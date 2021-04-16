https://ria.ru/20210416/mikkelsen-1728546495.html
Мадс Миккельсен присоединился к актерскому составу "Индианы Джонс 5"
Мадс Миккельсен присоединился к актерскому составу "Индианы Джонс 5"
Мадс Миккельсен присоединился к актерскому составу пятой части приключенческого боевика "Индиана Джонс", сообщает Deadline. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T15:32
2021-04-16T15:32
2021-04-16T15:32
культура
кино и сериалы
новости культуры
мадс миккельсен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155745/29/1557452964_0:121:2857:1728_1920x0_80_0_0_e93d4848521ec5528a436e3cf0ef8c30.jpg
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Мадс Миккельсен присоединился к актерскому составу пятой части приключенческого боевика "Индиана Джонс", сообщает Deadline. О том, кого сыграет звезда сериала "Ганнибал", пока не раскрывают. Ранее стало известно, что главную женскую роль в ленте исполнит обладательница "Золотого глобуса" Фиби Уоллер-Бридж, известная по работе в комедийно-драматическом сериале "Дрянь".Зрители также увидят на экране и Харрисона Форда, который посвятил этой франшизе 40 лет, сыграв обаятельного и смелого археолога Индиану Джонса. Детали сюжета держатся в секрете. К съемкам планируют приступить уже этим летом. Режиссер проекта — Джеймс Мэнголд, а один из продюсеров — Стивен Спилберг. Премьера запланирована на июль 2022 года. .
https://ria.ru/20210330/crowe-1603461086.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155745/29/1557452964_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_3bd5c4428aca3732fd09b2c1d0e1f863.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, мадс миккельсен
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости.
Мадс Миккельсен присоединился к актерскому составу пятой части приключенческого боевика "Индиана Джонс", сообщает
Deadline.
О том, кого сыграет звезда сериала "Ганнибал", пока не раскрывают.
Ранее стало известно, что главную женскую роль в ленте исполнит обладательница "Золотого глобуса" Фиби Уоллер-Бридж, известная по работе в комедийно-драматическом сериале "Дрянь".
Зрители также увидят на экране и Харрисона Форда, который посвятил этой франшизе 40 лет, сыграв обаятельного и смелого археолога Индиану Джонса.
Детали сюжета держатся в секрете. К съемкам планируют приступить уже этим летом.
Режиссер проекта — Джеймс Мэнголд, а один из продюсеров — Стивен Спилберг.
Премьера запланирована на июль 2022 года.