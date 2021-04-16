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В ДНР заявили о минометном обстреле окраин Донецка украинскими силовиками
В ДНР заявили о минометном обстреле окраин Донецка украинскими силовиками
Украинские силовики в пятницу обстреляли окраины Донецка из миномета, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T09:09
2021-04-16T09:09
2021-04-16T09:09
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ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Украинские силовики в пятницу обстреляли окраины Донецка из миномета, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины. В 08.35 (мск) в направлении "Вольво-Центра" (окраины Донецка - ред.) выпущено две мины калибром 120 миллиметров. При попытке задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины получен ответ от украинской стороны в СЦКК: обстрел не подтверждаем", - сказал представитель ведомства.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
https://ria.ru/20210415/dnr-1728441583.html
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сцкк, донецкая народная республика, донецк (донецкая область), украина, в мире