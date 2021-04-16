https://ria.ru/20210416/mironov-1728616773.html

Миронов предложил запретить коллекторскую деятельность в России

Миронов предложил запретить коллекторскую деятельность в России

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предлагает запретить коллекторскую деятельность в России, также фракция СР подготовила... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T16:49

2021-04-16T16:49

2021-04-16T17:05

россия

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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предлагает запретить коллекторскую деятельность в России, также фракция СР подготовила законопроект об уголовной ответственности для коллекторов, ранее нарушавших закон, сообщает в пятницу пресс-служба партии.Он сообщил, что фракция подготовила законопроект об уголовной ответственности для коллекторов, которые ранее получали административные штрафы за нарушение законодательства о взыскании просроченной задолженности с должников, проект направлен на получение отзыва правительства РФ."Суть нашего законопроекта в следующем. Если коллектор после взыскания административного наказания снова нарушит законодательство о возврате просроченной задолженности, то он должен автоматически попадать под уголовную статью. Уже в рамках УК он должен получать штраф от пятисот тысяч рублей до двух миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет. Особо наглых коллекторов нужно сажать в тюрьму на срок до четырех лет", – пояснил Миронов.Ранее группа депутатов от фракции "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект об уголовной ответственности для "черных коллекторов": за угрозы и насилие против граждан будет грозить штраф до 500 тысяч рублей или до 5 лет лишения свободы, а если подобное нарушение совершено группой лиц - вплоть до 12 лет заключения. Правительство РФ поддержало проект.

https://ria.ru/20210415/sber-1728376433.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия