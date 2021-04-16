https://ria.ru/20210416/mikkelsen-1728546495.html

Мадс Миккельсен присоединился к актерскому составу "Индианы Джонс 5"

Мадс Миккельсен присоединился к актерскому составу "Индианы Джонс 5"

Мадс Миккельсен присоединился к актерскому составу пятой части приключенческого боевика "Индиана Джонс", сообщает Deadline. РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T15:32

2021-04-16T15:32

2021-04-16T15:32

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мадс миккельсен

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Мадс Миккельсен присоединился к актерскому составу пятой части приключенческого боевика "Индиана Джонс", сообщает Deadline. О том, кого сыграет звезда сериала "Ганнибал", пока не раскрывают. Ранее стало известно, что главную женскую роль в ленте исполнит обладательница "Золотого глобуса" Фиби Уоллер-Бридж, известная по работе в комедийно-драматическом сериале "Дрянь".Зрители также увидят на экране и Харрисона Форда, который посвятил этой франшизе 40 лет, сыграв обаятельного и смелого археолога Индиану Джонса. Детали сюжета держатся в секрете. К съемкам планируют приступить уже этим летом. Режиссер проекта — Джеймс Мэнголд, а один из продюсеров — Стивен Спилберг. Премьера запланирована на июль 2022 года. .

https://ria.ru/20210330/crowe-1603461086.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, мадс миккельсен