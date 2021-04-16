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Болгарское СМИ рассказало о дипломатической победе Путина
Болгарское СМИ рассказало о дипломатической победе Путина
Предложение американского президента Джо Байдена встретиться с Владимиром Путиным в ближайшее время — дипломатическая победа российской стороны, пишет... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T15:41
2021-04-16T16:53
россия
джо байден
владимир путин
москва
сша
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Предложение американского президента Джо Байдена встретиться с Владимиром Путиным в ближайшее время — дипломатическая победа российской стороны, пишет болгарская газета "Дума". Во вторник по инициативе США состоялся телефонный разговор Путина и Байдена. В ходе беседы американский президент заявил о желании провести личную встречу. После того как накануне Вашингтон ввел санкции против Москвы, в Белом доме подчеркнули, что предложение остается в силе."В игре на нервах Байден, а точнее, команда Байдена моргнула первой. Это приглашение — дипломатическая победа российской стороны", — написали болгарские журналисты. В статье отмечается, что существует "слишком много подводных камней", которые могут препятствовать реализации встречи двух лидеров. При этом, по мнению журналистов, даже если личная беседа президентов и состоится, прорыва в отношениях США и России не будет. "Дума" уверена, что основными темами переговоров могут стать вопросы стратегического ядерного вооружения, ядерной программы Ирана, судьбы Афганистана.Накануне Соединенные Штаты ввели новые санкции против России. Под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции запрещают американским финучреждениям покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны десять сотрудников российской дипмиссии. На это в МИД России ответили, что санкционный курс Вашингтона не отвечает интересам народов двух стран. В Кремле в пятницу заявили, что санкционные пристрастия американских визави неприемлемы, добавив, что макростабильность в России в полной мере обеспечивается. Комментируя возможный ответ на санкции, в Кремле заявили, что принцип взаимности никто не отменял, но все будет зависеть от решения главы государства Владимира Путина.
https://ria.ru/20210416/britantsy-1728520742.html
https://ria.ru/20210415/pobeda-1728450391.html
россия
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сша
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россия, джо байден, владимир путин, москва, сша

Болгарское СМИ рассказало о дипломатической победе Путина

15:41 16.04.2021 (обновлено: 16:53 16.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Предложение американского президента Джо Байдена встретиться с Владимиром Путиным в ближайшее время — дипломатическая победа российской стороны, пишет болгарская газета "Дума".
Во вторник по инициативе США состоялся телефонный разговор Путина и Байдена. В ходе беседы американский президент заявил о желании провести личную встречу. После того как накануне Вашингтон ввел санкции против Москвы, в Белом доме подчеркнули, что предложение остается в силе.
Президент США Джо Байден во время выступления с речью, посвященной России, в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
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"В игре на нервах Байден, а точнее, команда Байдена моргнула первой. Это приглашение — дипломатическая победа российской стороны", — написали болгарские журналисты.
В статье отмечается, что существует "слишком много подводных камней", которые могут препятствовать реализации встречи двух лидеров. При этом, по мнению журналистов, даже если личная беседа президентов и состоится, прорыва в отношениях США и России не будет.
"Дума" уверена, что основными темами переговоров могут стать вопросы стратегического ядерного вооружения, ядерной программы Ирана, судьбы Афганистана.
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Накануне Соединенные Штаты ввели новые санкции против России. Под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции запрещают американским финучреждениям покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны десять сотрудников российской дипмиссии. На это в МИД России ответили, что санкционный курс Вашингтона не отвечает интересам народов двух стран. В Кремле в пятницу заявили, что санкционные пристрастия американских визави неприемлемы, добавив, что макростабильность в России в полной мере обеспечивается. Комментируя возможный ответ на санкции, в Кремле заявили, что принцип взаимности никто не отменял, но все будет зависеть от решения главы государства Владимира Путина.
 
РоссияДжо БайденВладимир ПутинМоскваСША
 
 
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