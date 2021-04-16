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Медведев отметил улучшение уровня жизни, напомнив о зарплатах в 2000 году
Медведев отметил улучшение уровня жизни, напомнив о зарплатах в 2000 году
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев удивился, что люди быстро забывают былые достижения, напомнив зарплаты двадцатилетней давности в 50 долларов,... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T16:10
2021-04-16T17:59
россия
дмитрий медведев
единая россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев удивился, что люди быстро забывают былые достижения, напомнив зарплаты двадцатилетней давности в 50 долларов, когда Владимир Путин только стал президентом России, и призвал почувствовать разницу."Почувствуйте разницу. На самом деле, если сравнивать нашу страну с большинством других стран, такого роста социальной составляющей почти ни у кого нет. Это очень важно. И мне кажется, об этом нужно помнить даже по возможности рассказывать людям, напоминать нашим оппонентам", - добавил он.Медведев отметил, что "Единая Россия" должна выстроить тактику во время избирательной кампании так, чтобы напомнить россиянам о достижениях прошлых лет.
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россия, дмитрий медведев, единая россия, владимир путин, общество

Медведев отметил улучшение уровня жизни, напомнив о зарплатах в 2000 году

16:10 16.04.2021 (обновлено: 17:59 16.04.2021)
 
© РИА Новости / Юлия Зырянова / Перейти в фотобанк Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев во время встречи с молодыми участниками предварительного голосования "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в Госдуму РФ
 Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев во время встречи с молодыми участниками предварительного голосования Единой России по отбору кандидатов на выборы в Госдуму РФ - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Юлия Зырянова
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев удивился, что люди быстро забывают былые достижения, напомнив зарплаты двадцатилетней давности в 50 долларов, когда Владимир Путин только стал президентом России, и призвал почувствовать разницу.

"Все очень быстро забывается. Вы все очень молодые. Я вам приведу один пример. Даже по зарплатам. Никто не помнит уже почти. Когда Владимир Владимирович Путин стал президентом в 2000 году, средняя зарплата по стране была порядка, перевожу в иностранный эквивалент, хотя это не очень сейчас любят делать, 50 долларов. Никто почти этого уже не помнит. Тем не менее это то, что мы имели 20 лет назад", - сказал он на встрече с молодыми участниками предварительного голосования.

"Почувствуйте разницу. На самом деле, если сравнивать нашу страну с большинством других стран, такого роста социальной составляющей почти ни у кого нет. Это очень важно. И мне кажется, об этом нужно помнить даже по возможности рассказывать людям, напоминать нашим оппонентам", - добавил он.
Медведев отметил, что "Единая Россия" должна выстроить тактику во время избирательной кампании так, чтобы напомнить россиянам о достижениях прошлых лет.
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