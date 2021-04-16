https://ria.ru/20210416/krizis-1728591405.html

В Германии предупредили об угрозе нового Карибского кризиса

В Германии предупредили об угрозе нового Карибского кризиса

Ведущая немецкая газета Welt опасается возникновения нового противостояния между Западом и Россией на уровне Карибского кризиса, но теперь уже на восточной... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T14:59

2021-04-16T14:59

2021-04-16T15:18

россия

welt

северный поток — 2

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джо байден

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в мире

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Ведущая немецкая газета Welt опасается возникновения нового противостояния между Западом и Россией на уровне Карибского кризиса, но теперь уже на восточной границе ЕС.Как пишет издание, ситуация сейчас напоминает обстановку на рубеже 1950-60-х годов, когда противостояние между Советским Союзом и странами Запада достигло максимума. В то же время, как отмечает издание, наблюдался кризис в отношениях Пекина и Тайваня.Однако сейчас ситуация опаснее, полагает Welt. По мнению президента США Джо Байдена, главная борьба XXI века разворачивается между демократиями и автократиями, к которыми он относит Россию и Китай, с другой стороны, отмечает газета, встреча главы МИД России Сергея Лаврова с китайским коллегой показала единство Москвы и Пекина, в особенности - перед лицом проектов США, идущих вразрез в уставом ООН.На этом фоне обостряется ситуация с Украиной, а Пекин ужесточает риторику в отношениях с Тайванем. При этом, в отличие от середины XX века, Китай уже не уступает по могуществу Тайваню, а цель России серьезнее чем та, что была у СССР, - как можно скорее показать цену дальнейшего расширения НАТО, пишет Welt.В худшем случае, предупреждает Welt, обострение вокруг Украины выльется в новый Карибский кризис, ядерную конфронтацию сверхдержав, только не на далеких Карибах, а на восточной границе ЕС, "и этого не хочет никто".В свою очередь Süddeutsche Zeitung отмечает, что если в ближайшие недели вспыхнут боевые действия на Украине, это ввергнет Европу в самый тяжелый кризис за последние десятилетия. Газета отмечает, что в этом контексте Берлину нужно затронуть в разговоре с Москвой тему санкций. При этом издание признает, что в любом случае "Северный поток 2", похоже, уже находится под угрозой, либо из-за давления внутри Германии, либо из-за давления конгресса США на Белый дом, требующего санкций против любой компании, участвующей в проекте.

https://ria.ru/20210308/voyna-1600294476.html

https://ria.ru/20210416/kitay-1728432290.html

https://ria.ru/20210416/feyki-1728432724.html

россия

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, welt, северный поток — 2, нато, джо байден, германия, сша, в мире