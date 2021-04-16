https://ria.ru/20210416/memorial-1728504119.html

Минобороны доказало ложь Польши о мемориале советским воинам в Тшчанке

Минобороны доказало ложь Польши о мемориале советским воинам в Тшчанке

Министерство обороны России опубликовало на своем сайте специальный мультимедийный раздел "Преступное беспамятство: что стирают из истории поляки", в котором... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T01:10

2021-04-16T01:10

2021-04-16T01:17

министерство обороны рф (минобороны рф)

москва

россия

польша

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728495047_0:394:876:887_1920x0_80_0_0_f3588b5bbb6f270abc636e3d0d0a8e69.jpg

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало на своем сайте специальный мультимедийный раздел "Преступное беспамятство: что стирают из истории поляки", в котором разместило архивные документы, доказывающие, что на месте снесенного мемориала погибшим бойцам Красной Армии в польском городе Тшчанке находилась братская могила советских воинов.В 1945 году в Тшчанке по инициативе первого военного коменданта города майора Бориса Рубцова на месте братского захоронения воинов Красной Армии, погибших при освобождении города и окрестностей, был воздвигнут памятник-мавзолей. Открытие его состоялось в сентябре 1945 года с официальной передачей польской администрации города возведенного мемориала. Под мемориалом были захоронены останки 56 советских солдат и офицеров, погибших при освобождении этих земель. Имена 16 из них установлены. До настоящего времени найдены потомки троих героев.В начале сентября 2017 года администрация Тшчанки вычеркнула этот мавзолей из списка военных захоронений, посчитав, что останков советских солдат в этом месте нет, и варварским образом, в нарушение юридических норм и международных договоренностей, снесла мемориал, напоминает Минобороны РФ. С того времени российской стороной и частью местной общественности ведутся судебные тяжбы с администрацией Тшчанки о законности ее действий.В октябре 2017 года в Польше вступили в силу поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или тоталитарного строя. Закон обязывает местные власти в числе прочего к сносу советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, он касается более чем 450 памятников по всей стране, 230 из которых - памятники солдатам Красной Армии. При этом данный закон не касается кладбищ и мест захоронения.Сейчас российское военное ведомство обнародовало документы из фондов своего Центрального архива. Они подтверждают наличие в Тшчанке на месте снесенного мемориала советского воинского братского захоронения, как и сам факт официальной передачи мемориала местным властям. Также опубликованные документы свидетельствуют о кровопролитных боях за город и окрестности в январе 1945 года, о подвигах героев – бойцов и командиров Красной Армии, погибших там.Архивные документы, вошедшие в экспозицию мультимедийного раздела, рассекречены и опубликованы в рамках федерального проекта "Без срока давности", реализуемого по поручению президента РФ.Красавец-мемориал, снесенный варварамиОткрывают раздел страницы карточки-паспорта воинского захоронения (№ 2/32/11) на территории Тшчанки, подписанного в 2012 году представителем министерства обороны РФ и польского Совета охраны памяти борьбы и мученичестве, шефствующего над захоронением. На страницах паспорта – подробные данные о братском захоронении советских военнослужащих в Тшчанке с перечнем имен, которые удалось установить, с детальным описанием мемориала и картой-схемой его расположения.В описании братской могилы сказано, что она "выполнена в виде архитектурной композиции из двенадцати круглых бетонных колонн, расположенных на ступенчатом гранитном постаменте, на которых установлена трехгранная крыша. На фасаде крыши изображение серпа и молота и надпись на русском языке: "Вечная слава героям, павшим в боях с немецкими захватчиками за свободу и независимость нашей Родины!". Об эстетической красоте мемориала и прилегающей территории можно судить по приведенному в паспорте фотоизображению, и словам: "на могиле высажены трава, кусты и деревья". Масштаб и монументальность этого мемориального комплекса подтверждаются подробной план-схемой: по фронтону он достигал 70 метров, а в глубину превышал 93 метра.Здесь же опубликованы на польском языке страницы описи захоронения в Тшчанке красноармейцев, погибших "в польской местности", в которых также приведен список установленных имен погибших военнослужащих.Из опубликованных документов видно, что территория мемориала представляла собой вовсе не залитую бетоном могилу с памятником. Ее архитектор создал в разрушенном войной городе облагороженный городской парк, наполненный зеленью.Последующие документы раздела рассказывают о кровопролитных боях стремительно наступавших войск Красной Армии с ожесточенно обороняющимися частями вермахта, развернувшихся здесь зимой 1945 года."Померанский вал" прорвали сходуГород Шенланке (прежнее немецкое название Тшчанки) был освобожден 28 января 1945 года войсками 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Георгия Жукова в ходе Варшавско-Познанской операции – составной части масштабной Висло-Одерской стратегической наступательной операции четырех советских фронтов.