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Опубликована декларация о доходах Мишустина
Опубликована декларация о доходах Мишустина
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заработал в прошлом году 19,9 миллиона рублей, то есть на 1,7 миллиона рублей больше, чем годом ранее, следует из декларации, РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T18:10
2021-04-16T18:10
россия
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заработал в прошлом году 19,9 миллиона рублей, то есть на 1,7 миллиона рублей больше, чем годом ранее, следует из декларации, опубликованной на сайте правительства.Кабмин обнародовал сведения о доходах, расходах и имуществе членов правительства за отчетный финансовый год с 1 января по 31 декабря 2020 года.Мишустин возглавил правительство в середине января минувшего года, до этого он руководил Федеральной налоговой службой. Согласно предыдущим декларациям, в 2018 году его доход составил 18,9 миллиона рублей, а в 2019 году - 18,2 миллиона рублей.Мишустин возглавлял налоговую службу с 2010 по 2020 год. До этого он в течение нескольких лет работал в бизнесе. Ранее сообщалось, что в 2010 году при переходе на государственную службу он передал принадлежащие ему активы супруге.Ее доход за 2020 год составил 63,9 миллиона рублей. Годом ранее она задекларировала 54,8 миллиона рублей.В пользовании у премьера сейчас, как и ранее, значится квартира площадью 141,6 квадратных метра. Также ему принадлежит земельный участок и жилой дом площадью 861 квадратный метр. Вся недвижимость записана на супругу и сына Мишустина. Жена главы правительства владеет автомобилем Ford Kuga.Там напомнили, что до перехода на госслужбу в 2010 году Мишустин в течение нескольких лет работал в бизнесе."Возглавив Федеральную налоговую службу, он передал принадлежащие ему активы в управление жене", - сказал представитель пресс-службы.В заработок супруги премьера в 2020 году, составивший 63,9 миллиона рублей, вошли доходы от депозитных вкладов в банках.Мишустин возглавил правительство в середине января минувшего года, до этого он руководил Федеральной налоговой службой. Согласно предыдущим декларациям, в 2018 году его доход составил 18,9 миллиона рублей, а в 2019 году - 18,2 миллиона рублей.Мишустин возглавлял налоговую службу с 2010 по 2020 год, до этого он в течение нескольких лет работал в бизнесе. Ранее сообщалось, что в 2010 году при переходе на государственную службу он передал принадлежащие ему активы супруге. Ее доход за 2020 год составил 63,9 миллиона рублей. Годом ранее она задекларировала 54,8 миллиона рублей.
https://ria.ru/20210416/putin-1728630858.html
https://ria.ru/20210409/deklaratsii-1727522931.html
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россия, михаил мишустин, экономика

Опубликована декларация о доходах Мишустина

18:10 16.04.2021
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время переговоров с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время переговоров с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заработал в прошлом году 19,9 миллиона рублей, то есть на 1,7 миллиона рублей больше, чем годом ранее, следует из декларации, опубликованной на сайте правительства.
Кабмин обнародовал сведения о доходах, расходах и имуществе членов правительства за отчетный финансовый год с 1 января по 31 декабря 2020 года.
Мишустин возглавил правительство в середине января минувшего года, до этого он руководил Федеральной налоговой службой. Согласно предыдущим декларациям, в 2018 году его доход составил 18,9 миллиона рублей, а в 2019 году - 18,2 миллиона рублей.
Мишустин возглавлял налоговую службу с 2010 по 2020 год. До этого он в течение нескольких лет работал в бизнесе. Ранее сообщалось, что в 2010 году при переходе на государственную службу он передал принадлежащие ему активы супруге.
Ее доход за 2020 год составил 63,9 миллиона рублей. Годом ранее она задекларировала 54,8 миллиона рублей.
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В пользовании у премьера сейчас, как и ранее, значится квартира площадью 141,6 квадратных метра. Также ему принадлежит земельный участок и жилой дом площадью 861 квадратный метр. Вся недвижимость записана на супругу и сына Мишустина. Жена главы правительства владеет автомобилем Ford Kuga.
"Эта сумма складывается из доходов по основному месту работы и доходов по депозитным вкладам средств, которые председатель правительства РФ заработал ранее", - отметили в правительстве.
Там напомнили, что до перехода на госслужбу в 2010 году Мишустин в течение нескольких лет работал в бизнесе.
"Возглавив Федеральную налоговую службу, он передал принадлежащие ему активы в управление жене", - сказал представитель пресс-службы.
В заработок супруги премьера в 2020 году, составивший 63,9 миллиона рублей, вошли доходы от депозитных вкладов в банках.
Мишустин возглавил правительство в середине января минувшего года, до этого он руководил Федеральной налоговой службой. Согласно предыдущим декларациям, в 2018 году его доход составил 18,9 миллиона рублей, а в 2019 году - 18,2 миллиона рублей.
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Мишустин возглавлял налоговую службу с 2010 по 2020 год, до этого он в течение нескольких лет работал в бизнесе. Ранее сообщалось, что в 2010 году при переходе на государственную службу он передал принадлежащие ему активы супруге. Ее доход за 2020 год составил 63,9 миллиона рублей. Годом ранее она задекларировала 54,8 миллиона рублей.
 
РоссияМихаил МишустинЭкономика
 
 
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