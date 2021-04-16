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Россиянам рассказали, как дешево починить смартфон

Россиянам рассказали, как дешево починить смартфон

Царапины на камере смартфона — необязательно повод сдавать гаджет в ремонт или идти в магазин за новым аппаратом. Как самостоятельно исправить поврежденный... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T04:10

2021-04-16T04:10

2021-04-16T12:12

илья шатилин

telecom daily

россия

смартфоны

технологии

общество

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Царапины на камере смартфона — необязательно повод сдавать гаджет в ремонт или идти в магазин за новым аппаратом. Как самостоятельно исправить поврежденный девайс, рассказал в интервью радио Sputnik аналитик агентства TelecomDaily Илья Шатилин.Прочное стекло или пластик оберегает от ударов модуль камеры смартфона, но на поверхности самого защитного слоя могут возникать мелкие изъяны и царапины. В случае их появления можно попытаться устранить повреждение самостоятельно, а не обращаться сразу же в мастерскую, отметил Илья Шатилин. Ведь профессиональный ремонт, как правило, стоит весьма дорого.Другое средство, подходящее для заполнения небольших царапин на смартфоне, — это так называемое жидкое стекло."Оно предназначено для устранения маленьких царапин с экранов, но для стекол камер тоже подойдет. Эта смесь заполняет собой небольшие царапины и может улучшить состояние стекла", — объяснил Илья Шатилин.Конечно, далеко не каждое внешнее повреждение можно исправить без помощи профессионала.Тем более придется обратиться в мастерскую в случае программных и аппаратных дефектов камеры, добавил он."Если просто камера снимает плохо, то это может быть программный дефект. Тогда смартфон требует перепрошивки. Или это может быть аппаратный дефект, и тогда требуется замена модуля камеры", — объяснил специалист в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20210414/vozrast-1728166342.html

https://ria.ru/20210409/rezhim-1727456163.html

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илья шатилин, telecom daily, россия, смартфоны, технологии, общество