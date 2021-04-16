https://ria.ru/20210416/pochki-1728503560.html

Россиянам посоветовали есть почки

Россиянам посоветовали есть почки

Чем полезны почки растений и как их готовить, чтобы употреблять в пищу, рассказал в интервью радио Sputnik шеф-повар, специалист по гастроботанике Андрей... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T02:10

2021-04-16T02:10

2021-04-16T02:10

андрей колодяжный

россия

весна

здоровье

еда

питание

общество

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Чем полезны почки растений и как их готовить, чтобы употреблять в пищу, рассказал в интервью радио Sputnik шеф-повар, специалист по гастроботанике Андрей Колодяжный.Весной у россиян есть уникальная возможность восполнить нехватку важных элементов в организме, используя пробуждающиеся дикорастущие растения. Особенно полезны молодые, еще не раскрывшиеся почки, отметил специалист по гастроботанике.По его словам, почки березы и тополя богаты смолами и витамином C. Однако использовать их нужно в апреле: в мае они начнут горчить, а затем появятся листья. В первую очередь это относится к березовым почкам. Шеф-повар рассказал, как можно приготовить почки. Их нужно замочить в горячей воде на 15-20 минут, чтоб они не горчили, а потом обжарить на сливочном масле с гречкой и белыми грибами. Можно добавлять почки в хлеб или готовить из них весенние закуски.Главное – употреблять этот продукт в умеренных количествах, иначе он может принести вред, как и любые лекарственные растения, подчеркнул Андрей Колодяжный. Он также отметил, что собирать почки нужно не вблизи дорог и подальше от городов.Помимо почек специалист по гастроботанике посоветовал обратить внимание на цветы клевера, звездчатку среднюю и рогоз."Весной можно употреблять цветы клевера, рогоз, то есть дикий камыш, из которого делают хлеб, закуски, маринуют его. Можно употреблять звездчатку среднюю, которая растет буквально под ногами", – отметил Колодяжный.

https://rsport.ria.ru/20210413/kurkuma-1728040657.html

https://rsport.ria.ru/20210413/brokkoli-1727996619.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей колодяжный, россия, весна, здоровье, еда, питание, общество