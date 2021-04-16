https://ria.ru/20210416/kurkumin-1728621166.html

Ученые предложили куркумин как средство от коронавируса

Ученые предложили куркумин как средство от коронавируса

Бразильские ученые подготовили обзор научных публикаций, посвященных противовирусному действию куркумина — природного алкалоида, который содержится в корне... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T17:16

2021-04-16T17:16

2021-04-16T17:16

наука

коронавирус covid-19

биология

здоровье

бразилия

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Бразильские ученые подготовили обзор научных публикаций, посвященных противовирусному действию куркумина — природного алкалоида, который содержится в корне куркумы — травянистого растения из семейства имбирных. Авторы считают куркумин потенциально эффективным и безопасным средством против коронавируса и предлагают использовать его в составе наноструктурных препаратов. Исследование опубликовано в журнале Biomedicine and Pharmacotherapy.Несмотря на то, что глобальное внедрение вакцин против COVID-19 продвигается впечатляющими темпами, пандемия еще далека от завершения, и ученые продолжают поиски альтернативных противовирусных средств.Лечебные свойства куркумина хорошо изучены. Его действие описано во многих исследованиях как противовоспалительное, противоопухолевое, антиоксидантное и противовирусное, а переносимость и безопасность доказаны.Использование куркумина в качестве противовирусного средства связано с его способностью подавлять вирусные ферменты, а также модулировать воспалительные процессы, вызванные инфекцией. Он регулирует вирусную транскрипцию и регуляцию, с высокой эффективностью связывается с главной вирусной протеазой, которая играет ключевую роль в репликации, и ингибирует прикрепление вируса и проникновение в клетку-хозяин.Диапазон его противовирусного действия распространяется на вирусы гепатита С, иммунодефицита человека (ВИЧ), Эпштейна-Барра и гриппа А. В ряде исследований сообщается, что он подавляет вирусную протеазу более эффективно, чем другие натуральные продукты, включая кверцетин, или лекарства, такие как хлорохин и гидроксихлорохин. Это позволяет снизить вирусную нагрузку в клетке человека намного быстрее, чем с помощью других ингибирующих препаратов, и, таким образом, предотвратить прогрессирование заболевания.Что касается нового коронавируса SARS-CoV-2, существуют исследования, доказывающие, что куркумин блокирует взаимодействие между вирусом и клетками-мишенями человека, подавляя как спайковый белок вируса, с помощью которого он прикрепляется к клетке, так и рецепторы ACE2, через которые вирус проникает в клетку.Однако существует проблема — использовать куркумин напрямую не удается, так как он плохо растворяется в воде, а в кислых и щелочных средах крайне нестабилен — при пероральном приеме он быстро разлагается и выводится через кишечник и печень.Авторы предлагают преодолеть это препятствие с помощью создания наноструктурированных систем доставки куркумина, в которых в качестве носителей используются наноэмульсии, наногели, мицеллы, наночастицы и липосомы. Такие носители предотвращают метаболический распад куркумина, повышают его растворимость и помогают ему перемещаться через биологические мембраны.Особенно перспективны, по мнению авторов, наночастицы, обладающие собственными механизмами противовирусной активности. В зависимости от функциональной группы и типа используемых наночастиц, они могут изменять структуру вирусного капсида, ингибировать прикрепление и проникновение вируса в клетки и предотвращать его репликацию.На сегодняшний день уже существуют по меньшей мере три коммерчески доступных наноструктурных препарата, содержащих куркумин. Они показали способность модулировать иммунные ответы, уменьшать симптомы вирусных заболеваний и ускорять выздоровление. Авторы призывают как можно скорее провести клинические испытания этих препаратов против COVID-19.

https://ria.ru/20210415/sobaki-1728372779.html

https://ria.ru/20210416/vaktsinatsiya-1728402924.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, биология, здоровье, бразилия