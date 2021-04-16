Будни отшельника: 27 лет в тайге

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"Леший Саня" живет отшельником в глухой тайге 27 лет. Крепкую избу сложил себе за одно лето. Природа кормит и поит Александра: летом он собирает грибы и ягоды, зимой охотится. В последнее время его посещает блогер Сергей. Его рассказы о "Лешем" стали популярными, и подписчики из разных уголков страны шлют подарки для Александра.