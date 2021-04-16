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Шапка - Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Краснодарский край
https://ria.ru/20210416/kuban-1728523004.html
Площадь земель под виноградники на Кубани увеличилась почти в два раза
Площадь земель под виноградники на Кубани увеличилась почти в два раза
Площадь земель для виноградников в Краснодарском крае увеличилась почти в два раза - до 50 тысяч гектаров, сообщил журналистам глава региона Вениамин... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T09:42
2021-04-16T09:42
краснодарский край
россия
вениамин кондратьев
новороссийск
экономика
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КРАСНОДАР, 16 апр - РИА Новости. Площадь земель для виноградников в Краснодарском крае увеличилась почти в два раза - до 50 тысяч гектаров, сообщил журналистам глава региона Вениамин Кондратьев.По его словам, власти закрепят земли в генпланах так, чтобы они сохранили свое назначение и никогда не застраивались. На этих территориях планируется запретить жилищное строительство. По поручению губернатора уже подготовлен проект закона, который будет вынесен на рассмотрение депутатов на апрельской сессии.Учет виноградопригодных участков провели в Анапе, Новороссийске, Геленджике, Абинском, Крымском, Темрюкском, Ейском и Новокубанском районах. "Для этого в муниципалитетах создали рабочие группы. В них также вошли представители региональных департаментов имущественных отношений, архитектуры и градостроительства, министерства сельского хозяйства", - уточнили в администрации края.На Краснодарский край приходится треть виноградников всей страны. Регион ежегодно увеличивает площади новых насаждений – в текущем году будет заложено 1700 гектаров плантаций. В рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" кубанские вина поставляют в 16 стран. В планах на 2021 год отгрузить не менее 450 тысячи декалитров.В марте в России было впервые зарегистрировано географическое указание для винодельческой продукции. Теперь вино и шампанское Краснодарского края будут выпускать под единым брендом "Кубань".На поддержку виноградарства из краевого бюджета в 2021 году власти направят около 614 миллионов рублей. Средства пойдут на закладку виноградников, установку шпалеры и уходные работы.
https://radiosputnik.ria.ru/20210415/kuban-1728466149.html
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россия, вениамин кондратьев, новороссийск, экономика

Площадь земель под виноградники на Кубани увеличилась почти в два раза

09:42 16.04.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКубанская набережная в Краснодаре
Кубанская набережная в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 16 апр - РИА Новости. Площадь земель для виноградников в Краснодарском крае увеличилась почти в два раза - до 50 тысяч гектаров, сообщил журналистам глава региона Вениамин Кондратьев.
"В России виноградопригодные земли есть только на Кубани и в Крыму, и мы обязаны их сохранить. В восьми городах и районах края в течение нескольких месяцев работали специалисты краевых министерств. Совместно с представителями муниципалитетов они проанализировали земли сельхозназначения, в результате площадь виноградопригодных земель в регионе увеличилась с 27 до 50 тысяч гектаров", - сказал губернатор.
По его словам, власти закрепят земли в генпланах так, чтобы они сохранили свое назначение и никогда не застраивались. На этих территориях планируется запретить жилищное строительство. По поручению губернатора уже подготовлен проект закона, который будет вынесен на рассмотрение депутатов на апрельской сессии.
Учет виноградопригодных участков провели в Анапе, Новороссийске, Геленджике, Абинском, Крымском, Темрюкском, Ейском и Новокубанском районах. "Для этого в муниципалитетах создали рабочие группы. В них также вошли представители региональных департаментов имущественных отношений, архитектуры и градостроительства, министерства сельского хозяйства", - уточнили в администрации края.
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В марте в России было впервые зарегистрировано географическое указание для винодельческой продукции. Теперь вино и шампанское Краснодарского края будут выпускать под единым брендом "Кубань".
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На поддержку виноградарства из краевого бюджета в 2021 году власти направят около 614 миллионов рублей. Средства пойдут на закладку виноградников, установку шпалеры и уходные работы.
 
Краснодарский крайРоссияВениамин КондратьевНовороссийскЭкономика
 
 
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