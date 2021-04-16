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Альфа-Банк будет выдавать кредиты продавцам Ozon без залога и комиссий
Альфа-Банк будет выдавать кредиты продавцам Ozon без залога и комиссий
АО "Альфа-Банк" стал партнером платформы B2B-финансирования Ozon.Invest* (Озон.Инвест) и будет выдавать быстрые кредиты для предпринимателей — продавцов... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T17:02
2021-04-16T18:30
ozon
альфа-банк
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. АО "Альфа-Банк" стал партнером платформы B2B-финансирования Ozon.Invest* (Озон.Инвест) и будет выдавать быстрые кредиты для предпринимателей — продавцов маркетплейса Ozon, сообщает банк. Кредиты предоставляются на сумму до 10 миллионов рублей по ставке от 11,45% годовых на срок до трех лет. Заявку можно оформить прямо на платформе Ozon.Invest. Предварительное решение банка будет готово в течение нескольких минут. Для этого не требуются документы, залог или поручитель. Комиссии за выдачу и сопровождение кредита не взимаются."Проект с Ozon — первый важный шаг Альфа-Банка к партнерству с крупными онлайн-платформами. Рост сектора онлайн-торговли создает возможности для всех его участников. При этом банк получит новых лояльных клиентов малого бизнеса. А маркетплейс привлечет больше поставщиков и улучшит ассортимент товаров. В конечном счете, от этого выиграют и покупатели Ozon", — приводится в сообщении комментарий директора малого и микробизнеса, члена правления Альфа-Банка Дениса Осина. *Раскрытие предусмотренной законодательством информации осуществляется оператором инвестиционной платформы Озон.Инвест. Заключение с использованием инвестиционной платформы договоров, по которым привлекаются инвестиции, является высокорискованным и может привести к потере инвестированных денежных средств в полном объеме.
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60
ozon, альфа-банк, новости компаний - экономика

Альфа-Банк будет выдавать кредиты продавцам Ozon без залога и комиссий

17:02 16.04.2021 (обновлено: 18:30 16.04.2021)
 
© Фото : пресс-служба Альфа-БанкаАльфа-Банк
Альфа-Банк - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© Фото : пресс-служба Альфа-Банка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. АО "Альфа-Банк" стал партнером платформы B2B-финансирования Ozon.Invest* (Озон.Инвест) и будет выдавать быстрые кредиты для предпринимателей — продавцов маркетплейса Ozon, сообщает банк.
Кредиты предоставляются на сумму до 10 миллионов рублей по ставке от 11,45% годовых на срок до трех лет. Заявку можно оформить прямо на платформе Ozon.Invest. Предварительное решение банка будет готово в течение нескольких минут. Для этого не требуются документы, залог или поручитель. Комиссии за выдачу и сопровождение кредита не взимаются.
АО Альфа-Банк - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
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"Проект с Ozon — первый важный шаг Альфа-Банка к партнерству с крупными онлайн-платформами. Рост сектора онлайн-торговли создает возможности для всех его участников. При этом банк получит новых лояльных клиентов малого бизнеса. А маркетплейс привлечет больше поставщиков и улучшит ассортимент товаров. В конечном счете, от этого выиграют и покупатели Ozon", — приводится в сообщении комментарий директора малого и микробизнеса, члена правления Альфа-Банка Дениса Осина.
*Раскрытие предусмотренной законодательством информации осуществляется оператором инвестиционной платформы Озон.Инвест. Заключение с использованием инвестиционной платформы договоров, по которым привлекаются инвестиции, является высокорискованным и может привести к потере инвестированных денежных средств в полном объеме.
 
OzonАльфа-банкНовости компаний - Экономика
 
 
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