Город был хорошо укрепленным опорным пунктом и являлся частью гитлеровского так называемого "померанского вала" – глубокоэшелонированного оборонительного рубежа, состоящего из долговременных огневых точек, расположенных по высоким холмам, покрытым лесными массивами. Этот рубеж был призван остановить наступление советских войск на германские территории. Но 28 января части 2-й гвардейской танковой армии сходу прорвали "померанский вал" в районе Шенланке.Согласно сведениям из журнала боевых действий 2-й гвардейской танковой армии, ее подразделения мгновенным броском захватили переправу через реку Нетце и выдвинулись в направлении Шенланке. Описание обстановки за 28 января указывает на то, что танкисты вынуждены были воевать в условиях плотной городской застройки: "Противник в районе Шенланке небольшими группами в течение всего дня оказывал упорное сопротивление, главным образом из каменных зданий".Исходя из записи в этом же журнале, 12-й гвардейский танковый корпус, входивший в состав армии, в период с августа по декабрь 1944 года находился в оперативном подчинении 8-й гвардейской армии под командованием героя Сталинградской битвы генерал-полковника Василия Чуйкова. То есть гвардейцы-чуйковцы, прошедшие "сталинградскую школу" жестоких городских боев, передали свой боевой опыт бойцам и командирам 12-го танкового корпуса.В опубликованном журнале боевых действий 47-й гвардейской танковой бригады описаны ожесточенные бои за город и потери наступающих советских войск. К примеру, двумя батальонами бригада ворвалась в Шенланке и в районе церквей была встречена сильным огнем фаустпатронов. Только за день городских боев 20 гвардейцев погибли, 30 получили ранения; в ходе боев было потеряно 10 танков. Танкисты в этих боях уничтожили 6 орудий, 9 бронетранспортеров, 5 автомашин, 17 гранатометчиков, вооруженных фаустпатронами, и до двух рот солдат и офицеров противника.По данным журнала, к вечеру 28 января гвардейцы 47-й танковой бригады поставленную боевую задачу выполнили: город Шенланке был освобожден.Примеры героизмаЗначительная часть документов, опубликованных на новом портале Минобороны, посвящена конкретным примерам героизма, мужества и самоотверженности бойцов и офицеров Красной Армии, геройски сражавшихся в боях за этот польский город и окрестности.Например, в посмертном представлении к ордену Отечественной войны 2-й степени на командира танка гвардии лейтенанта Леонида Шеера указано, что его экипаж , "следуя с танком в замыкании бригады на протяжении боев от реки Висла до города Шенланке, обеспечивал охрану тылов бригады и своевременность доставки боеприпасов и горюче-смазочных материалов боевым машинам. "28.01.1945 года, попав с тылами бригады в сложную боевую обстановку, товарищ Шеер, рискуя жизнью, под огнем противника лично сам руководил эвакуацией с поля боя подбитых колесных машин. Выполняя это ответственное задание, товарищ Шеер погиб", - написано в документе.Из других документов посетители раздела узнают о заряжающем танка 1-го танкового батальона 50-й гвардейской танковой Уманской бригады гвардии старшем сержанте Кали Беляеве, который также был удостоен ордена Отечественной войны 2-й степени. Находясь в разведке в составе экипажа гвардии лейтенанта Массаева, он уничтожил два танка противника и подавил огонь артбатареи. "Будучи раненым, он продолжил заряжать пушку, обеспечив тем самым успех экипажа. Лично им в том бою уничтожено 30 немецких фаустометчиков (противотанковых гранатометчиков - ред.)", – значится в наградном листе.До этих боев Беляев уже был дважды ранен: первый раз в 1942 году, а второй — годом позже. Согласно списка безвозвратных потерь сержантского и рядового состава 50-й гвардейской танковой бригад, гвардии старший сержант Беляев 27 января пропал без вести в бою за город.Среди погибших в боях за Шенланке значится и младший механик-водитель танка гвардии сержант Федор Володин. В посмертном представлении танкиста к ордену Отечественной войны 2-й степени указано, что он, будучи "начальником радиостанции батальона", принимал все возможные меры для обеспечения бесперебойной связи. В момент, когда радиостанция была разбита, продолжил участие в бою на месте радиста-пулеметчика. "Экипаж, в котором сражался товарищ Володин, многократно ходил в атаки и уничтожил большое количество немцев", – значится в наградном листе. "В бою под Шенланке товарищ Володин погиб смертью храбрых, проявив при этом геройство и мужество", - написано в документе.Также Минобороны отмечает примеры мужества и геройских действий в боях гвардии старшего сержанта Петра Князева, описанные в опубликованном наградном листе. Будучи поваром танкового батальона, он, "следуя с кухней за боевыми порядками… не раз с винтовкой в руках ходил отражать атаку автоматчиков противника". При этом повар-гвардеец уничтожил до 20 автоматчиков и двух взял в плен. Не забывал Князев и о своей непосредственной работе: "личный состав обеспечивал горячей пищей, лично сам доставлял боевым танкам горячую пищу", указано в документе.

https://ria.ru/20210326/memorialy-1602902533.html

https://ria.ru/20210409/dokumenty-1727456604.html

https://ria.ru/20210131/otnoshenie-1595371515.html

https://ria.ru/20200511/1569983038.html

москва

россия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф (минобороны рф), москва, россия, польша, общество