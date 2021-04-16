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Россиянам рассказали, как дешево починить смартфон
Россиянам рассказали, как дешево починить смартфон
Царапины на камере смартфона — необязательно повод сдавать гаджет в ремонт или идти в магазин за новым аппаратом. Как самостоятельно исправить поврежденный... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T04:10
2021-04-16T12:12
илья шатилин
telecom daily
россия
смартфоны
технологии
общество
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Царапины на камере смартфона — необязательно повод сдавать гаджет в ремонт или идти в магазин за новым аппаратом. Как самостоятельно исправить поврежденный девайс, рассказал в интервью радио Sputnik аналитик агентства TelecomDaily Илья Шатилин.Прочное стекло или пластик оберегает от ударов модуль камеры смартфона, но на поверхности самого защитного слоя могут возникать мелкие изъяны и царапины. В случае их появления можно попытаться устранить повреждение самостоятельно, а не обращаться сразу же в мастерскую, отметил Илья Шатилин. Ведь профессиональный ремонт, как правило, стоит весьма дорого.Другое средство, подходящее для заполнения небольших царапин на смартфоне, — это так называемое жидкое стекло."Оно предназначено для устранения маленьких царапин с экранов, но для стекол камер тоже подойдет. Эта смесь заполняет собой небольшие царапины и может улучшить состояние стекла", — объяснил Илья Шатилин.Конечно, далеко не каждое внешнее повреждение можно исправить без помощи профессионала.Тем более придется обратиться в мастерскую в случае программных и аппаратных дефектов камеры, добавил он."Если просто камера снимает плохо, то это может быть программный дефект. Тогда смартфон требует перепрошивки. Или это может быть аппаратный дефект, и тогда требуется замена модуля камеры", — объяснил специалист в интервью радио Sputnik.
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илья шатилин, telecom daily, россия, смартфоны, технологии, общество

Россиянам рассказали, как дешево починить смартфон

04:10 16.04.2021 (обновлено: 12:12 16.04.2021)
 
© Depositphotos / Andrey PopovДевушка держит смартфон с разбитым экраном
Девушка держит смартфон с разбитым экраном - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© Depositphotos / Andrey Popov
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Царапины на камере смартфона — необязательно повод сдавать гаджет в ремонт или идти в магазин за новым аппаратом. Как самостоятельно исправить поврежденный девайс, рассказал в интервью радио Sputnik аналитик агентства TelecomDaily Илья Шатилин.
Прочное стекло или пластик оберегает от ударов модуль камеры смартфона, но на поверхности самого защитного слоя могут возникать мелкие изъяны и царапины. В случае их появления можно попытаться устранить повреждение самостоятельно, а не обращаться сразу же в мастерскую, отметил Илья Шатилин. Ведь профессиональный ремонт, как правило, стоит весьма дорого.

"Если какая-то очень маленькая царапина на камере, то ее можно попробовать самостоятельно зашлифовать пастой ГОИ. Это такая зеленая паста, которая поставляется в виде бруска", — рассказал эксперт.

Другое средство, подходящее для заполнения небольших царапин на смартфоне, — это так называемое жидкое стекло.
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"Оно предназначено для устранения маленьких царапин с экранов, но для стекол камер тоже подойдет. Эта смесь заполняет собой небольшие царапины и может улучшить состояние стекла", — объяснил Илья Шатилин.
Конечно, далеко не каждое внешнее повреждение можно исправить без помощи профессионала.

"Если видно, что между объективом камеры и стеклом находится пыль или конденсат после попадания воды, то в этом случае лучше отнести гаджет в ремонт", — советует Илья Шатилин.

Тем более придется обратиться в мастерскую в случае программных и аппаратных дефектов камеры, добавил он.
"Если просто камера снимает плохо, то это может быть программный дефект. Тогда смартфон требует перепрошивки. Или это может быть аппаратный дефект, и тогда требуется замена модуля камеры", — объяснил специалист в интервью радио Sputnik.
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