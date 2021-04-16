https://ria.ru/20210416/krym-1728590886.html

В Крыму опровергли информацию о резком скачке цен на отдых

В Крыму опровергли информацию о резком скачке цен на отдых

Глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк заявил, что информация о резком скачке цен на крымских курортах раздута... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T14:57

2021-04-16T14:57

2021-04-16T14:57

туризм

алексей черняк

новости - туризм

республика крым

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АЛУШТА, 16 апр – РИА Новости. Глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк заявил, что информация о резком скачке цен на крымских курортах раздута искусственно."Наши санатории не поднимали цены практически. Во многом информация о резком скачке цен искусственно раздута", - сказал РИА Новости Черняк в кулуарах туристского форума "Открытый Крым".При этом, по его словам, стоит признать, что ряд объектов размещения подняли цены, однако это обусловлено проведенной модернизацией и улучшением сервиса для отдыхающих."Когда туристам предлагают гостиницу нового уровня с большим количеством и качеством услуг, то и цена соответственно меняется", - сказал глава комитета.Ежегодный всероссийский туристский форум "Открытый Крым" стартовал в четверг в Алуште, темами для обсуждения в первый день стали меры господдержки для турбизнеса на федеральном и региональном уровне, глобальные тренды туристической отрасли, новые точки роста для развития индустрии гостеприимства. Во второй день форума самой актуальной темой для обсуждения стала легализация малых средств размещения.

https://radiosputnik.ria.ru/20210416/egipet-1728548562.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210415/sloveniya-1728373468.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей черняк, новости - туризм, республика крым