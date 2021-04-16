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Модная неделя Mercedes-Benz открывает сбор вещей для будущих коллекций
Модная неделя Mercedes-Benz открывает сбор вещей для будущих коллекций
Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week откроет сбор вещей, которые будут переработаны и использованы в будущих коллекциях российских брендов, сообщила... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T15:00
2021-04-16T15:00
2021-04-16T15:00
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week откроет сбор вещей, которые будут переработаны и использованы в будущих коллекциях российских брендов, сообщила пресс-служба проекта.Организаторы рассказали, для того чтобы принять участие в акции, нужно прийти в Музей Москвы в даты проведения Недели моды — с 20 по 24 апреля — и сдать ненужные вещи в специальный пункт приема.По мнению, президента Национальной палаты моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia Александра Шумского время осознанного потребления наступило.РИА Новости – информационный партнер недели моды.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, стиль жизни, новости культуры, музей москвы
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week откроет сбор вещей, которые будут переработаны и использованы в будущих коллекциях российских брендов, сообщила пресс-служба проекта.
"Совместно с фондом "Второе дыхание" — крупнейшей в России некоммерческой организацией, которая принимает, перераспределяет и перерабатывает ненужный текстиль — Mercedes-Benz Fashion Week Russia открывает сбор вещей, которые будут использованы в будущих коллекциях российских fashion-брендов, работающих в технике upcycle (вторичное использование)", — говорится в сообщении.
Организаторы рассказали, для того чтобы принять участие в акции, нужно прийти в Музей Москвы в даты проведения Недели моды — с 20 по 24 апреля — и сдать ненужные вещи в специальный пункт приема.
"Приглашение на неделю моды для этого не требуется – пункт сбора вещей открыт для всех. При этом избранные участники акции смогут получить приглашения на показы брендов устойчивой моды в рамках #MBFWRussia как в этом сезоне, так и в следующем", — добавили в пресс-службе.
По мнению, президента Национальной палаты моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia Александра Шумского время осознанного потребления наступило.
"Sustainable-трансформация недели моды – это эволюция мероприятия, заданная прошлым, пандемийным, годом. Отношение к потреблению, к окружающей среде, к образу жизни изменилось не только вследствие того, что традиционные цепочки поставок в индустрии оказались поломанными. Устойчивая мода окрепла до появления коронавируса, но во время пандемии произошла переоценка ситуации, и все процессы ускорились", — подчеркнул он.
РИА Новости – информационный партнер недели моды.