https://ria.ru/20210416/moldaviya-1728587256.html
Санду не может отменить режим ЧП, заявили в парламенте Молдавии
Санду не может отменить режим ЧП, заявили в парламенте Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду не располагает возможностью отменить режим чрезвычайного положения в стране, заявила РИА Новости спикер молдавского парламента... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T14:42
2021-04-16T14:42
2021-04-16T15:11
зинаида гречаный
майя санду
молдавия
в мире
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду не располагает возможностью отменить режим чрезвычайного положения в стране, заявила РИА Новости спикер молдавского парламента Зинаида Гречаный.Роспуск парламента Молдавии невозможен в период чрезвычайного положения в стране, введённого в связи с пандемией коронавируса, добавила Зинаида Гречаный."Роспуск парламента не может быть в период чрезвычайной ситуации", - сказала она.Ранее Санду заявила, что надеется в скором времени подписать указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.В конце марта президент обратилась в Конституционный суд за подтверждением своего права распустить парламент и инициировать досрочные выборы. КС в четверг признал, что Санду может распустить парламент и должна будет определиться с датой проведения досрочных выборов.Парламент Молдавии 30 марта одобрил введение в республике режима ЧП из-за коронавируса на 60 дней – с 1 апреля до 30 мая. Это решение опротестовали депутаты пропрезидентской партии "Действие и солидарность", а также депутат прорумынской Партии национального единства Октавиан Цыку. В своих обращениях к Конституционному суду они отметили, что был нарушен порядок введения чрезвычайного положения.
https://ria.ru/20210415/moldaviya-1728468962.html
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зинаида гречаный, майя санду, молдавия, в мире
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр - РИА Новости.
Президент Молдавии Майя Санду
не располагает возможностью отменить режим чрезвычайного положения в стране, заявила РИА Новости спикер молдавского парламента Зинаида Гречаный
.
"По закону нет (возможности). Как есть до 30 мая (чрезвычайное положение), так и должно быть", - сказала она, отвечая на вопрос о том, есть ли у Санду возможность отменить чрезвычайное положение в стране.
Роспуск парламента Молдавии невозможен в период чрезвычайного положения в стране, введённого в связи с пандемией коронавируса, добавила Зинаида Гречаный.
"Роспуск парламента не может быть в период чрезвычайной ситуации", - сказала она.
Ранее Санду заявила, что надеется в скором времени подписать указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.
В конце марта президент обратилась в Конституционный суд за подтверждением своего права распустить парламент и инициировать досрочные выборы. КС в четверг признал, что Санду может распустить парламент и должна будет определиться с датой проведения досрочных выборов.
Парламент Молдавии
30 марта одобрил введение в республике режима ЧП из-за коронавируса на 60 дней – с 1 апреля до 30 мая. Это решение опротестовали депутаты пропрезидентской партии "Действие и солидарность", а также депутат прорумынской Партии национального единства Октавиан Цыку. В своих обращениях к Конституционному суду они отметили, что был нарушен порядок введения чрезвычайного положения.