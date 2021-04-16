https://ria.ru/20210416/migratsiya-1728606994.html
Матвиенко призвала готовиться к восстановлению объемов трудовой миграции
Матвиенко призвала готовиться к восстановлению объемов трудовой миграции
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр - РИА Новости. Странам СНГ необходимо готовиться к восстановлению прежнего объема трудовой миграции, этот процесс должен пройти с учетом... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T15:58
2021-04-16T15:58
2021-04-16T15:58
россия
мигранты
международная организация по миграции
валентина матвиенко
совет федерации рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр - РИА Новости. Странам СНГ необходимо готовиться к восстановлению прежнего объема трудовой миграции, этот процесс должен пройти с учетом санитарных требований, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в пятницу на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ.Центральным вопросом заседания стало законодательное регулирование миграционных процессов в период пандемии и роль парламентов стран Содружества в этом процессе."Считаю, что нам нужно готовиться к восстановлению объемов трудовой миграции, вырабатывать все необходимые нормы и правила с тем, чтобы в наших реалиях этот процесс был выстроен с учетом эпидемиологической обстановки и санитарных требований", - сказала она.Как отметила спикер СФ, страны, которые решают "вечно держать" свои границы закрытыми, не могут показать высокой эффективности ни в экономическом плане, ни в сфере борьбы с пандемией коронавируса."Мы будем делать все, чтобы Россия оставалась доброжелательным государством для всех наших партнеров, зарубежных граждан, которые хотят трудиться, учиться и проживать в нашей стране", - заверила Матвиенко.Она сообщила, что в ходе очередной сессии МПА запланирована подготовка проекта совместного заявления ассамблеи, ВОЗ и Международной организации по миграции о законодательных мерах по обеспечению трудовой миграции во время пандемии.Матвиенко подчеркнула, что пандемия существенно ограничила миграционные потоки на пространстве СНГ, что оказало серьезное влияние на экономику практически всех стран Содружества. "Где-то ощущался дефицит рабочих рук, где-то снизились поступления за счет переводов из-за рубежа, но так или иначе эффект от приостановки международной миграции почувствовали на себе все", - сказала спикер.Она напомнила, что в России действует ряд законов, направленных на обеспечение управляемости процессами миграции и защиту прав иностранных граждан. Ратифицировано соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕврАзЭс, одобрен устав Международной организации по миграции, что позволит России, считает парламентарий, более эффективно участвовать в формировании международной миграционной политики.Кроме того, сообщила Матвиенко, в целях ускоренного восстановления экономики правительство РФ прорабатывает возможность упрощенного привлечения иностранных работников в ряд секторов. "Также планируется создание Единой информационной платформы учета иностранных граждан, включая их цифровые профили. Это позволит трудовым мигрантам получать госуслуги и оформлять документы в электронном виде", - заявила она.Что касается СНГ, то, напомнила спикер, в МПА приняты модельный закон о беженцах и модельный Трудовой кодекс для государств-участников СНГ, сейчас идёт работа над требованиями к контролю за соблюдением законодательства об охране труда, вышла на финишную прямую подготовка модельного Миграционного кодекса.Матвиенко заявила также, что остаётся актуальной задача развития механизмов организованного набора и подготовки иностранных работников. Приоритетом является расширение сотрудничества в сфере образования, включая обучение русскому языку и профессиональным навыкам, получение высшего образования, убеждена она.По словам спикера, с учётом пандемии необходимо развивать взаимодействие в рамках Содружества по линии защиты здоровья граждан. "Значимой профилактической мерой должно также стать санитарно-эпидемиологическое просвещение трудовых мигрантов", - считает она.
https://ria.ru/20210216/migranty-1597678816.html
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россия, мигранты, международная организация по миграции, валентина матвиенко, совет федерации рф
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр - РИА Новости. Странам СНГ
необходимо готовиться к восстановлению прежнего объема трудовой миграции, этот процесс должен пройти с учетом санитарных требований, заявила председатель Совета Федерации
РФ Валентина Матвиенко
в пятницу на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ.
Центральным вопросом заседания стало законодательное регулирование миграционных процессов в период пандемии и роль парламентов стран Содружества в этом процессе.
"Считаю, что нам нужно готовиться к восстановлению объемов трудовой миграции, вырабатывать все необходимые нормы и правила с тем, чтобы в наших реалиях этот процесс был выстроен с учетом эпидемиологической обстановки и санитарных требований", - сказала она.
Как отметила спикер СФ, страны, которые решают "вечно держать" свои границы закрытыми, не могут показать высокой эффективности ни в экономическом плане, ни в сфере борьбы с пандемией коронавируса.
"Мы будем делать все, чтобы Россия
оставалась доброжелательным государством для всех наших партнеров, зарубежных граждан, которые хотят трудиться, учиться и проживать в нашей стране", - заверила Матвиенко.
Она сообщила, что в ходе очередной сессии МПА запланирована подготовка проекта совместного заявления ассамблеи, ВОЗ
и Международной организации по миграции
о законодательных мерах по обеспечению трудовой миграции во время пандемии.
Матвиенко подчеркнула, что пандемия существенно ограничила миграционные потоки на пространстве СНГ, что оказало серьезное влияние на экономику практически всех стран Содружества. "Где-то ощущался дефицит рабочих рук, где-то снизились поступления за счет переводов из-за рубежа, но так или иначе эффект от приостановки международной миграции почувствовали на себе все", - сказала спикер.
Она напомнила, что в России действует ряд законов, направленных на обеспечение управляемости процессами миграции и защиту прав иностранных граждан. Ратифицировано соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕврАзЭс
, одобрен устав Международной организации по миграции, что позволит России, считает парламентарий, более эффективно участвовать в формировании международной миграционной политики.
Кроме того, сообщила Матвиенко, в целях ускоренного восстановления экономики правительство РФ прорабатывает возможность упрощенного привлечения иностранных работников в ряд секторов. "Также планируется создание Единой информационной платформы учета иностранных граждан, включая их цифровые профили. Это позволит трудовым мигрантам получать госуслуги и оформлять документы в электронном виде", - заявила она.
Что касается СНГ, то, напомнила спикер, в МПА приняты модельный закон о беженцах и модельный Трудовой кодекс для государств-участников СНГ, сейчас идёт работа над требованиями к контролю за соблюдением законодательства об охране труда, вышла на финишную прямую подготовка модельного Миграционного кодекса.
Матвиенко заявила также, что остаётся актуальной задача развития механизмов организованного набора и подготовки иностранных работников. Приоритетом является расширение сотрудничества в сфере образования, включая обучение русскому языку и профессиональным навыкам, получение высшего образования, убеждена она.
По словам спикера, с учётом пандемии необходимо развивать взаимодействие в рамках Содружества по линии защиты здоровья граждан. "Значимой профилактической мерой должно также стать санитарно-эпидемиологическое просвещение трудовых мигрантов", - считает она.