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Опубликованы кадры перехвата истребителем МиГ-31 самолета-разведчика США

Опубликованы кадры перехвата истребителем МиГ-31 самолета-разведчика США

Министерство обороны России опубликовало кадры перехвата стратегического разведывательного самолета RC-135 ВВС США над Тихим океаном. РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T08:58

2021-04-16T08:58

2021-04-16T12:39

россия

тихий океан

ввс сша

миг-31

безопасность

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало кадры перехвата стратегического разведывательного самолета RC-135 ВВС США над Тихим океаном.Истребитель МиГ-31 подняли в воздух, когда американский самолет приближался к российской границе. В ведомстве отметили, что "нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено".

россия

тихий океан

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2021

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Перехват американского самолета-разведчика над Тихим океаном: видео Минобороны РФ Минобороны РФ опубликовало видео перехвата американского самолета-разведчика над Тихим океаном 2021-04-16T08:58 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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