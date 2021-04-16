https://ria.ru/20210416/mchs-1728580404.html
МЧС: все леса Подмосковья охвачены камерами для выявления пожаров
МЧС: все леса Подмосковья охвачены камерами для выявления пожаров
Во всех 19 лесничествах на территории Московской области установлены видеокамеры, которые в автоматическом режиме обнаруживают очаги природных пожаров и... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T14:14
2021-04-16T14:14
2021-04-16T14:14
новости подмосковья
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Во всех 19 лесничествах на территории Московской области установлены видеокамеры, которые в автоматическом режиме обнаруживают очаги природных пожаров и передают информацию дежурному оператору, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС."В режиме онлайн имеется доступ к 94 видеокамерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Московской области, что охватывает 100% земель лесного фонда", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что все камеры в автоматическом режиме обнаруживают возгорания в лесах и передают информацию дежурному оператору.Ранее сообщалось, что для борьбы с природными пожарами в Подмосковье в 2021 году создана межведомственная группировка общей численностью 19,5 тысяч человек и свыше 5 тысяч единиц техники.
https://ria.ru/20210415/arenda-1728426468.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье)