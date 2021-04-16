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Голикова призвала регионы к осторожности при снятии ограничений
Голикова призвала регионы к осторожности при снятии ограничений
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала губернаторов регионов очень осторожно снимать меры по COVID-19. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T11:04
2021-04-16T11:04
2021-04-16T11:04
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала губернаторов регионов очень осторожно снимать меры по COVID-19."Уважаемые коллеги, я призываю вас очень осторожно снимать ограничительные меры. Помните, что в мае прошлого года президент страны принял указ, отдав полномочия субъектам РФ для того, чтобы поэтапно, исходя из ситуации, которая развивается в отдельно взятом регионе страны, принимать решение о послаблениях", - сказала Голикова на итоговой коллегии Минздрава РФ.По состоянию на 15 апреля в РФ выявлено 4 675 153 случаев заболевания коронавирусом.
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