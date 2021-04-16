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Синоптики предупредили о грозовых дождях в Москве в пятницу
Синоптики предупредили о грозовых дождях в Москве в пятницу
Грозовые дожди и до плюс 18 градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T07:45
2021-04-16T07:45
россия
александр синенков
погода
москва
общество
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Грозовые дожди и до плюс 18 градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.Ветер северо-восточный 4-9 метра в секунду с порывами до 15 метров в секунду.Атмосферное давление будет меняться мало и составит 751 миллиметр ртутного столба.
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россия, александр синенков, погода, москва, общество

Синоптики предупредили о грозовых дождях в Москве в пятницу

07:45 16.04.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрохожие у станции метро ВДНХ в Москве
Прохожие у станции метро ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Грозовые дожди и до плюс 18 градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня столичный регион будет находиться на стыке противостояния погожего антициклона с северо-востока и циклонической депрессии с юго-запада. В Москве облачно с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь, грозовое положение. Температура воздуха в столице плюс 16-18, в Подмосковье плюс 15-20", - сообщил Синенков.
Ветер северо-восточный 4-9 метра в секунду с порывами до 15 метров в секунду.
Атмосферное давление будет меняться мало и составит 751 миллиметр ртутного столба.
Панорама Москвы - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
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РоссияАлександр СиненковПогодаМоскваОбщество
 
 
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