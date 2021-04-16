https://ria.ru/20210416/kuban-1728667059.html

На Кубани рассказали о реализации проектов с иностранными инвестициями

На Кубани рассказали о реализации проектов с иностранными инвестициями

Десять проектов с участием иностранных инвестиций на 24 миллиарда рублей сейчас реализуются в Краснодарском крае, сообщает администрация края. РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T23:18

2021-04-16T23:18

2021-04-16T23:18

краснодарский край

вениамин кондратьев

краснодарский край

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575214651_0:58:3150:1830_1920x0_80_0_0_bd616fe7b19f42482902cc27e6ca7083.jpg

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Десять проектов с участием иностранных инвестиций на 24 миллиарда рублей сейчас реализуются в Краснодарском крае, сообщает администрация края.Уточняется, что до 2020 года в крае дан старт 20 иностранным проектам с объемом инвестиций более 50 миллиардов рублей. Сейчас 10 из них завершены, шесть получили государственную поддержку в виде налоговых льгот."В активной стадии реализации находятся 10 проектов. Объем иностранных инвестиций в экономику региона до конца 2023 года составит порядка 24 миллиардов рублей, а ввод в эксплуатацию новых предприятий даст региону порядка тысячи новых рабочих мест", – отмечают краевые власти.Так, по данным региона, "ЕвроХим-Белореченские Минудобрения" реализует крупный инвестпроект по комплексной модернизации и расширению производства. В Брюховецком районе идет строительство логистического центра. Проект сопровождает департамент инвестиций и поддержки МСП. В Славянском районе строят предприятие по первичной переработке сельхозпродукции.

https://ria.ru/20210416/kuban-1728523004.html

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вениамин кондратьев, краснодарский край, экономика