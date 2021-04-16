НАСА впервые отправит экипаж МКС на многоразовых корабле и ракете
ВАШИНГТОН, 16 апр – РИА Новости. НАСА на следующей неделе впервые использует для пилотируемого запуска на Международную космическую станцию (МКС) многоразовый корабль и многоразовую первую ступень ракеты-носителя одновременно, сообщила на пресс-конференции НАСА руководитель программы пилотируемых полетов Кэти Лудерс.
"Впервые мы будем использовать и многоразовую капсулу, и многоразовую первую ступень", - сказала Лудерс на предстартовом брифинге.
Ранее сообщалось, что 22 апреля корабль Crew Dragon стартует к МКС на ракете-носителе Falcon 9. На борту корабля на орбиту отправятся астронавты НАСА Роберт Кимбро и Меган Макартур, а также французский астронавт Тома Песке и японский астронавт Акихико Хосидэ.
Как сообщила представитель НАСА, подготовка к запуску 22 апреля идет по плану и в ходе финального анализа была выявлена лишь одна проблема, которую специалисты надеются ликвидировать до полета. Как пояснили в компании SpaceX, специалисты выявили отклонение в показателях, фиксируемых во время загрузки топлива в ракету, но надеются решить ее до предстоящего старта.
В НАСА подчеркнули, что с прибытием Crew Dragon на МКС впервые будут одновременно находиться сразу два американских пилотируемых корабля. Согласно графику НАСА, Crew Dragon Resilience, прибывший на МКС в ноябре, покинет станцию 28 апреля. На нем на Землю отправятся астронавты Шэннон Уокер, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Соити Ногучи.
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