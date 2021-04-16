https://ria.ru/20210416/litva-1728632009.html

МИД Литвы вызвал российского посла

МИД Литвы вызвал российского посла

МИД Литвы сообщил, что вызвал российского посла в Вильнюсе Алексея Исакова. РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T18:08

2021-04-16T18:08

2021-04-16T18:44

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. МИД Литвы сообщил, что вызвал российского посла в Вильнюсе Алексея Исакова."Посол Российской Федерации в Литве Алексей Исаков был вызван в министерство иностранных дел, где ему сообщили о неодобрении Литвой нынешней внешней политики России и нарушений прав человека в стране", - говорится в сообщении литовского МИД.МИД Великобритании накануне вызвал посла РФ в Лондоне Андрея Келина в связи с "враждебной линией поведения" России, а МИД Польши сообщил, что трех сотрудников посольства России в республике признали персонами нон грата.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это цепной реакцией стран НАТО в поддержку санкций США.Ранее в четверг власти Великобритании и США заявили, что служба внешней разведки России стояла за кибератаками SolarWinds.США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии. МИД РФ заявил, что санкционный курс Вашингтона не отвечает интересам народов двух стран и что ответ на санкции США вскоре будет проработан. Захарова отмечала, что обвинения США в причастности Москвы к массовой хакерской атаке на американские федеральные ведомства бездоказательны.Накануне, комментируя новые санкции против РФ, высокопоставленный представитель администрации США заявил, что американская разведка с "низкой или средней" уверенностью считает, что Россия якобы предлагала талибам атаки на американских военных и служащих коалиции в 2019 году. Он добавил, что России якобы передавали "по дипломатическим, разведывательным и военным каналам четкие прямые сообщения по этим вопросам".Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.В последнее время отношения Евросоюза с Россией продолжили обострение из-за так называемого "дела Навального". ЕС ввел дополнительные антироссийские санкции. В МИД РФ назвали их "тупиковым и неправовым путем" и пообещали ответить. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле уверены, что политика санкций против России не достигает цели.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

https://ria.ru/20210415/posly-1728486648.html

https://ria.ru/20210407/sanktsii-1727187030.html

https://ria.ru/20210409/sanktsii-1727408641.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей исаков, мария захарова, россия, мид литвы, литва, в мире