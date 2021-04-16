https://ria.ru/20210416/mishustin-1728632363.html
Опубликована декларация о доходах Мишустина
Опубликована декларация о доходах Мишустина
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заработал в прошлом году 19,9 миллиона рублей, то есть на 1,7 миллиона рублей больше, чем годом ранее, следует из декларации, РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T18:10
2021-04-16T18:10
2021-04-16T18:10
россия
михаил мишустин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728614347_0:0:2828:1591_1920x0_80_0_0_9989851eb2bb318cf1fcf47ffd2fb770.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заработал в прошлом году 19,9 миллиона рублей, то есть на 1,7 миллиона рублей больше, чем годом ранее, следует из декларации, опубликованной на сайте правительства.Кабмин обнародовал сведения о доходах, расходах и имуществе членов правительства за отчетный финансовый год с 1 января по 31 декабря 2020 года.Мишустин возглавил правительство в середине января минувшего года, до этого он руководил Федеральной налоговой службой. Согласно предыдущим декларациям, в 2018 году его доход составил 18,9 миллиона рублей, а в 2019 году - 18,2 миллиона рублей.Мишустин возглавлял налоговую службу с 2010 по 2020 год. До этого он в течение нескольких лет работал в бизнесе. Ранее сообщалось, что в 2010 году при переходе на государственную службу он передал принадлежащие ему активы супруге.Ее доход за 2020 год составил 63,9 миллиона рублей. Годом ранее она задекларировала 54,8 миллиона рублей.В пользовании у премьера сейчас, как и ранее, значится квартира площадью 141,6 квадратных метра. Также ему принадлежит земельный участок и жилой дом площадью 861 квадратный метр. Вся недвижимость записана на супругу и сына Мишустина. Жена главы правительства владеет автомобилем Ford Kuga.Там напомнили, что до перехода на госслужбу в 2010 году Мишустин в течение нескольких лет работал в бизнесе."Возглавив Федеральную налоговую службу, он передал принадлежащие ему активы в управление жене", - сказал представитель пресс-службы.В заработок супруги премьера в 2020 году, составивший 63,9 миллиона рублей, вошли доходы от депозитных вкладов в банках.Мишустин возглавил правительство в середине января минувшего года, до этого он руководил Федеральной налоговой службой. Согласно предыдущим декларациям, в 2018 году его доход составил 18,9 миллиона рублей, а в 2019 году - 18,2 миллиона рублей.Мишустин возглавлял налоговую службу с 2010 по 2020 год, до этого он в течение нескольких лет работал в бизнесе. Ранее сообщалось, что в 2010 году при переходе на государственную службу он передал принадлежащие ему активы супруге. Ее доход за 2020 год составил 63,9 миллиона рублей. Годом ранее она задекларировала 54,8 миллиона рублей.
https://ria.ru/20210416/putin-1728630858.html
https://ria.ru/20210409/deklaratsii-1727522931.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728614347_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_765f3cba8b72e7b4725cc948947b2a08.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, экономика
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
заработал в прошлом году 19,9 миллиона рублей, то есть на 1,7 миллиона рублей больше, чем годом ранее, следует из декларации, опубликованной на сайте правительства.
Кабмин обнародовал сведения о доходах, расходах и имуществе членов правительства за отчетный финансовый год с 1 января по 31 декабря 2020 года.
Мишустин возглавил правительство в середине января минувшего года, до этого он руководил Федеральной налоговой службой. Согласно предыдущим декларациям, в 2018 году его доход составил 18,9 миллиона рублей, а в 2019 году - 18,2 миллиона рублей.
Мишустин возглавлял налоговую службу с 2010 по 2020 год. До этого он в течение нескольких лет работал в бизнесе. Ранее сообщалось, что в 2010 году при переходе на государственную службу он передал принадлежащие ему активы супруге.
Ее доход за 2020 год составил 63,9 миллиона рублей. Годом ранее она задекларировала 54,8 миллиона рублей.
В пользовании у премьера сейчас, как и ранее, значится квартира площадью 141,6 квадратных метра. Также ему принадлежит земельный участок и жилой дом площадью 861 квадратный метр. Вся недвижимость записана на супругу и сына Мишустина. Жена главы правительства владеет автомобилем Ford Kuga.
"Эта сумма складывается из доходов по основному месту работы и доходов по депозитным вкладам средств, которые председатель правительства РФ заработал ранее", - отметили в правительстве.
Там напомнили, что до перехода на госслужбу в 2010 году Мишустин в течение нескольких лет работал в бизнесе.
"Возглавив Федеральную налоговую службу, он передал принадлежащие ему активы в управление жене", - сказал представитель пресс-службы.
В заработок супруги премьера в 2020 году, составивший 63,9 миллиона рублей, вошли доходы от депозитных вкладов в банках.
Мишустин возглавил правительство в середине января минувшего года, до этого он руководил Федеральной налоговой службой. Согласно предыдущим декларациям, в 2018 году его доход составил 18,9 миллиона рублей, а в 2019 году - 18,2 миллиона рублей.
Мишустин возглавлял налоговую службу с 2010 по 2020 год, до этого он в течение нескольких лет работал в бизнесе. Ранее сообщалось, что в 2010 году при переходе на государственную службу он передал принадлежащие ему активы супруге. Ее доход за 2020 год составил 63,9 миллиона рублей. Годом ранее она задекларировала 54,8 миллиона рублей.