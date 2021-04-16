https://ria.ru/20210416/ogranicheniya-1728535034.html

Голикова призвала регионы к осторожности при снятии ограничений

Голикова призвала регионы к осторожности при снятии ограничений

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала губернаторов регионов очень осторожно снимать меры по COVID-19. РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T11:04

2021-04-16T11:04

2021-04-16T11:04

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала губернаторов регионов очень осторожно снимать меры по COVID-19."Уважаемые коллеги, я призываю вас очень осторожно снимать ограничительные меры. Помните, что в мае прошлого года президент страны принял указ, отдав полномочия субъектам РФ для того, чтобы поэтапно, исходя из ситуации, которая развивается в отдельно взятом регионе страны, принимать решение о послаблениях", - сказала Голикова на итоговой коллегии Минздрава РФ.По состоянию на 15 апреля в РФ выявлено 4 675 153 случаев заболевания коронавирусом.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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