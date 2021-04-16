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На Кубани рассказали о реализации проектов с иностранными инвестициями
На Кубани рассказали о реализации проектов с иностранными инвестициями
Десять проектов с участием иностранных инвестиций на 24 миллиарда рублей сейчас реализуются в Краснодарском крае, сообщает администрация края. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T23:18
2021-04-16T23:18
2021-04-16T23:18
краснодарский край
вениамин кондратьев
краснодарский край
экономика
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Десять проектов с участием иностранных инвестиций на 24 миллиарда рублей сейчас реализуются в Краснодарском крае, сообщает администрация края.Уточняется, что до 2020 года в крае дан старт 20 иностранным проектам с объемом инвестиций более 50 миллиардов рублей. Сейчас 10 из них завершены, шесть получили государственную поддержку в виде налоговых льгот."В активной стадии реализации находятся 10 проектов. Объем иностранных инвестиций в экономику региона до конца 2023 года составит порядка 24 миллиардов рублей, а ввод в эксплуатацию новых предприятий даст региону порядка тысячи новых рабочих мест", – отмечают краевые власти.Так, по данным региона, "ЕвроХим-Белореченские Минудобрения" реализует крупный инвестпроект по комплексной модернизации и расширению производства. В Брюховецком районе идет строительство логистического центра. Проект сопровождает департамент инвестиций и поддержки МСП. В Славянском районе строят предприятие по первичной переработке сельхозпродукции.
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РИА Новости
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вениамин кондратьев, краснодарский край, экономика
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости.
Десять проектов с участием иностранных инвестиций на 24 миллиарда рублей сейчас реализуются в Краснодарском крае
, сообщает администрация края.
"Зарубежные партнеры сегодня уверенно себя чувствуют в Краснодарском крае. Иностранные компании сотрудничают с нашими малыми фермерами, используют их сырье при производстве продуктов. Это тоже важный предмет, и необходимо расширять это сотрудничество", – приводятся в сообщении слова главы края Вениамина Кондратьева.
Уточняется, что до 2020 года в крае дан старт 20 иностранным проектам с объемом инвестиций более 50 миллиардов рублей. Сейчас 10 из них завершены, шесть получили государственную поддержку в виде налоговых льгот.
"В активной стадии реализации находятся 10 проектов. Объем иностранных инвестиций в экономику региона до конца 2023 года составит порядка 24 миллиардов рублей, а ввод в эксплуатацию новых предприятий даст региону порядка тысячи новых рабочих мест", – отмечают краевые власти.
Так, по данным региона, "ЕвроХим-Белореченские Минудобрения" реализует крупный инвестпроект по комплексной модернизации и расширению производства. В Брюховецком районе идет строительство логистического центра. Проект сопровождает департамент инвестиций и поддержки МСП. В Славянском районе строят предприятие по первичной переработке сельхозпродукции.