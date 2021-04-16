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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210416/kurs-1728556500.html
Курс евро на выходные и понедельник снизился более чем на полтора рубля
Курс евро на выходные и понедельник снизился более чем на полтора рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 1,7705 рубля - до 90,4602 рубля, курс доллара - на 1,4273 рубля, до... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T12:45
2021-04-16T12:52
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 1,7705 рубля - до 90,4602 рубля, курс доллара - на 1,4273 рубля, до 75,5535 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на указанный период, снизилась на 1,582 рубля, составив 82,2615 рубля.
https://ria.ru/20210415/dollar-1728440968.html
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россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Курс евро на выходные и понедельник снизился более чем на полтора рубля

12:45 16.04.2021 (обновлено: 12:52 16.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро
Электронное табло со знаком евро - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 1,7705 рубля - до 90,4602 рубля, курс доллара - на 1,4273 рубля, до 75,5535 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на указанный период, снизилась на 1,582 рубля, составив 82,2615 рубля.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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