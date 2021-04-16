https://ria.ru/20210416/kredity-1728619759.html

Альфа-Банк будет выдавать кредиты продавцам Ozon без залога и комиссий

Альфа-Банк будет выдавать кредиты продавцам Ozon без залога и комиссий

АО "Альфа-Банк" стал партнером платформы B2B-финансирования Ozon.Invest* (Озон.Инвест) и будет выдавать быстрые кредиты для предпринимателей — продавцов... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T17:02

2021-04-16T17:02

2021-04-16T18:30

ozon

альфа-банк

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. АО "Альфа-Банк" стал партнером платформы B2B-финансирования Ozon.Invest* (Озон.Инвест) и будет выдавать быстрые кредиты для предпринимателей — продавцов маркетплейса Ozon, сообщает банк. Кредиты предоставляются на сумму до 10 миллионов рублей по ставке от 11,45% годовых на срок до трех лет. Заявку можно оформить прямо на платформе Ozon.Invest. Предварительное решение банка будет готово в течение нескольких минут. Для этого не требуются документы, залог или поручитель. Комиссии за выдачу и сопровождение кредита не взимаются."Проект с Ozon — первый важный шаг Альфа-Банка к партнерству с крупными онлайн-платформами. Рост сектора онлайн-торговли создает возможности для всех его участников. При этом банк получит новых лояльных клиентов малого бизнеса. А маркетплейс привлечет больше поставщиков и улучшит ассортимент товаров. В конечном счете, от этого выиграют и покупатели Ozon", — приводится в сообщении комментарий директора малого и микробизнеса, члена правления Альфа-Банка Дениса Осина. *Раскрытие предусмотренной законодательством информации осуществляется оператором инвестиционной платформы Озон.Инвест. Заключение с использованием инвестиционной платформы договоров, по которым привлекаются инвестиции, является высокорискованным и может привести к потере инвестированных денежных средств в полном объеме.

https://ria.ru/20210414/luchshiy-1728284718.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ozon, альфа-банк, новости компаний - экономика