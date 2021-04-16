https://ria.ru/20210416/medvedev-1728609124.html

Медведев отметил улучшение уровня жизни, напомнив о зарплатах в 2000 году

Медведев отметил улучшение уровня жизни, напомнив о зарплатах в 2000 году

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев удивился, что люди быстро забывают былые достижения, напомнив зарплаты двадцатилетней давности в 50 долларов,... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T16:10

2021-04-16T16:10

2021-04-16T17:59

россия

дмитрий медведев

единая россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев удивился, что люди быстро забывают былые достижения, напомнив зарплаты двадцатилетней давности в 50 долларов, когда Владимир Путин только стал президентом России, и призвал почувствовать разницу."Почувствуйте разницу. На самом деле, если сравнивать нашу страну с большинством других стран, такого роста социальной составляющей почти ни у кого нет. Это очень важно. И мне кажется, об этом нужно помнить даже по возможности рассказывать людям, напоминать нашим оппонентам", - добавил он.Медведев отметил, что "Единая Россия" должна выстроить тактику во время избирательной кампании так, чтобы напомнить россиянам о достижениях прошлых лет.

https://ria.ru/20210414/dokhody-1728308100.html

россия

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2021

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россия, дмитрий медведев, единая россия, владимир путин, общество