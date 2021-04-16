https://ria.ru/20210416/metro-1728537584.html

Бочкарев: метро к аэропорту Внуково готово на 18%

Бочкарев: метро к аэропорту Внуково готово на 18%

Строительная готовность участка продления Калининско-Солнцевской линии метро от станции "Рассказовка" до аэропорта Внуково составляет 18%, сообщил заммэра... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T11:17

2021-04-16T11:17

2021-04-16T11:32

стройкомплекс москвы

метро

андрей бочкарев

москва

московский метрополитен

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МОСКВА, 16 апр - РИА Недвижимость. Строительная готовность участка продления Калининско-Солнцевской линии метро от станции "Рассказовка" до аэропорта Внуково составляет 18%, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев."Большая часть вспомогательных работ в зоне строительства завершена. Общую строительную готовность участка продления Калининско-Солнцевской линии можно оценить на 18%", - сказал он.По словам Бочкарева, продолжается устройство основных конструкций станции "Внуково", почти на треть выполнена разработка грунта котлована. На второй станции нового участка - "Пыхтино" - разработка грунта выполнена в полном объеме, на 30% завершены работы по устройству основных конструкций, заканчивается вынос инженерных коммуникаций.Строительство нового участка метро протяженностью почти 5 километров с двумя станциями "Пыхтино" и "Внуково" было начато в октябре 2019 года. Станция "Внуково" будет подземной, ее интегрируют в инфраструктуру аэропорта. Со станции можно будет выйти в подземный переход, ведущий к терминалу "А" и к аэроэкспрессам, и через наземный павильон на Вокзальную площадь.

https://realty.ria.ru/20210415/metro-1728447256.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стройкомплекс москвы, метро, андрей бочкарев, москва, московский метрополитен