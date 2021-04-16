https://ria.ru/20210416/pererabotka-1728586205.html

Модная неделя Mercedes-Benz открывает сбор вещей для будущих коллекций

Модная неделя Mercedes-Benz открывает сбор вещей для будущих коллекций

Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week откроет сбор вещей, которые будут переработаны и использованы в будущих коллекциях российских брендов, сообщила... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T15:00

2021-04-16T15:00

2021-04-16T15:00

культура

россия

стиль жизни

новости культуры

музей москвы

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week откроет сбор вещей, которые будут переработаны и использованы в будущих коллекциях российских брендов, сообщила пресс-служба проекта.Организаторы рассказали, для того чтобы принять участие в акции, нужно прийти в Музей Москвы в даты проведения Недели моды — с 20 по 24 апреля — и сдать ненужные вещи в специальный пункт приема.По мнению, президента Национальной палаты моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia Александра Шумского время осознанного потребления наступило.РИА Новости – информационный партнер недели моды.

https://ria.ru/20210414/moda-1728256189.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, стиль жизни, новости культуры, музей москвы