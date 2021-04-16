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Опубликованы декларации о доходах министров соцблока
Опубликованы декларации о доходах министров соцблока
Доходы всех министров и вице-премьера, составляющих социальный блок правительства, выросли в 2020 коронавирусный год по сравнению с 2019 годом, больше всего... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T18:18
2021-04-16T18:30
россия
валерий фальков
антон котяков
ольга любимова
сергей кравцов
михаил мурашко
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Доходы всех министров и вице-премьера, составляющих социальный блок правительства, выросли в 2020 коронавирусный год по сравнению с 2019 годом, больше всего (примерно в пять раз) выросли доходы главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, следует из опубликованной на сайте правительства декларации о доходах.В 2020 году социальный блок правительства был обновлен практически полностью, пост сохранила только курирующая его вице-премьер Татьяна Голикова. За 2020 год они впервые декларируют свои доходы по месту работы в министерствах, которые возглавили.По данным декларации, в 2020 году Голикова заработала более 40 миллионов рублей, годом ранее ее доход составил 14,86 миллиона рублей. В индивидуальной собственности вице-премьера, находятся квартира и машиноместо в России, но больше нет земельного участка. Супруг вице-премьера в 2020 году заработал более 269 миллионов рублей. Он также является собственником земельного участка, двух жилых домов, квартиры и газопровода в России.Доходы министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова в 2020 году составили более 27 миллионов рублей. Годом ранее он задекларировал доход в 14,74 миллиона рублей. Министр владеет земельным участком, жилым домом, квартирой и 1/30 стоянки. В пользовании Котякова также находятся две квартиры. Согласно декларации, у министра две несовершеннолетних дочери и сын.Супруга министра в 2020 году заработала более 10,6 миллиона рублей против 2,72 миллиона рублей в 2019 году. Ей принадлежат два земельных участка, квартира и гараж. Также она владеет автомобильной стоянкой в долевой собственности. У супруги Котякова осталось два легковых автомобиля: Mercedes-Benz CLS 350 и ВАЗ 2102. В ее пользовании находятся две квартиры.Доход главы Минобрнауки Валерия Фалькова в 2020 году составили более 13 миллионов рублей, что примерно в два раза больше, чем годом ранее (6,49 миллиона рублей в 2019 году).Министр владеет тремя земельными участками и квартирой, также в его пользовании есть квартира и таунхаус. Супруга министра в 2020 году не задекларировала дохода, годом ранее он составил 898 тысяч рублей, в долевой собственности она владеет жилым домом. В ее пользовании находятся таунахус, земельный участок и квартира. В пользовании несовершеннолетнего сына Фалькова – квартира и таунхаус.Доходы министра здравоохранения России Михаила Мурашко за прошлый год увеличились примерно в 5 раз и составили более 26 миллионов рублей (в 2019 году было 4,89 миллиона рублей). В собственности у министра квартира, а в пользовании – еще одна квартира и таунхаус."Доход министра состоит из заработной платы по основному месту работы - в Минздраве, заработной платы по предыдущему месту работы в Росздравнадзоре и компенсации за неиспользованный отпуск почти за семь лет. Также до перехода в министерство Михаил Мурашко занимался преподавательской деятельностью", - сказал Кузнецов.Он уточнил, что таунхаус предоставлен в возмездное пользование на время исполнения должностных обязанностей и находится в федеральной собственности.Жена министра владеет жилым домом, в пользовании две квартиры и земельный участок площадью 1,5 тысячи квадратных метров. В собственности есть автомобиль Toyota RAV4. Ее годовой доход составил более 1 миллиона рублей.Доходы главы Минпросвещения Сергея Кравцова в 2020 году выросли более, чем в три раза и составили более 9 миллионов рублей (в 2019 - 2,62 миллиона рублей). У министра в индивидуальной собственности имеются два земельных участка, два жилых строения и гараж, в долевой собственности он владеет тремя жилыми помещениями. В пользовании министра находятся две дачи.Супруга Кравцова задекларировала доход более 12 миллионов рублей, как и годом ранее. Она владеет тремя жилыми помещениями в долевой собственности. У супружеской пары двое несовершеннолетних детей: сын и дочь.Министр культуры РФ Ольга Любимова в 2020 году заработала более 9 миллионов рублей, то есть почти на 2 миллиона больше, чем в прошлом году (7,2). В индивидуальной собственности главы Минкультуры, как и по данным прошлого года, есть четыре земельных участка, в долевой собственности значатся жилой дом и квартира.
https://ria.ru/20210416/putin-1728630858.html
https://ria.ru/20210416/mishustin-1728632363.html
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россия, валерий фальков, антон котяков, ольга любимова, сергей кравцов, михаил мурашко, татьяна голикова, общество

