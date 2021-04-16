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Песков заработал более 12 миллионов рублей за 2020 год
Песков заработал более 12 миллионов рублей за 2020 год
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в 2020 году заработал 12,527 миллиона рублей, его супруга Татьяна Навка 212,878 миллиона рублей,... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T18:15
2021-04-16T18:21
россия
татьяна навка
дмитрий песков
сша
общество
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в 2020 году заработал 12,527 миллиона рублей, его супруга Татьяна Навка 212,878 миллиона рублей, соответствующая декларация опубликована на сайте Кремля.В 2019 году Песков задекларировал доход в 14,6 миллиона рублей, его супруга - более 235,9 миллиона рублей.В 2018 году Песков заработал 12,8 миллиона рублей, а Навка - 218,6 миллиона. Тогда фигуристка также задекларировала два земельных участка, два жилых дома, три квартиры в России плюс одно машиноместо. В 2017 году у нее в декларации была записана и квартира в США, однако сейчас в собственности фигуристки эта недвижимость не значится, как и автомобиль Lexus.
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россия, татьяна навка, дмитрий песков, сша, общество

Песков заработал более 12 миллионов рублей за 2020 год

18:15 16.04.2021 (обновлено: 18:21 16.04.2021)
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на церемонии награждения победителей VI Всероссийского конкурса "МедиаТЭК"
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на церемонии награждения победителей VI Всероссийского конкурса МедиаТЭК - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в 2020 году заработал 12,527 миллиона рублей, его супруга Татьяна Навка 212,878 миллиона рублей, соответствующая декларация опубликована на сайте Кремля.
В 2019 году Песков задекларировал доход в 14,6 миллиона рублей, его супруга - более 235,9 миллиона рублей.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время переговоров с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
Вчера, 18:10
Опубликована декларация о доходах Мишустина
В 2018 году Песков заработал 12,8 миллиона рублей, а Навка - 218,6 миллиона. Тогда фигуристка также задекларировала два земельных участка, два жилых дома, три квартиры в России плюс одно машиноместо. В 2017 году у нее в декларации была записана и квартира в США, однако сейчас в собственности фигуристки эта недвижимость не значится, как и автомобиль Lexus.
 
РоссияТатьяна НавкаДмитрий ПесковСШАОбщество
 
 
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