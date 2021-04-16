https://ria.ru/20210416/neyva-1728606391.html
Предправления банка "Нейва" рассказал, что сам остался без денег
Предправления банка "Нейва" рассказал, что сам остался без денег
Председатель правления лишившегося в пятницу лицензии банка "Нейва" Константин Левушкин рассказал, что и он сам, и его семья остались без наличных средств. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T15:55
2021-04-16T15:55
2021-04-16T15:56
агентство по страхованию вкладов
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728595954_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_7d27844aa4d79e355fa126975de3f5ae.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 апр - РИА Новости. Председатель правления лишившегося в пятницу лицензии банка "Нейва" Константин Левушкин рассказал, что и он сам, и его семья остались без наличных средств.ЦБ в своем сообщении по отзыву лицензии у "Нейвы", помимо достаточно частой причины - неоднократное нарушение антиотмывочного законодательства, указал на то, что банк в значительных объемах проводил сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физлицам. Регулятор за последний год неоднократно применял к банку меры, включая ограничение отдельных банковских операций. Как передает корреспондент РИА Новости, вкладчики лишенного лицензии банка пришли к главному офису в Екатеринбурге, к людям вышел председатель правления организации.По данным рейтинга РИА Новости, банк "Нейва" на 1 февраля занимал 186-е место в российской банковской системе с активами в 10,9 миллиарда рублей.Агентство по страхованию вкладов сообщило, что банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе не позже 22 апреля, а выплаты вкладчикам "Нейвы" начнутся не позднее 30 апреля.
https://ria.ru/20210416/neyva-1728560265.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728595954_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_7b0a02cc877849f31a5f40cf89b39bfb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
агентство по страхованию вкладов, экономика
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 апр - РИА Новости. Председатель правления лишившегося в пятницу лицензии банка "Нейва" Константин Левушкин рассказал, что и он сам, и его семья остались без наличных средств.
ЦБ в своем сообщении по отзыву лицензии у "Нейвы", помимо достаточно частой причины - неоднократное нарушение антиотмывочного законодательства, указал на то, что банк в значительных объемах проводил сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физлицам. Регулятор за последний год неоднократно применял к банку меры, включая ограничение отдельных банковских операций. Как передает корреспондент РИА Новости, вкладчики лишенного лицензии банка пришли к главному офису в Екатеринбурге, к людям вышел председатель правления организации.
"Я всем приношу извинения. Мы всех клиентов таким образом подвели, у кого-то заморозились деньги. У меня у самого все деньги, и у меня даже наличных нет, у всей семьи. Не беспокойтесь, на банк на 100% ликвиден. Наши основные активы - наличность в кассах и ценные бумаги - это государственные облигации. Сейчас временная администрация проведет ревизию этих активов и в рамках их реализации будет осуществлять выплаты клиентам", - рассказал Левушкин.
По данным рейтинга РИА Новости, банк "Нейва" на 1 февраля занимал 186-е место в российской банковской системе с активами в 10,9 миллиарда рублей.
Агентство по страхованию вкладов
сообщило, что банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе не позже 22 апреля, а выплаты вкладчикам "Нейвы" начнутся не позднее 30 апреля.