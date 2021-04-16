https://ria.ru/20210416/neyva-1728606391.html

Предправления банка "Нейва" рассказал, что сам остался без денег

Предправления банка "Нейва" рассказал, что сам остался без денег

Председатель правления лишившегося в пятницу лицензии банка "Нейва" Константин Левушкин рассказал, что и он сам, и его семья остались без наличных средств. РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T15:55

2021-04-16T15:55

2021-04-16T15:56

агентство по страхованию вкладов

экономика

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 апр - РИА Новости. Председатель правления лишившегося в пятницу лицензии банка "Нейва" Константин Левушкин рассказал, что и он сам, и его семья остались без наличных средств.ЦБ в своем сообщении по отзыву лицензии у "Нейвы", помимо достаточно частой причины - неоднократное нарушение антиотмывочного законодательства, указал на то, что банк в значительных объемах проводил сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физлицам. Регулятор за последний год неоднократно применял к банку меры, включая ограничение отдельных банковских операций. Как передает корреспондент РИА Новости, вкладчики лишенного лицензии банка пришли к главному офису в Екатеринбурге, к людям вышел председатель правления организации.По данным рейтинга РИА Новости, банк "Нейва" на 1 февраля занимал 186-е место в российской банковской системе с активами в 10,9 миллиарда рублей.Агентство по страхованию вкладов сообщило, что банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе не позже 22 апреля, а выплаты вкладчикам "Нейвы" начнутся не позднее 30 апреля.

https://ria.ru/20210416/neyva-1728560265.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

агентство по страхованию вкладов, экономика