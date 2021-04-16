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Предправления банка "Нейва" рассказал, что сам остался без денег
Предправления банка "Нейва" рассказал, что сам остался без денег
Председатель правления лишившегося в пятницу лицензии банка "Нейва" Константин Левушкин рассказал, что и он сам, и его семья остались без наличных средств. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T15:55
2021-04-16T15:56
агентство по страхованию вкладов
экономика
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 апр - РИА Новости. Председатель правления лишившегося в пятницу лицензии банка "Нейва" Константин Левушкин рассказал, что и он сам, и его семья остались без наличных средств.ЦБ в своем сообщении по отзыву лицензии у "Нейвы", помимо достаточно частой причины - неоднократное нарушение антиотмывочного законодательства, указал на то, что банк в значительных объемах проводил сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физлицам. Регулятор за последний год неоднократно применял к банку меры, включая ограничение отдельных банковских операций. Как передает корреспондент РИА Новости, вкладчики лишенного лицензии банка пришли к главному офису в Екатеринбурге, к людям вышел председатель правления организации.По данным рейтинга РИА Новости, банк "Нейва" на 1 февраля занимал 186-е место в российской банковской системе с активами в 10,9 миллиарда рублей.Агентство по страхованию вкладов сообщило, что банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе не позже 22 апреля, а выплаты вкладчикам "Нейвы" начнутся не позднее 30 апреля.
https://ria.ru/20210416/neyva-1728560265.html
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агентство по страхованию вкладов, экономика

Предправления банка "Нейва" рассказал, что сам остался без денег

15:55 16.04.2021 (обновлено: 15:56 16.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынЗдание банка "Нейва" в Екатеринбурге
Здание банка Нейва в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 апр - РИА Новости. Председатель правления лишившегося в пятницу лицензии банка "Нейва" Константин Левушкин рассказал, что и он сам, и его семья остались без наличных средств.
ЦБ в своем сообщении по отзыву лицензии у "Нейвы", помимо достаточно частой причины - неоднократное нарушение антиотмывочного законодательства, указал на то, что банк в значительных объемах проводил сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физлицам. Регулятор за последний год неоднократно применял к банку меры, включая ограничение отдельных банковских операций. Как передает корреспондент РИА Новости, вкладчики лишенного лицензии банка пришли к главному офису в Екатеринбурге, к людям вышел председатель правления организации.

"Я всем приношу извинения. Мы всех клиентов таким образом подвели, у кого-то заморозились деньги. У меня у самого все деньги, и у меня даже наличных нет, у всей семьи. Не беспокойтесь, на банк на 100% ликвиден. Наши основные активы - наличность в кассах и ценные бумаги - это государственные облигации. Сейчас временная администрация проведет ревизию этих активов и в рамках их реализации будет осуществлять выплаты клиентам", - рассказал Левушкин.

По данным рейтинга РИА Новости, банк "Нейва" на 1 февраля занимал 186-е место в российской банковской системе с активами в 10,9 миллиарда рублей.
Клиенты у офиса екатеринбургского банка Нейва - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
Вчера, 12:58
Вкладчики пришли к офису лишившегося лицензии банка "Нейва"
Агентство по страхованию вкладов сообщило, что банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе не позже 22 апреля, а выплаты вкладчикам "Нейвы" начнутся не позднее 30 апреля.
 
Агентство по страхованию вкладовЭкономика
 
 
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