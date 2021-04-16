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Россия обнародовала ответные меры на санкции США
Россия обнародовала ответные меры на санкции США
Москва высылает сотрудников дипмиссий США в том количестве, которое соразмерно с акцией, осуществленной властями США, заявил МИД РФ. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T19:31
2021-04-16T20:01
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
сша
в мире
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Москва высылает сотрудников дипмиссий США в том количестве, которое соразмерно с акцией, осуществленной властями США, заявил МИД РФ."На основе взаимности последует высылка сотрудников дипломатических миссий США в количестве, соразмерном с осуществленной американскими властями акцией против российских дипломатов", - говорится в заявлении МИД в ответ на антироссийские санкции.Восьми действующим и бывшим чиновникам и деятелям США на бессрочной основе закроют въезд в Россию, говорится в заявлении МИД РФ.Также Москва примет меры для полного прекращения практики найма дипмиссиями США административно-технических работников из числа граждан РФ.РФ может предписать дипломатическим представительствам США уменьшить до 300 человек численность персонала в России, заявило министерство иностранных дел России.Ведомство отметило, что сейчас самое время, чтобы США продемонстрировали благоразумие, отказавшись от конфронтационного курса."В противном случае будет реализован набор таких болезненных для американской стороны решений, как, например, предписание диппредставительствам США уменьшить до 300 человек численность персонала в России. Тем самым будет установлен реальный паритет по двусторонним загранучреждениям, поскольку до сих пор при определении американской квоты в 455 сотрудников мы засчитываем 155 человек, командированных в наше постпредство при ООН в Нью-Йорке. А ведь это совершенно не двусторонняя миссия", - говорится в заявлении ведомства с ответом на американские санкции.Кроме того, РФ намерена прекратить деятельность в стране американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим американским госструктурам."Имеется в виду прекратить деятельность в Российской Федерации американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим американским государственным структурам. Эта работа, которая ведется давно и планомерно, будет доведена до конца, особенно на фоне того, что США не намерены сокращать размах своих подрывных усилий, осуществляемых системно с опорой на разветвленную законодательную базу", - говорится в заявлении.США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии. Как заявил МИД РФ, санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран.
https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728446595.html
https://ria.ru/20210409/sanktsii-1727408641.html
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, сша, в мире

Россия обнародовала ответные меры на санкции США

19:31 16.04.2021 (обновлено: 20:01 16.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Москва высылает сотрудников дипмиссий США в том количестве, которое соразмерно с акцией, осуществленной властями США, заявил МИД РФ.
"На основе взаимности последует высылка сотрудников дипломатических миссий США в количестве, соразмерном с осуществленной американскими властями акцией против российских дипломатов", - говорится в заявлении МИД в ответ на антироссийские санкции.
Восьми действующим и бывшим чиновникам и деятелям США на бессрочной основе закроют въезд в Россию, говорится в заявлении МИД РФ.

"Скоро на официальном портале МИД России будут обнародованы имена восьми действующих и бывших американских высокопоставленных чиновников и деятелей, причастных к разработке и реализации антироссийского курса. Им на бессрочной основе закрывается въезд в Российскую Федерацию. Это зеркальный ответ на санкции против российских официальных лиц, которых США в прошлом месяце внесли в свой "черный список", - говорится в заявлении.

Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
15 апреля, 17:10
МИД назвал новые санкции США попыткой разрушить двусторонние отношения
Также Москва примет меры для полного прекращения практики найма дипмиссиями США административно-технических работников из числа граждан РФ.

"В строгом соответствии с Венскими конвенциями о дипломатических сношениях и российским законодательством, включая Трудовой кодекс, будут приняты меры по полному прекращению практики найма дипмиссиями США административно-технических работников из числа граждан Российской Федерации и третьих стран", - говорится в заявлении ведомства с ответными шагами на санкции США.

РФ может предписать дипломатическим представительствам США уменьшить до 300 человек численность персонала в России, заявило министерство иностранных дел России.
Ведомство отметило, что сейчас самое время, чтобы США продемонстрировали благоразумие, отказавшись от конфронтационного курса.
"В противном случае будет реализован набор таких болезненных для американской стороны решений, как, например, предписание диппредставительствам США уменьшить до 300 человек численность персонала в России. Тем самым будет установлен реальный паритет по двусторонним загранучреждениям, поскольку до сих пор при определении американской квоты в 455 сотрудников мы засчитываем 155 человек, командированных в наше постпредство при ООН в Нью-Йорке. А ведь это совершенно не двусторонняя миссия", - говорится в заявлении ведомства с ответом на американские санкции.
Граффити с изображение статуи Свободы - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
9 апреля, 08:00
США с помощью санкций уничтожают свое главенство над миром
Кроме того, РФ намерена прекратить деятельность в стране американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим американским госструктурам.
"Имеется в виду прекратить деятельность в Российской Федерации американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим американским государственным структурам. Эта работа, которая ведется давно и планомерно, будет доведена до конца, особенно на фоне того, что США не намерены сокращать размах своих подрывных усилий, осуществляемых системно с опорой на разветвленную законодательную базу", - говорится в заявлении.
США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии. Как заявил МИД РФ, санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран.
Табличка на здании министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
Вчера, 19:59
МИД назвал последствие политики США по "сдерживанию" России
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияСШАВ мире
 
 
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