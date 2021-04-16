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В Крыму опровергли информацию о резком скачке цен на отдых
В Крыму опровергли информацию о резком скачке цен на отдых
Глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк заявил, что информация о резком скачке цен на крымских курортах раздута... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T14:57
2021-04-16T14:57
2021-04-16T14:57
туризм
алексей черняк
новости - туризм
республика крым
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АЛУШТА, 16 апр – РИА Новости. Глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк заявил, что информация о резком скачке цен на крымских курортах раздута искусственно."Наши санатории не поднимали цены практически. Во многом информация о резком скачке цен искусственно раздута", - сказал РИА Новости Черняк в кулуарах туристского форума "Открытый Крым".При этом, по его словам, стоит признать, что ряд объектов размещения подняли цены, однако это обусловлено проведенной модернизацией и улучшением сервиса для отдыхающих."Когда туристам предлагают гостиницу нового уровня с большим количеством и качеством услуг, то и цена соответственно меняется", - сказал глава комитета.Ежегодный всероссийский туристский форум "Открытый Крым" стартовал в четверг в Алуште, темами для обсуждения в первый день стали меры господдержки для турбизнеса на федеральном и региональном уровне, глобальные тренды туристической отрасли, новые точки роста для развития индустрии гостеприимства. Во второй день форума самой актуальной темой для обсуждения стала легализация малых средств размещения.
https://radiosputnik.ria.ru/20210416/egipet-1728548562.html
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алексей черняк, новости - туризм, республика крым