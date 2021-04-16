Площадь земель под виноградники на Кубани увеличилась почти в два раза
КРАСНОДАР, 16 апр - РИА Новости. Площадь земель для виноградников в Краснодарском крае увеличилась почти в два раза - до 50 тысяч гектаров, сообщил журналистам глава региона Вениамин Кондратьев.
"В России виноградопригодные земли есть только на Кубани и в Крыму, и мы обязаны их сохранить. В восьми городах и районах края в течение нескольких месяцев работали специалисты краевых министерств. Совместно с представителями муниципалитетов они проанализировали земли сельхозназначения, в результате площадь виноградопригодных земель в регионе увеличилась с 27 до 50 тысяч гектаров", - сказал губернатор.
По его словам, власти закрепят земли в генпланах так, чтобы они сохранили свое назначение и никогда не застраивались. На этих территориях планируется запретить жилищное строительство. По поручению губернатора уже подготовлен проект закона, который будет вынесен на рассмотрение депутатов на апрельской сессии.
Учет виноградопригодных участков провели в Анапе, Новороссийске, Геленджике, Абинском, Крымском, Темрюкском, Ейском и Новокубанском районах. "Для этого в муниципалитетах создали рабочие группы. В них также вошли представители региональных департаментов имущественных отношений, архитектуры и градостроительства, министерства сельского хозяйства", - уточнили в администрации края.
На Краснодарский край приходится треть виноградников всей страны. Регион ежегодно увеличивает площади новых насаждений – в текущем году будет заложено 1700 гектаров плантаций. В рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" кубанские вина поставляют в 16 стран. В планах на 2021 год отгрузить не менее 450 тысячи декалитров.
В марте в России было впервые зарегистрировано географическое указание для винодельческой продукции. Теперь вино и шампанское Краснодарского края будут выпускать под единым брендом "Кубань".
На поддержку виноградарства из краевого бюджета в 2021 году власти направят около 614 миллионов рублей. Средства пойдут на закладку виноградников, установку шпалеры и уходные работы.