Опубликованы декларации о доходах министров соцблока

18:18 16.04.2021 (обновлено: 18:30 16.04.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Доходы всех министров и вице-премьера, составляющих социальный блок правительства, выросли в 2020 коронавирусный год по сравнению с 2019 годом, больше всего (примерно в пять раз) выросли доходы главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, следует из опубликованной на сайте правительства декларации о доходах.
В 2020 году социальный блок правительства был обновлен практически полностью, пост сохранила только курирующая его вице-премьер Татьяна Голикова. За 2020 год они впервые декларируют свои доходы по месту работы в министерствах, которые возглавили.
По данным декларации, в 2020 году Голикова заработала более 40 миллионов рублей, годом ранее ее доход составил 14,86 миллиона рублей. В индивидуальной собственности вице-премьера, находятся квартира и машиноместо в России, но больше нет земельного участка. Супруг вице-премьера в 2020 году заработал более 269 миллионов рублей. Он также является собственником земельного участка, двух жилых домов, квартиры и газопровода в России.
Доходы министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова в 2020 году составили более 27 миллионов рублей. Годом ранее он задекларировал доход в 14,74 миллиона рублей. Министр владеет земельным участком, жилым домом, квартирой и 1/30 стоянки. В пользовании Котякова также находятся две квартиры. Согласно декларации, у министра две несовершеннолетних дочери и сын.
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Путин заработал чуть меньше десяти миллионов рублей за 2020 год
Супруга министра в 2020 году заработала более 10,6 миллиона рублей против 2,72 миллиона рублей в 2019 году. Ей принадлежат два земельных участка, квартира и гараж. Также она владеет автомобильной стоянкой в долевой собственности. У супруги Котякова осталось два легковых автомобиля: Mercedes-Benz CLS 350 и ВАЗ 2102. В ее пользовании находятся две квартиры.
Доход главы Минобрнауки Валерия Фалькова в 2020 году составили более 13 миллионов рублей, что примерно в два раза больше, чем годом ранее (6,49 миллиона рублей в 2019 году).
Министр владеет тремя земельными участками и квартирой, также в его пользовании есть квартира и таунхаус. Супруга министра в 2020 году не задекларировала дохода, годом ранее он составил 898 тысяч рублей, в долевой собственности она владеет жилым домом. В ее пользовании находятся таунахус, земельный участок и квартира. В пользовании несовершеннолетнего сына Фалькова – квартира и таунхаус.
Доходы министра здравоохранения России Михаила Мурашко за прошлый год увеличились примерно в 5 раз и составили более 26 миллионов рублей (в 2019 году было 4,89 миллиона рублей). В собственности у министра квартира, а в пользовании – еще одна квартира и таунхаус.
"Доход министра состоит из заработной платы по основному месту работы - в Минздраве, заработной платы по предыдущему месту работы в Росздравнадзоре и компенсации за неиспользованный отпуск почти за семь лет. Также до перехода в министерство Михаил Мурашко занимался преподавательской деятельностью", - сказал Кузнецов.
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Опубликована декларация о доходах Мишустина
Он уточнил, что таунхаус предоставлен в возмездное пользование на время исполнения должностных обязанностей и находится в федеральной собственности.
Жена министра владеет жилым домом, в пользовании две квартиры и земельный участок площадью 1,5 тысячи квадратных метров. В собственности есть автомобиль Toyota RAV4. Ее годовой доход составил более 1 миллиона рублей.
Доходы главы Минпросвещения Сергея Кравцова в 2020 году выросли более, чем в три раза и составили более 9 миллионов рублей (в 2019 - 2,62 миллиона рублей). У министра в индивидуальной собственности имеются два земельных участка, два жилых строения и гараж, в долевой собственности он владеет тремя жилыми помещениями. В пользовании министра находятся две дачи.
Супруга Кравцова задекларировала доход более 12 миллионов рублей, как и годом ранее. Она владеет тремя жилыми помещениями в долевой собственности. У супружеской пары двое несовершеннолетних детей: сын и дочь.
Министр культуры РФ Ольга Любимова в 2020 году заработала более 9 миллионов рублей, то есть почти на 2 миллиона больше, чем в прошлом году (7,2). В индивидуальной собственности главы Минкультуры, как и по данным прошлого года, есть четыре земельных участка, в долевой собственности значатся жилой дом и квартира.
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РоссияВалерий ФальковАнтон КотяковОльга ЛюбимоваСергей КравцовМихаил МурашкоТатьяна ГоликоваОбщество
 
 
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