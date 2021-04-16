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Правительство обсуждает временный запрет на экспорт ряда нефтепродуктов
Правительство обсуждает временный запрет на экспорт ряда нефтепродуктов
Предложение о временном запрете на экспорт ряда нефтепродуктов для стабилизации ситуации на внутреннем рынке обсуждается сейчас в правительстве РФ, Минэнерго... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T16:30
2021-04-16T17:49
виталий королев
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
игорь артемьев
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
александр новак
экономика
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МИНСК, 16 апр - РИА Новости. Предложение о временном запрете на экспорт ряда нефтепродуктов для стабилизации ситуации на внутреннем рынке обсуждается сейчас в правительстве РФ, Минэнерго готово поддержать введение такой меры на определённый срок, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак."Сейчас это обсуждается в правительстве. Министерство энергетики в принципе готово поддержать такое предложение на ограниченный период. Поэтому в ближайшее время, я думаю, мы определимся по этому вопросу", - заявил Новак журналистам в ответ на просьбу оценить предложение экс-главы ФАС ввести временный запрет на экспорт ряда нефтепродуктов для стабилизации ситуации на внутреннем рынке."В принципе, для того чтобы стабилизировать рынок, это, наверное, можно было бы сделать. Но окончательное решение будет за правительством", - добавил он.Интернет-издание VTimes ранее в апреле сообщило, что помощник премьер-министра РФ и бывший руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев направил письмо Новаку с предложениями временно ограничить экспорт некоторых видов нефтепродуктов и повысить норматив обязательной продажи бензина на бирже до 15% от объёма его производства. И, согласно источникам VTimes, возможное ограничение экспорта обсуждается в правительстве уже несколько недель.При этом, как заявил ранее в пятницу замглавы ФАС Виталий Королёв, предложения Артемьева носят конструктивный характер, однако ограничение экспорта ведомство считает крайней мерой. Целесообразным же Королев назвал идею экс-главы ФАС изучить вариант введения сезонного повышения норматива продаж топлива на бирже с помощью специальных коэффициентов.
https://ria.ru/20210413/neft-1728004301.html
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виталий королев, федеральная антимонопольная служба (фас россии), игорь артемьев, министерство энергетики рф (минэнерго россии), александр новак, экономика

Правительство обсуждает временный запрет на экспорт ряда нефтепродуктов

16:30 16.04.2021 (обновлено: 17:49 16.04.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МИНСК, 16 апр - РИА Новости. Предложение о временном запрете на экспорт ряда нефтепродуктов для стабилизации ситуации на внутреннем рынке обсуждается сейчас в правительстве РФ, Минэнерго готово поддержать введение такой меры на определённый срок, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Сейчас это обсуждается в правительстве. Министерство энергетики в принципе готово поддержать такое предложение на ограниченный период. Поэтому в ближайшее время, я думаю, мы определимся по этому вопросу", - заявил Новак журналистам в ответ на просьбу оценить предложение экс-главы ФАС ввести временный запрет на экспорт ряда нефтепродуктов для стабилизации ситуации на внутреннем рынке.
"В принципе, для того чтобы стабилизировать рынок, это, наверное, можно было бы сделать. Но окончательное решение будет за правительством", - добавил он.
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Интернет-издание VTimes ранее в апреле сообщило, что помощник премьер-министра РФ и бывший руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев направил письмо Новаку с предложениями временно ограничить экспорт некоторых видов нефтепродуктов и повысить норматив обязательной продажи бензина на бирже до 15% от объёма его производства. И, согласно источникам VTimes, возможное ограничение экспорта обсуждается в правительстве уже несколько недель.
При этом, как заявил ранее в пятницу замглавы ФАС Виталий Королёв, предложения Артемьева носят конструктивный характер, однако ограничение экспорта ведомство считает крайней мерой. Целесообразным же Королев назвал идею экс-главы ФАС изучить вариант введения сезонного повышения норматива продаж топлива на бирже с помощью специальных коэффициентов.
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Виталий КоролевФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Игорь АртемьевМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Александр НовакЭкономика
 
 
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