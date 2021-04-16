https://ria.ru/20210416/migratsiya-1728606994.html

Матвиенко призвала готовиться к восстановлению объемов трудовой миграции

Матвиенко призвала готовиться к восстановлению объемов трудовой миграции

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр - РИА Новости. Странам СНГ необходимо готовиться к восстановлению прежнего объема трудовой миграции, этот процесс должен пройти с учетом... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T15:58

2021-04-16T15:58

2021-04-16T15:58

россия

мигранты

международная организация по миграции

валентина матвиенко

совет федерации рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр - РИА Новости. Странам СНГ необходимо готовиться к восстановлению прежнего объема трудовой миграции, этот процесс должен пройти с учетом санитарных требований, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в пятницу на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ.Центральным вопросом заседания стало законодательное регулирование миграционных процессов в период пандемии и роль парламентов стран Содружества в этом процессе."Считаю, что нам нужно готовиться к восстановлению объемов трудовой миграции, вырабатывать все необходимые нормы и правила с тем, чтобы в наших реалиях этот процесс был выстроен с учетом эпидемиологической обстановки и санитарных требований", - сказала она.Как отметила спикер СФ, страны, которые решают "вечно держать" свои границы закрытыми, не могут показать высокой эффективности ни в экономическом плане, ни в сфере борьбы с пандемией коронавируса."Мы будем делать все, чтобы Россия оставалась доброжелательным государством для всех наших партнеров, зарубежных граждан, которые хотят трудиться, учиться и проживать в нашей стране", - заверила Матвиенко.Она сообщила, что в ходе очередной сессии МПА запланирована подготовка проекта совместного заявления ассамблеи, ВОЗ и Международной организации по миграции о законодательных мерах по обеспечению трудовой миграции во время пандемии.Матвиенко подчеркнула, что пандемия существенно ограничила миграционные потоки на пространстве СНГ, что оказало серьезное влияние на экономику практически всех стран Содружества. "Где-то ощущался дефицит рабочих рук, где-то снизились поступления за счет переводов из-за рубежа, но так или иначе эффект от приостановки международной миграции почувствовали на себе все", - сказала спикер.Она напомнила, что в России действует ряд законов, направленных на обеспечение управляемости процессами миграции и защиту прав иностранных граждан. Ратифицировано соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕврАзЭс, одобрен устав Международной организации по миграции, что позволит России, считает парламентарий, более эффективно участвовать в формировании международной миграционной политики.Кроме того, сообщила Матвиенко, в целях ускоренного восстановления экономики правительство РФ прорабатывает возможность упрощенного привлечения иностранных работников в ряд секторов. "Также планируется создание Единой информационной платформы учета иностранных граждан, включая их цифровые профили. Это позволит трудовым мигрантам получать госуслуги и оформлять документы в электронном виде", - заявила она.Что касается СНГ, то, напомнила спикер, в МПА приняты модельный закон о беженцах и модельный Трудовой кодекс для государств-участников СНГ, сейчас идёт работа над требованиями к контролю за соблюдением законодательства об охране труда, вышла на финишную прямую подготовка модельного Миграционного кодекса.Матвиенко заявила также, что остаётся актуальной задача развития механизмов организованного набора и подготовки иностранных работников. Приоритетом является расширение сотрудничества в сфере образования, включая обучение русскому языку и профессиональным навыкам, получение высшего образования, убеждена она.По словам спикера, с учётом пандемии необходимо развивать взаимодействие в рамках Содружества по линии защиты здоровья граждан. "Значимой профилактической мерой должно также стать санитарно-эпидемиологическое просвещение трудовых мигрантов", - считает она.

https://ria.ru/20210216/migranty-1597678816.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210407/migranty-1727208323.html

https://realty.ria.ru/20210416/migranty-1728445723.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мигранты, международная организация по миграции, валентина матвиенко, совет федерации рф