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Россиянам посоветовали есть почки
Россиянам посоветовали есть почки
Чем полезны почки растений и как их готовить, чтобы употреблять в пищу, рассказал в интервью радио Sputnik шеф-повар, специалист по гастроботанике Андрей... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T02:10
2021-04-16T02:10
андрей колодяжный
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Чем полезны почки растений и как их готовить, чтобы употреблять в пищу, рассказал в интервью радио Sputnik шеф-повар, специалист по гастроботанике Андрей Колодяжный.Весной у россиян есть уникальная возможность восполнить нехватку важных элементов в организме, используя пробуждающиеся дикорастущие растения. Особенно полезны молодые, еще не раскрывшиеся почки, отметил специалист по гастроботанике.По его словам, почки березы и тополя богаты смолами и витамином C. Однако использовать их нужно в апреле: в мае они начнут горчить, а затем появятся листья. В первую очередь это относится к березовым почкам. Шеф-повар рассказал, как можно приготовить почки. Их нужно замочить в горячей воде на 15-20 минут, чтоб они не горчили, а потом обжарить на сливочном масле с гречкой и белыми грибами. Можно добавлять почки в хлеб или готовить из них весенние закуски.Главное – употреблять этот продукт в умеренных количествах, иначе он может принести вред, как и любые лекарственные растения, подчеркнул Андрей Колодяжный. Он также отметил, что собирать почки нужно не вблизи дорог и подальше от городов.Помимо почек специалист по гастроботанике посоветовал обратить внимание на цветы клевера, звездчатку среднюю и рогоз."Весной можно употреблять цветы клевера, рогоз, то есть дикий камыш, из которого делают хлеб, закуски, маринуют его. Можно употреблять звездчатку среднюю, которая растет буквально под ногами", – отметил Колодяжный.
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андрей колодяжный, россия, весна, здоровье, еда, питание, общество

Россиянам посоветовали есть почки

02:10 16.04.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВетви деревьев в Александровском саду в Москве
Ветви деревьев в Александровском саду в Москве - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Чем полезны почки растений и как их готовить, чтобы употреблять в пищу, рассказал в интервью радио Sputnik шеф-повар, специалист по гастроботанике Андрей Колодяжный.
Весной у россиян есть уникальная возможность восполнить нехватку важных элементов в организме, используя пробуждающиеся дикорастущие растения. Особенно полезны молодые, еще не раскрывшиеся почки, отметил специалист по гастроботанике.
По его словам, почки березы и тополя богаты смолами и витамином C. Однако использовать их нужно в апреле: в мае они начнут горчить, а затем появятся листья. В первую очередь это относится к березовым почкам.
"Что касается почек березы, в мае-июне их уже нельзя будет использовать, они будут давать горчинку, уже не будут молодыми и выйдут в лист", – сказал Андрей Колодяжный.
Шеф-повар рассказал, как можно приготовить почки. Их нужно замочить в горячей воде на 15-20 минут, чтоб они не горчили, а потом обжарить на сливочном масле с гречкой и белыми грибами. Можно добавлять почки в хлеб или готовить из них весенние закуски.
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Главное – употреблять этот продукт в умеренных количествах, иначе он может принести вред, как и любые лекарственные растения, подчеркнул Андрей Колодяжный. Он также отметил, что собирать почки нужно не вблизи дорог и подальше от городов.
Помимо почек специалист по гастроботанике посоветовал обратить внимание на цветы клевера, звездчатку среднюю и рогоз.
"Весной можно употреблять цветы клевера, рогоз, то есть дикий камыш, из которого делают хлеб, закуски, маринуют его. Можно употреблять звездчатку среднюю, которая растет буквально под ногами", – отметил Колодяжный.
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