тысяч рублей
03:15Страховщик назвал признаки поддельного полиса ОСАГО
03:08Источник рассказал, когда начнутся испытания ударного дрона "Сириус"
02:45В ВСУ оценили свой потенциал в случае вооруженного конфликта с Россией
02:24В Нью-Йорке проходят протесты против полицейского насилия
02:15Юрист объяснил, почему чек после покупки лучше забрать с собой
02:10Депутат уточнил сроки достижения россиянами коллективного иммунитета
01:57Во Франции восемь человек умерли после вакцинации препаратом AstraZeneca
01:56Депутат Рады описал "гибель" Украины цитатой Тараса Шевченко
01:36Космонавты перешли с МКС в корабль "Союз МС-17" для возвращения на Землю
01:21Украинские военные не видят признаков подготовки России к "наступлению"
01:15Врач назвал признаки "развода" людей на ненужных анализах
01:15Зеленский заявил о необходимости вступления Украины в НАТО
01:10Госдеп заявил о праве ответа на контрсанкции России
00:50Байден назвал "национальным позором" ситуацию с контролем над оружием
23:29SpaceX будет доставлять астронавтов на Луну
23:24Пять сенаторов задекларировали недвижимость за рубежом
23:15Пожар на "Невской мануфактуре" потушили
23:10Вице-премьер Чехии отменил визит в Россию для обсуждения "Спутника V"
Лента новостейМолния