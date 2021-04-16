https://ria.ru/20210416/pochki-1728503560.html
Россиянам посоветовали есть почки
Россиянам посоветовали есть почки
Чем полезны почки растений и как их готовить, чтобы употреблять в пищу, рассказал в интервью радио Sputnik шеф-повар, специалист по гастроботанике Андрей... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T02:10
2021-04-16T02:10
2021-04-16T02:10
андрей колодяжный
россия
весна
здоровье
еда
питание
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727849749_0:1:3078:1732_1920x0_80_0_0_de4e6af142fdfc60596c717f5d1aa477.jpg
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Чем полезны почки растений и как их готовить, чтобы употреблять в пищу, рассказал в интервью радио Sputnik шеф-повар, специалист по гастроботанике Андрей Колодяжный.Весной у россиян есть уникальная возможность восполнить нехватку важных элементов в организме, используя пробуждающиеся дикорастущие растения. Особенно полезны молодые, еще не раскрывшиеся почки, отметил специалист по гастроботанике.По его словам, почки березы и тополя богаты смолами и витамином C. Однако использовать их нужно в апреле: в мае они начнут горчить, а затем появятся листья. В первую очередь это относится к березовым почкам. Шеф-повар рассказал, как можно приготовить почки. Их нужно замочить в горячей воде на 15-20 минут, чтоб они не горчили, а потом обжарить на сливочном масле с гречкой и белыми грибами. Можно добавлять почки в хлеб или готовить из них весенние закуски.Главное – употреблять этот продукт в умеренных количествах, иначе он может принести вред, как и любые лекарственные растения, подчеркнул Андрей Колодяжный. Он также отметил, что собирать почки нужно не вблизи дорог и подальше от городов.Помимо почек специалист по гастроботанике посоветовал обратить внимание на цветы клевера, звездчатку среднюю и рогоз."Весной можно употреблять цветы клевера, рогоз, то есть дикий камыш, из которого делают хлеб, закуски, маринуют его. Можно употреблять звездчатку среднюю, которая растет буквально под ногами", – отметил Колодяжный.
https://rsport.ria.ru/20210413/kurkuma-1728040657.html
https://rsport.ria.ru/20210413/brokkoli-1727996619.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727849749_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_59d676f07c03e106f55a4f5797355471.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей колодяжный, россия, весна, здоровье, еда, питание, общество
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости.
Чем полезны почки растений и как их готовить, чтобы употреблять в пищу, рассказал в интервью радио Sputnik
шеф-повар, специалист по гастроботанике Андрей Колодяжный.
Весной
у россиян есть уникальная возможность восполнить нехватку важных элементов в организме, используя пробуждающиеся дикорастущие растения. Особенно полезны молодые, еще не раскрывшиеся почки, отметил специалист по гастроботанике.
По его словам, почки березы и тополя богаты смолами и витамином C. Однако использовать их нужно в апреле: в мае они начнут горчить, а затем появятся листья. В первую очередь это относится к березовым почкам.
"Что касается почек березы, в мае-июне их уже нельзя будет использовать, они будут давать горчинку, уже не будут молодыми и выйдут в лист", – сказал Андрей Колодяжный.
Шеф-повар рассказал, как можно приготовить почки. Их нужно замочить в горячей воде на 15-20 минут, чтоб они не горчили, а потом обжарить на сливочном масле с гречкой и белыми грибами. Можно добавлять почки в хлеб или готовить из них весенние закуски.
Главное – употреблять этот продукт в умеренных количествах, иначе он может принести вред, как и любые лекарственные растения, подчеркнул Андрей Колодяжный. Он также отметил, что собирать почки нужно не вблизи дорог и подальше от городов.
Помимо почек специалист по гастроботанике посоветовал обратить внимание на цветы клевера, звездчатку среднюю и рогоз.
"Весной можно употреблять цветы клевера, рогоз, то есть дикий камыш, из которого делают хлеб, закуски, маринуют его. Можно употреблять звездчатку среднюю, которая растет буквально под ногами", – отметил Колодяжный.