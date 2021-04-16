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Чернышенко поручил создать навигатор возможностей поддержки ученых
Чернышенко поручил создать навигатор возможностей поддержки ученых
Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко поручил главе министерства образования и науки Валерию Фалькову разработать на официальном сайте ведомства... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T20:20
2021-04-16T20:20
2021-04-16T20:22
россия
валерий фальков
дмитрий чернышенко
российская академия наук
екатеринбург
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 апр – РИА Новости. Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко поручил главе министерства образования и науки Валерию Фалькову разработать на официальном сайте ведомства навигатор возможностей поддержки ученых.В пятницу Чернышенко находится с рабочим визитом в Екатеринбурге и проводит совещания о спортивных мероприятиях, которые в ближайшее время пройдут в уральской столице. Также он встретился с полпредом в УрФО и губернаторами округа для обсуждения развития научно-образовательных центров и провел встречу с молодыми ученымиВо время осмотра лабораторий Института высокотемпературной электрохимии Уральского отделения РАН научный руководитель института Юрий Зайков попросил помощи в создании инжинирингового центра, но глава Минобрнауки Валерий Фальков отметил, что подобная программа поддержки работает уже с 2013 года. После этого Чернышенко попросил Минобрнауки разработать навигацию на сайте министерства, с помощью которой ученые смогут узнавать о возможных мерах поддержки."Заполняешь анкету, на тебя сразу вываливаются возможности. И сразу ты можешь ткнуть, и сразу заявку (оформить). Нужно для научных организаций это сделать. Сделайте, пожалуйста, на портале министерства такой навигатор возможностей поддержки. Потому что если научный руководитель не знает о такой возможности, то у меня вопрос сразу возникает. Значит, мы плохо коммуницируем", - сказал Чернышенко."Я абсолютно уверен, что именно от вашей эффективности будет зависеть, сможем ли мы сделать прорывы в области науки. Почему звучит такое агрессивное слово - "прорывы"?.. Такие задачи нам сейчас ставятся во многом потому, что по некоторым позициям российская наука демонстрирует, мягко скажу, ниспадающие темпы. Хочется верить, что именно с вашей помощью мы сможем изменить их, сделать растущими, которые вернут России лидерские позиции", - сказал Чернышенко на встрече.По его словам, недавнее исследования показывают высокий престиж научной профессии среди россиян - 64% опрошенных видят науку в качестве будущей работы для своих детей. "Это большой процент. На самом деле, это гигантский кредит доверия государству со стороны общества", - подчеркнул вице-премьер.
https://na.ria.ru/20210408/chernyshenko-1727393339.html
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россия, валерий фальков, дмитрий чернышенко, российская академия наук, екатеринбург, общество
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 апр – РИА Новости.
Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
поручил главе министерства образования и науки Валерию Фалькову разработать на официальном сайте ведомства навигатор возможностей поддержки ученых.
В пятницу Чернышенко находится с рабочим визитом в Екатеринбурге
и проводит совещания о спортивных мероприятиях, которые в ближайшее время пройдут в уральской столице. Также он встретился с полпредом в УрФО и губернаторами округа для обсуждения развития научно-образовательных центров и провел встречу с молодыми учеными
Во время осмотра лабораторий Института высокотемпературной электрохимии Уральского отделения РАН
научный руководитель института Юрий Зайков попросил помощи в создании инжинирингового центра, но глава Минобрнауки Валерий Фальков
отметил, что подобная программа поддержки работает уже с 2013 года. После этого Чернышенко попросил Минобрнауки разработать навигацию на сайте министерства, с помощью которой ученые смогут узнавать о возможных мерах поддержки.
"Заполняешь анкету, на тебя сразу вываливаются возможности. И сразу ты можешь ткнуть, и сразу заявку (оформить). Нужно для научных организаций это сделать. Сделайте, пожалуйста, на портале министерства такой навигатор возможностей поддержки. Потому что если научный руководитель не знает о такой возможности, то у меня вопрос сразу возникает. Значит, мы плохо коммуницируем", - сказал Чернышенко.
"Я абсолютно уверен, что именно от вашей эффективности будет зависеть, сможем ли мы сделать прорывы в области науки. Почему звучит такое агрессивное слово - "прорывы"?.. Такие задачи нам сейчас ставятся во многом потому, что по некоторым позициям российская наука демонстрирует, мягко скажу, ниспадающие темпы. Хочется верить, что именно с вашей помощью мы сможем изменить их, сделать растущими, которые вернут России лидерские позиции", - сказал Чернышенко на встрече.
По его словам, недавнее исследования показывают высокий престиж научной профессии среди россиян - 64% опрошенных видят науку в качестве будущей работы для своих детей. "Это большой процент. На самом деле, это гигантский кредит доверия государству со стороны общества", - подчеркнул вице-премьер.