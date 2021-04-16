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Будни отшельника: 27 лет в тайге
Будни отшельника: 27 лет в тайге
"Леший Саня" живет отшельником в глухой тайге 27 лет. Крепкую избу сложил себе за одно лето. Природа кормит и поит Александра: летом он собирает грибы и ягоды, зимой охотится. В последнее время его посещает блогер Сергей. Его рассказы о "Лешем" стали популярными, и подписчики из разных уголков страны шлют подарки для Александра.
2021-04-16T21:32
2021-04-16T21:32
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Будни отшельника: 27 лет в тайге
«Леший Саня» живет отшельником в глухой тайге 27 лет. Крепкую избу сложил себе за одно лето. Природа кормит и поит Александра: летом он собирает грибы и ягоды, зимой охотится. В последнее время его посещает блогер Сергей. Его рассказы о «Лешем» стали популярными, и подписчики из разных уголков страны шлют подарки для Александра.
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тайга, видео
Будни отшельника: 27 лет в тайге
"Леший Саня" живет отшельником в глухой тайге 27 лет. Крепкую избу сложил себе за одно лето. Природа кормит и поит Александра: летом он собирает грибы и ягоды, зимой охотится. В последнее время его посещает блогер Сергей. Его рассказы о "Лешем" стали популярными, и подписчики из разных уголков страны шлют подарки для Александра.
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Будни отшельника: 27 лет в тайге

21:32 16.04.2021
 
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"Леший Саня" живет отшельником в глухой тайге 27 лет. Крепкую избу сложил себе за одно лето. Природа кормит и поит Александра: летом он собирает грибы и ягоды, зимой охотится. В последнее время его посещает блогер Сергей. Его рассказы о "Лешем" стали популярными, и подписчики из разных уголков страны шлют подарки для Александра.
 
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