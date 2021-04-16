https://ria.ru/20210416/peskov-1728633790.html

Песков заработал более 12 миллионов рублей за 2020 год

Песков заработал более 12 миллионов рублей за 2020 год

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в 2020 году заработал 12,527 миллиона рублей, его супруга Татьяна Навка 212,878 миллиона рублей,... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T18:15

2021-04-16T18:15

2021-04-16T18:21

россия

татьяна навка

дмитрий песков

сша

общество

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в 2020 году заработал 12,527 миллиона рублей, его супруга Татьяна Навка 212,878 миллиона рублей, соответствующая декларация опубликована на сайте Кремля.В 2019 году Песков задекларировал доход в 14,6 миллиона рублей, его супруга - более 235,9 миллиона рублей.В 2018 году Песков заработал 12,8 миллиона рублей, а Навка - 218,6 миллиона. Тогда фигуристка также задекларировала два земельных участка, два жилых дома, три квартиры в России плюс одно машиноместо. В 2017 году у нее в декларации была записана и квартира в США, однако сейчас в собственности фигуристки эта недвижимость не значится, как и автомобиль Lexus.

https://ria.ru/20210416/mishustin-1728632363.html

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россия, татьяна навка, дмитрий песков, сша, общество