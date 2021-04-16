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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210416/mikkelsen-1728546495.html
Мадс Миккельсен присоединился к актерскому составу "Индианы Джонс 5"
Мадс Миккельсен присоединился к актерскому составу "Индианы Джонс 5"
Мадс Миккельсен присоединился к актерскому составу пятой части приключенческого боевика "Индиана Джонс", сообщает Deadline. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T15:32
2021-04-16T15:32
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новости культуры
мадс миккельсен
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Мадс Миккельсен присоединился к актерскому составу пятой части приключенческого боевика "Индиана Джонс", сообщает Deadline. О том, кого сыграет звезда сериала "Ганнибал", пока не раскрывают. Ранее стало известно, что главную женскую роль в ленте исполнит обладательница "Золотого глобуса" Фиби Уоллер-Бридж, известная по работе в комедийно-драматическом сериале "Дрянь".Зрители также увидят на экране и Харрисона Форда, который посвятил этой франшизе 40 лет, сыграв обаятельного и смелого археолога Индиану Джонса. Детали сюжета держатся в секрете. К съемкам планируют приступить уже этим летом. Режиссер проекта — Джеймс Мэнголд, а один из продюсеров — Стивен Спилберг. Премьера запланирована на июль 2022 года. .
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кино и сериалы, новости культуры, мадс миккельсен

Мадс Миккельсен присоединился к актерскому составу "Индианы Джонс 5"

15:32 16.04.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Мадс Миккельсен
Актер Мадс Миккельсен - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Мадс Миккельсен присоединился к актерскому составу пятой части приключенческого боевика "Индиана Джонс", сообщает Deadline.
О том, кого сыграет звезда сериала "Ганнибал", пока не раскрывают.
Ранее стало известно, что главную женскую роль в ленте исполнит обладательница "Золотого глобуса" Фиби Уоллер-Бридж, известная по работе в комедийно-драматическом сериале "Дрянь".
Зрители также увидят на экране и Харрисона Форда, который посвятил этой франшизе 40 лет, сыграв обаятельного и смелого археолога Индиану Джонса.
Детали сюжета держатся в секрете. К съемкам планируют приступить уже этим летом.

Режиссер проекта — Джеймс Мэнголд, а один из продюсеров — Стивен Спилберг.
Премьера запланирована на июль 2022 года.
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