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Опубликованы кадры перехвата истребителем МиГ-31 самолета-разведчика США
Опубликованы кадры перехвата истребителем МиГ-31 самолета-разведчика США
Министерство обороны России опубликовало кадры перехвата стратегического разведывательного самолета RC-135 ВВС США над Тихим океаном. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T08:58
2021-04-16T08:58
2021-04-16T12:39
россия
тихий океан
ввс сша
миг-31
безопасность
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало кадры перехвата стратегического разведывательного самолета RC-135 ВВС США над Тихим океаном.Истребитель МиГ-31 подняли в воздух, когда американский самолет приближался к российской границе. В ведомстве отметили, что "нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено".
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Перехват американского самолета-разведчика над Тихим океаном: видео Минобороны РФ
Минобороны РФ опубликовало видео перехвата американского самолета-разведчика над Тихим океаном
2021-04-16T08:58
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РИА Новости
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