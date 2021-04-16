https://ria.ru/20210416/mishustin-1728632363.html

Опубликована декларация о доходах Мишустина

Опубликована декларация о доходах Мишустина

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заработал в прошлом году 19,9 миллиона рублей, то есть на 1,7 миллиона рублей больше, чем годом ранее, следует из декларации, РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T18:10

2021-04-16T18:10

2021-04-16T18:10

россия

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заработал в прошлом году 19,9 миллиона рублей, то есть на 1,7 миллиона рублей больше, чем годом ранее, следует из декларации, опубликованной на сайте правительства.Кабмин обнародовал сведения о доходах, расходах и имуществе членов правительства за отчетный финансовый год с 1 января по 31 декабря 2020 года.Мишустин возглавил правительство в середине января минувшего года, до этого он руководил Федеральной налоговой службой. Согласно предыдущим декларациям, в 2018 году его доход составил 18,9 миллиона рублей, а в 2019 году - 18,2 миллиона рублей.Мишустин возглавлял налоговую службу с 2010 по 2020 год. До этого он в течение нескольких лет работал в бизнесе. Ранее сообщалось, что в 2010 году при переходе на государственную службу он передал принадлежащие ему активы супруге.Ее доход за 2020 год составил 63,9 миллиона рублей. Годом ранее она задекларировала 54,8 миллиона рублей.В пользовании у премьера сейчас, как и ранее, значится квартира площадью 141,6 квадратных метра. Также ему принадлежит земельный участок и жилой дом площадью 861 квадратный метр. Вся недвижимость записана на супругу и сына Мишустина. Жена главы правительства владеет автомобилем Ford Kuga.Там напомнили, что до перехода на госслужбу в 2010 году Мишустин в течение нескольких лет работал в бизнесе."Возглавив Федеральную налоговую службу, он передал принадлежащие ему активы в управление жене", - сказал представитель пресс-службы.В заработок супруги премьера в 2020 году, составивший 63,9 миллиона рублей, вошли доходы от депозитных вкладов в банках.Мишустин возглавил правительство в середине января минувшего года, до этого он руководил Федеральной налоговой службой. Согласно предыдущим декларациям, в 2018 году его доход составил 18,9 миллиона рублей, а в 2019 году - 18,2 миллиона рублей.Мишустин возглавлял налоговую службу с 2010 по 2020 год, до этого он в течение нескольких лет работал в бизнесе. Ранее сообщалось, что в 2010 году при переходе на государственную службу он передал принадлежащие ему активы супруге. Ее доход за 2020 год составил 63,9 миллиона рублей. Годом ранее она задекларировала 54,8 миллиона рублей.

https://ria.ru/20210416/putin-1728630858.html

https://ria.ru/20210409/deklaratsii-1727522931.html

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россия, михаил мишустин, экономика