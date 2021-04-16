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Google готов обозначить острова Курильской гряды как территорию России
Google готов обозначить острова Курильской гряды как территорию России
Google выразил готовность обозначить острова Курильской грады в Тихом океане как территорию России, сообщил депутат Госдумы Василий Пискарев, комментируя итоги... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T14:09
2021-04-16T17:29
василий пискарев
тихий океан
госдума рф
общество
россия
google
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Google выразил готовность обозначить острова Курильской грады в Тихом океане как территорию России, сообщил депутат Госдумы Василий Пискарев, комментируя итоги встречи с представителями компании."Мы обратили внимание, что часть территории России, наши, в частности, острова в Тихом океане, входящие в Курильскую гряду, не обозначены как территория Российской Федерации", — рассказал он.Пискарев добавил, что компания с доводами "согласилась", запросила дополнительные материалы. "Все, что противоречит нашему законодательству, все будет устранено в ближайшее время", — сообщил депутат.Москва и Токио не подписали мирный договор по окончании Второй мировой войны, Япония увязывает этот вопрос с принадлежностью четырех островов Курильской гряды — Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи. Позиция Кремля состоит в том, что эти территории вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
https://ria.ru/20210311/kurily-1600785954.html
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василий пискарев, тихий океан, госдума рф, общество, россия, google

Google готов обозначить острова Курильской гряды как территорию России

14:09 16.04.2021 (обновлено: 17:29 16.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЛоготип Google
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Google выразил готовность обозначить острова Курильской грады в Тихом океане как территорию России, сообщил депутат Госдумы Василий Пискарев, комментируя итоги встречи с представителями компании.
"Мы обратили внимание, что часть территории России, наши, в частности, острова в Тихом океане, входящие в Курильскую гряду, не обозначены как территория Российской Федерации", — рассказал он.
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Пискарев добавил, что компания с доводами "согласилась", запросила дополнительные материалы.
"Все, что противоречит нашему законодательству, все будет устранено в ближайшее время", — сообщил депутат.
Москва и Токио не подписали мирный договор по окончании Второй мировой войны, Япония увязывает этот вопрос с принадлежностью четырех островов Курильской гряды — Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи. Позиция Кремля состоит в том, что эти территории вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
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Василий ПискаревТихий океанГосдума РФОбществоРоссияGoogle
 
 
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