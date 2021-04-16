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Миронов предложил запретить коллекторскую деятельность в России
Миронов предложил запретить коллекторскую деятельность в России
Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предлагает запретить коллекторскую деятельность в России, также фракция СР подготовила... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T16:49
2021-04-16T17:05
россия
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предлагает запретить коллекторскую деятельность в России, также фракция СР подготовила законопроект об уголовной ответственности для коллекторов, ранее нарушавших закон, сообщает в пятницу пресс-служба партии.Он сообщил, что фракция подготовила законопроект об уголовной ответственности для коллекторов, которые ранее получали административные штрафы за нарушение законодательства о взыскании просроченной задолженности с должников, проект направлен на получение отзыва правительства РФ."Суть нашего законопроекта в следующем. Если коллектор после взыскания административного наказания снова нарушит законодательство о возврате просроченной задолженности, то он должен автоматически попадать под уголовную статью. Уже в рамках УК он должен получать штраф от пятисот тысяч рублей до двух миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет. Особо наглых коллекторов нужно сажать в тюрьму на срок до четырех лет", – пояснил Миронов.Ранее группа депутатов от фракции "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект об уголовной ответственности для "черных коллекторов": за угрозы и насилие против граждан будет грозить штраф до 500 тысяч рублей или до 5 лет лишения свободы, а если подобное нарушение совершено группой лиц - вплоть до 12 лет заключения. Правительство РФ поддержало проект.
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россия

Миронов предложил запретить коллекторскую деятельность в России

16:49 16.04.2021 (обновлено: 17:05 16.04.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСергей Миронов выступает на съезде новой объединённой политической партии "Справедливая Россия - За правду" в Москве
Сергей Миронов выступает на съезде новой объединённой политической партии Справедливая Россия - За правду в Москве - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предлагает запретить коллекторскую деятельность в России, также фракция СР подготовила законопроект об уголовной ответственности для коллекторов, ранее нарушавших закон, сообщает в пятницу пресс-служба партии.
"Коллекторскую деятельность в России нужно запретить, и это принципиальная позиция партии. Но, поскольку у этой идеи слишком много противников, для начала мы предлагаем ввести уголовную ответственность за нарушения в этой сфере", – отметил Миронов, которого цитирует пресс-служба.
Он сообщил, что фракция подготовила законопроект об уголовной ответственности для коллекторов, которые ранее получали административные штрафы за нарушение законодательства о взыскании просроченной задолженности с должников, проект направлен на получение отзыва правительства РФ.
"Суть нашего законопроекта в следующем. Если коллектор после взыскания административного наказания снова нарушит законодательство о возврате просроченной задолженности, то он должен автоматически попадать под уголовную статью. Уже в рамках УК он должен получать штраф от пятисот тысяч рублей до двух миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет. Особо наглых коллекторов нужно сажать в тюрьму на срок до четырех лет", – пояснил Миронов.
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Вчера, 12:10
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Ранее группа депутатов от фракции "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект об уголовной ответственности для "черных коллекторов": за угрозы и насилие против граждан будет грозить штраф до 500 тысяч рублей или до 5 лет лишения свободы, а если подобное нарушение совершено группой лиц - вплоть до 12 лет заключения. Правительство РФ поддержало проект.
 
Россия
 
 
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