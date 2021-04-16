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Синоптики предупредили о грозовых дождях в Москве в пятницу
Синоптики предупредили о грозовых дождях в Москве в пятницу
Грозовые дожди и до плюс 18 градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T07:45
2021-04-16T07:45
2021-04-16T07:45
россия
александр синенков
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общество
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Грозовые дожди и до плюс 18 градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.Ветер северо-восточный 4-9 метра в секунду с порывами до 15 метров в секунду.Атмосферное давление будет меняться мало и составит 751 миллиметр ртутного столба.
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