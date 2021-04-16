https://ria.ru/20210416/kuban-1728523004.html

Площадь земель под виноградники на Кубани увеличилась почти в два раза

Площадь земель под виноградники на Кубани увеличилась почти в два раза

Площадь земель для виноградников в Краснодарском крае увеличилась почти в два раза - до 50 тысяч гектаров, сообщил журналистам глава региона Вениамин... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T09:42

2021-04-16T09:42

2021-04-16T09:42

краснодарский край

россия

вениамин кондратьев

новороссийск

экономика

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КРАСНОДАР, 16 апр - РИА Новости. Площадь земель для виноградников в Краснодарском крае увеличилась почти в два раза - до 50 тысяч гектаров, сообщил журналистам глава региона Вениамин Кондратьев.По его словам, власти закрепят земли в генпланах так, чтобы они сохранили свое назначение и никогда не застраивались. На этих территориях планируется запретить жилищное строительство. По поручению губернатора уже подготовлен проект закона, который будет вынесен на рассмотрение депутатов на апрельской сессии.Учет виноградопригодных участков провели в Анапе, Новороссийске, Геленджике, Абинском, Крымском, Темрюкском, Ейском и Новокубанском районах. "Для этого в муниципалитетах создали рабочие группы. В них также вошли представители региональных департаментов имущественных отношений, архитектуры и градостроительства, министерства сельского хозяйства", - уточнили в администрации края.На Краснодарский край приходится треть виноградников всей страны. Регион ежегодно увеличивает площади новых насаждений – в текущем году будет заложено 1700 гектаров плантаций. В рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" кубанские вина поставляют в 16 стран. В планах на 2021 год отгрузить не менее 450 тысячи декалитров.В марте в России было впервые зарегистрировано географическое указание для винодельческой продукции. Теперь вино и шампанское Краснодарского края будут выпускать под единым брендом "Кубань".На поддержку виноградарства из краевого бюджета в 2021 году власти направят около 614 миллионов рублей. Средства пойдут на закладку виноградников, установку шпалеры и уходные работы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210415/kuban-1728466149.html

https://ria.ru/20210414/kurorty-1728303823.html

россия

новороссийск

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россия, вениамин кондратьев, новороссийск, экономика