https://ria.ru/20210416/pogoda-1728513247.html

Синоптики предупредили о грозовых дождях в Москве в пятницу

Синоптики предупредили о грозовых дождях в Москве в пятницу

Грозовые дожди и до плюс 18 градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T07:45

2021-04-16T07:45

2021-04-16T07:45

россия

александр синенков

погода

москва

общество

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Грозовые дожди и до плюс 18 градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.Ветер северо-восточный 4-9 метра в секунду с порывами до 15 метров в секунду.Атмосферное давление будет меняться мало и составит 751 миллиметр ртутного столба.

https://ria.ru/20210415/grozy-1728377631.html

россия

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр синенков, погода, москва, общество